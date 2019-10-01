«Я утешала Коке после вылета с ЧМ-2018». Девушка с татуировкой «Атлетико»

Вы, скорее всего, никогда не слышали о Даше Матросовой. А вот практически все футбольные журналисты в Москве её знают. Она работает в РФС и регулярно общается со СМИ. Часто для интервью приходится искать героев чёрт знает где, а иногда уникальные люди находятся рядом.

«Атлетико» изменил жизнь Даши, с которой мы встретились в одном из московских кафе. По ходу интервью ей постоянно приходили сообщения о том, где в Москве находится «Атлетико». Она закрыла чат со словами: «Всё, дальше без меня». И начала рассказывать свою историю.



– Пять лет назад я жила в Орле. Мы с друзьями ходили в единственный бар в городе, где показывали чемпионат Испании – «Дерби». Сейчас этого заведения уже нет. Разок попала на трансляцию «Атлетико», потом снова. Помню, благодаря голу Година сыграли вничью с «Барселоной» в последнем туре.



– И стали чемпионами сезона-2013/14?

– Да, но я тогда понятия не имела, что такое чемпионство. Мне просто запомнились бешеные глаза Година крупным планом – дикое желание. Потом дома начала гуглить. Плюс знакомый болел за «Атлетико» и многое рассказал. Посмотрела, почитала, послушала и начала смотреть каждый матч. Получилось, что я сначала полюбила «Атлетико», а потом уже футбол.



– Слышал, что ты перебралась в Москву благодаря футболу.

– «Атлетико» сыграл огромную роль в моей жизни. Сейчас это понимаю. Я мечтала работать в футболе. Через какое-то время я стала администратором в сообществе болельщиков «Атлетико» во «ВКонтакте». Переводила интервью футболистов с испанского. В Орле было уже нечего ловить, особо работы нигде нет. Разве что в колл-центре или в магазине продавцом. И там, и там я поработала. Мне было неинтересно, хотелось роста, а я то в зоомагазине, то на звонки отвечаю.



– И какие варианты нашлись?

– В Москве была детская футбольная школа Footyball. Там набирали администраторов. Я им написала большое письмо, и меня пригласили в Москву на собеседование. Плюс в этот момент друг меня заставил отправить мои футбольные тексты во все издания. Мне ответил еженедельник «Футбол», и меня перенаправили к специалисту по чемпионату Испании – Паше Пучкову, который дал мне первое задание. Короче, я ехала в Москву и понимала, что не хочу возвращаться. Это был апрель 2015 года.

– У тебя были средства, чтобы переехать?

– 15 тысяч рублей – друзья помогли.



– Как можно переехать в Москву с 15 тысячами рублей?

– Сразу 11 тысяч ушло на жилье. С одной девочкой совместно сняли комнату в Перово. Школа Footyball как раз была рядом.



– Как можно жить на 4000 рублей в месяц?

– Видимо, я была сумасшедшей. Думала, что просто стану работать и всё пойдёт. Честно, я не помню, как прожила тот месяц. Мозг эту информацию заблокировал. Гречку я до сих пор не ем. Меня от неё тошнит. Даже сейчас говорю о ней и ком в горле.

– Школа Footyball скандально закрылась?

– Да, там всё было построено на мошенничестве. В какой-то момент школа просто исчезла. Пострадали не только родители детей, которые купили абонементы, но и инвесторы. Хотя лично мне зарплату за пару месяцев выплатили, пускай и с задержками. Я начала писать в еженедельник «Футбол». Сделала статью о Диего Симеоне, который учитывает гороскопы при трансферах.



– До этой секунды я думал, что он классный тренер.

– Это известная тема. Там легко проследить по тому, что все защитники на тот момент были рождены в январе. Хотя особо дохода мои статьи не приносили. В еженедельнике платили меньше, чем я изначально везла в Москву. Приходилось работать ещё администратором в клинике. В какой-то момент я уже отчаялась, но мне позвонил главный редактор еженедельника «Футбол» Денис Вдовин и сказал, что можно попасть на собеседование в РФС. Конечно, я согласилась. С апреля 2016 года я работаю там.

– Чем именно ты занимаешься?

– Аккредитация журналистов, организация работы СМИ, пресс-конференции.



– Смешные истории на работе случались?

– Все звонки в пресс-службу РФС идут ко мне. У меня уже набрался целый список неожиданных вопросов. Точно знаю, кто в топе этого списка. Два года назад мне позвонили из одной из крупнейших спортивных структур и спросили: «Назовите всех авторов голов сборной СССР на чемпионате мира в 1970 году».



– Твой первый матч «Атлетико»?

– Я накопила денег на поездку в Испанию, написала письмо в пресс-службу «Атлетико» и отправила с почты РФС. Указала, что я мечтаю поговорить с Облаком и получить его майку. Боже, какая же я была отбитая. Но мне ответили и помогли встретиться с Облаком после матча. «Атлетико» тогда выиграл у «Гранады» со счётом 7:1. А у испанцев принято при встрече с девушкой целовать её в щеку.



– Даже если видишь её первый раз?

– Да. Облак меня чмокнул в обе щеки, и я уже была дико счастлива. Мне больше ничего не нужно было в жизни. Ян немного понимал по-русски, но с большим трудом. Футболку он мне не подарил, вроде игрокам «Атлетико» было запрещено, но шорты отдал. Я в них даже смотрела дома матч против «Ювентуса». Фарта шорты не принесли – мы в 1/8 финала ЛЧ вылетели. После матча встретила и Коке, который спросил, не из Ростова ли я. Им потом предстояло играть как раз с «Ростовом» в России. Когда я брала билеты в Испанию, то ещё не прошла жеребьёвка ЛЧ и я не знала, что «Атлетико» приедет к нам.



– Бывало, что ты переписывалась с игроком «Атлетико»?

– На Новый год я написала Облаку в «Инстаграме» – просто поздравила с праздником. И даже забыла об этом. Сажусь в поезд, а телефон вибрирует. Пришло сообщение от Облака: «Спасибо и тебя с Новым годом», – было дико приятно. Один раз, я тогда ещё в Орле жила, Сауль ретвитнул мой пост. Ему отбили почки, и он играл с катетером. Я тогда что-то нарисовала или сфотографировала в поддержку.

– Знаю, ты знакома с парнями из молодёжки «Атлетико». Как это вышло?

– Да, переписываемся в WhatsApp. Когда была в Испании, то ходила на матч молодёжки, с трибуны фотографировала ребят на «зеркалку». А ещё до этого я брала интервью для группы во «ВКонтакте» у одного из парней Антонио Монторо – сейчас он уже ушёл из «Атлетико». У него был мой номер, и он попросил скинуть ему фотки. С вратарём Мигелем периодически списываемся. Он был третьим кипером, когда «Атлетико» приезжал в Москву в прошлом году. С ним связан забавный случай.

– Рассказывай.

– Когда я была в Мадриде, хотела купить пудровые кроссовки. В Москве только ярко розовые – поросячьи. Пришла в магазин, выбираю и замечаю, что рядом парень такого же цвета кроссовки примеряет. Смотрю на него и думаю: «На Мигеля похож». Потом поворачиваюсь снова: «Мигель?» Он поднимает голову и такой: «Дарья!» Было приятно, что назвал по имени.



– Как ты пришла к тату с эмблемой «Атлетико»?

– В мае 2017 года поняла, что хочу. Мама говорила: «Любовь пройдёт, а это останется». Объясняла ей, что такое не может пройти. У меня же ещё старая эмблема набита. К сожалению, сделали ребрендинг – трагедия для многих фанатов «Атлетико».

– Сколько стоила татуировка?

– Я отдала 10 тысяч. Мне её набили за один сеанс – около двух часов. Было немного больно, особенно где тонкая кожа.



– Часто окружающие обращают внимание на эмблему «Атлетико» на твоей руке?

– Когда была на финале Кубка России «Тосно» – «Авангард», то мы жили в одном отеле с футболистами. Еду в лифте с Дугаличем, который спрашивает:



— «Атлетико»?

— Да, – отвечаю.

— Гризманн?

— Нет.

— Торрес?

— Нет.

— А кто?

— Облак.

— Аа, Облак.

– Сильный диалог.

– Да уж. Когда меня спрашивают, герб ли «Атлетико» у меня на руке, то хочется ответить: «Нет, блин, «Барселоны».

– К «Локо» в прошлом году приезжал «Атлетико». Ты пользовалась популярностью у испанских журналистов?

– Дала интервью двум дядечкам. Потом выяснилось, что один из Marca, а другой – из As (два главных спортивных издания Испании. – Прим. «Чемпионата»). Затем какая-то тетя с испанского телевидения отвела меня к памятнику паровозу у «Черкизово» и заставила петь по-испански в поддержку «Атлетико». А я вообще не умею! Мне потом ещё неделю скидывали вырезки из газет со мной и ссылки на видео. До сих пор не смотрела, что вышло. И не хочу.

– Молишься, чтобы «Атлетико» выпадал нашим клубам в еврокубках?

– Раньше – да. Очень радовалась, когда попадали. Хотелось показать, как мы в России можем поддерживать «Атлетико». Год назад мы пришли на стадион с символом фанатской группировки «Атлетико» – Frente. Раньше она была официальной, но после того как фанат «Депортиво» умер, упав в реку и в этом обвиняли ультрас Frente, группировка перестала быть официальным фан-клубом «Атлетико». Так вот. Мы пришли с флагом Frente – там был элемент флага Испании, который приняли за флаг Каталонии.

– Возникли проблемы?

– Нам в Черкизово пришлось пройти со стюардами, показать всё на камеру и убеждать, что к Каталонии это не имеет отношения. Ну какая, блин, Каталония? Нам всё-таки разрешили оставить. В результате мы кричали, пели, но из «Атлетико» к нам никто не подошёл и даже не посмотрел на нас. Было неприятно. Там ещё организовали странно. Испанских фанатов посадили на центр, а нас – за ворота.

– Как смотреть в глаза Миранчукам, после того как болеешь за «Атлетико»?

– На самом деле, я в России симпатизирую именно «Локомотиву». В этот раз я даже не хотела, чтобы клубы попадали друг на друга. Мне сейчас после жеребьёвки столько людей написало: «За кого будешь болеть?» Команда моей жизни – «Атлетико», но я и наших парней люблю. С Гилей общаюсь – он знает меня лучше всех из сборной и обнял меня после матча с Казахстаном. Я не могу желать ему поражения.



– Особенно когда игроки «Атлетико» так сдержанно на вас реагировали в прошлом году.

– В связи с этим я ничего теперь не собираюсь делать. Я помогла друзьям найти, когда и куда прилетает команда. На этом всё. Мне уже 27 лет. Хватает других дел, которые требуют эмоциональных ресурсов. Я уже не могу брать плакаты и стоять где-то всю ночь. Ну и понимаю, что отдачи не будет. После того матча футболисты подошли только к центральному сектору. У отеля ни один игрок «Атлетико» нам не помахал рукой, кроме Мигеля, которого я знаю лично. Хотя нас там было 5-6 человек, можно было и сфотографироваться, и оставить автографы. Ну или хотя бы кивнуть нам в ответ. Я тогда написала об этом в «Твиттере», меня много репостили в Испании, но реакции от клуба не последовало.

– На ЧМ-2018 кого-то удалось встретить из игроков «Атлетико»?

– Да. У меня три любимых футболиста: Облак, Коке и Антон Миранчук. Когда началась серия пенальти в матче Россия – Испания, я отвернулась и не смотрела. То был первый раз, когда я действительно рыдала благодаря выходу в 1/4 финала. И вот я поднимаю глаза, и на табло «Лужников» была фамилия Коке, а рядом крест – не забил. Это же какая ирония: мой любимый футболист сделал так, что победила моя команда.



– Пересеклись после матча?

– Да, в микст-зоне. А ещё до этого встретила его жену и брата, который на меня потом подписался в «Инстаграме». Когда мне грустно, то говорю себе в шутку: «Меня, вообще-то, брат Коке лайкает, всё в порядке». А сам Коке очень чувствительный. Он на каждом прощании с футболистами плачет. И вот он в микст-зоне после нереализованного пенальти, губа трясётся, я его зову, и он подходит ко мне. Коке, Годин, Миранда – все реагируют на эту штуку (показывает на татуировку. – Прим. «Чемпионата»). Я начала утешать Коке, мол, не забил пенальти и ладно. Он сжал мою руку и такой: «Gracias-gracias». Его было очень жалко. Через месяц спросила его брата – говорит, что отошёл.

– Парням тяжело смириться с тем, что девушка разбирается в футболе лучше них?

– Раньше я ещё могла спорить в комментариях во «ВКонтакте» и диалог скатывался к «ты баба, ты не понимаешь». Василий Уткин открывал школу спортивной журналистики и писал в «Твиттере», что в неё набирают только парней. Я спросила, почему так. И он тоже ответил, что девушки в футболе не разбираются. Коллега говорит, что я не все моменты могу чувствовать просто потому, что никогда не играла в футбол, – вот с этим аргументом я полностью согласна. Кстати, и Антоша Миранчук недавно сказал, что девушки не понимают футбол. С ним, кстати, связана забавная история.

– Какая?

– Музыкант T-killah в своём блоге спалил, что у Антона появилась девушка Даша. После этого в мой профиль в «Инстаграм» пришла куча народу. Просто потому что меня зовут Даша, а Антон на меня подписан. В результате мои «сториз» смотрело аномальное количество людей, а профиль посетили более 10 тысяч человек. Было забавно.



– И последнее. Футбол снится?

– Каждый раз после эмоциональных матчей. И это касается не только «Атлетико». Во сне я либо заново смотрю игру, либо снова занимаюсь организацией матча, если это сборная России. Бегаю такая, работаю.