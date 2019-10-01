Шевченко может сменить Украину на «Милан». Уже совсем скоро

Сборная России огласила состав на матчи Евро-2020 с Шотландией и Кипром



Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с составом на отборочные матчи чемпионата Европы—2020 с Шотландией и Кипром.

Всего в списке значатся 25 футболистов:



вратари – Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунёв («Зенит»);



защитники – Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»);



полузащитники – Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»);



нападающие – Артём Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав»), Фёдор Смолов («Локомотив»).



Матч сборной России с Шотландией состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 21:45 мск. Встреча с Кипром пройдёт 13 октября в Никосии на арене «GSP» и начнётся в 19:00 мск. Подготовку к матчам команда начнёт 6 октября в Новогорске.

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Руководство «Ахмата» приняло отставку Рахимова



Президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что руководство клуба приняло отставку главного тренера Рашида Рахимова. Напомним, специалист объявил об отставке после поражения команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:2).



«Дорогие друзья! Рашид Рахимов покидает пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат». После матча с «Сочи» Рашид Маматкулович подал в отставку, руководством клуба она принята. Результаты команды крайне неудовлетворительны. В начале сезона была озвучена задача — занять по итогам футбольного года место в зоне Лиги Европы. Уверен, амбиции клуба, подбор игроков соответствуют объявленным целям. Однако после одиннадцати туров команда находится на дне турнирной таблицы. В сложившейся ситуации перемены необходимы. Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера», — написал Даудов на странице в «Инстаграме».

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Источник: «Спартак» заинтересован в возвращении Пилипчука



Бывший ассистент главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры Роман Пилипчук может вернуться в столичный клуб, сообщает RT.



По информации источника, в возвращении Пилипчука в тренерский штаб заинтересован владелец «Спартака» Леонид Федун. Скорее всего, речь идёт о возвращении 52-летнего специалиста на должность, которую он занимал до ухода из клуба.



Напомним, вчера, 29 сентября, «Спартак» объявил об отставке с поста главного тренера команды Олега Кононова. Под его руководством команда проиграла последние четыре матча в чемпионате России и опустилась на 9-е место в турнирной таблице. После 11 туров в активе красно-белых 14 очков. К следующему матчу с «Краснодаром» «Спартак» будет готовить Сергей Кузнецов.

Ищи дурака. Кто ещё пойдёт тренером в «Спартак» до Черчесова? И кем он там станет: иудой, физруком, псом?

«Сочи» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ благодаря голам Мостового и Нобоа



В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 12-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой. Во втором тайме, на 73-й минуте, преимущество сочинской команды в счёте упрочил хавбек Кристиан Нобоа. Таким образом, грозненский «Ахмат» продлил серию без побед в Российской Премьер-Лиге до 7 матчей.

«Сочи» набрал 12 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (9) — на предпоследнем, 15-м месте. Последнее, 16-е место занимает «Тамбов» (8). Лидером соревнований на данный момент является московский ЦСКА, набравший 25 очков в 11 матчах.

«Милан» заинтересован в услугах Шевченко



Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло близок к увольнению, сообщает Tuttomercatoweb.



Согласно информации источника, наставник россонери может быть отправлен в отставку уже в ближайшее время. Также не исключено, что руководство клуба даст 52-летнему специалисту доработать с командой следующую неделю. При таком раскладе Джампаоло проведёт во главе «Милана» ещё один матч — с «Дженоа» на следующих выходных. В случае очередной неудачи тренер будет отправлен в отставку, а руководство будет иметь время, связанное с играми сборных, для поиска ему замены.



В настоящее время в «Милане» склоняются к приглашению наставника сборной Украины Андрея Шевченко, который ранее выражал желание в будущем возглавить россонери.

Шевченко – кумир. Был великим игроком, теперь построил очень стильную сборную Украина может стать одним из открытий чемпионата Европы — 2020.

Широков выразил готовность возглавить «Спартак»



Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков заявил, что готов стать главным тренером московского клуба.



«Безусловно, я бы поехал в „Спартак“. Сегодня же поехал бы. Пресс меня не пугает. Состав — ничего, разобрались бы. Если бы у меня была лицензия, то поехал бы. А чего здесь бояться-то? Зачем тогда получаешь лицензию, если боишься пойти куда-то, где есть пресс, где могут шуметь и так далее?» — сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что 38-летний Широков выступал за «Спартак» с 2014 по 2015 год.



«Спартак» остался без главного тренера после отставки Олега Кононова. К ближайшему матчу красно-белых будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

Де Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после разговора с Пике



Стали известны подробности трансферной саги с участием защитника Маттейса де Лигта, которая протекала минувшим летом и завершилась его переходом из «Аякса» в «Ювентус».



Как сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на Mundo Deportivo, перед тем как принять окончательное решение о своём будущем, 20-летний футболист отправился на отдых на Багамские острова. В одном отеле с де Лигтом оказался защитник Жерар Пике, выступающий за «Барселону», которая являлась одним из главных претендентов на юного игрока. Между ними произошёл разговор. По информации источника, беседа получилась не очень дружелюбной, и после этого Маттейс решил выбрать «Ювентус».



Напомним, за де Лигта «Ювентус» заплатил «Аяксу» € 85,5 млн. На защитника сборной Нидерландов также претендовали «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».