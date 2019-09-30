Вторая отставка в РПЛ! У Глушакова снова будет новый тренер

Рашид Рахимов – всё. 54-летний специалист сразу после поражения «Ахмата» от «Сочи» (0:2) в матче 11-го тура во время флеш-интервью недвусмысленно дал понять, что его отъезд из Грозного неизбежен.

— Не могу сказать, почему мы не забиваем, — сказал Рахимов. – Ситуация меня как тренера напрягает. Считаю, мне не следует продолжать работать. В такой ситуации нужно попробовать сделать так, чтобы команда получила встряску. Я попрошу (руководство), чтобы мы закончили совместную работу. Команде тоже сказал, что не вижу смысла продолжать. Четыре с половиной года – хороший срок. Надо дать кому-то другому возможность поработать.

— Вы точно не останетесь? – переспросили тренера.

— Постараюсь не остаться.



— Какая-то вероятность всё-таки остаётся?

— Не думаю.

Шалимов: показал одноклубнику костюм сборной России, он ржал полдня Мощное интервью с Шалимовым – об увольнении из «Краснодара» и проблемах Смолова. А ещё крайне эмоциональное воспоминание о сборной России.

Почему Рахимов решил разорвать с «Ахматом»?

Результаты грозненской команды в новом сезоне – кошмар. В понедельник она продлила серию без побед до семи туров. В новом чемпионате у «Ахмата» всего две победы, над «Краснодаром» (1:0, 1-й тур) и «Оренбургом» (2:1, 4-й тур). На другой чаше весов – шесть поражений и три ничьих, общая разница мячей – 7:17, текущее место в таблице – предпоследнее. Ниже только «Тамбов», набравший на одно очко меньше. А ведь перед началом чемпионата клуб собирался бороться за еврокубки. Об этом заявлял в частности звёздный новичок Денис Глушаков, обещавший сделать всё, чтобы «Ахмат» забрался как можно выше.



Стоит отметить, что это уже второй уход Рахимова из чеченской команды за два года. В прошлый раз он покинул Грозный по окончании сезона-2016/17, однако в сентябре 2018-го, после нескольких неудачных этапов Олега Кононова, Михаила Галактионова и Игоря Ледяхова, вновь возглавил «Ахмат».

Ищи дурака. Кто ещё пойдёт тренером в «Спартак» до Черчесова? И кем он там станет: иудой, физруком, псом?

Кто станет новым главным тренером?

Освободившуюся должность уже занял экс-главный тренер «Краснодара» и «Химок» Игорь Шалимов. По нашей информации, раунд предварительных переговоров с ним был проведён ещё до матча с «Сочи». После очередного поражения стороны окончательно дали согласие на сотрудничество. Шалимов находился без работы с начала апреля – с момента ухода из «Химок». Его помощником станет Магомед Адиев, возглавлявший в минувшем сезоне «Анжи».