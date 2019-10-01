У «МЮ» и «Арсенала» получился идеально нелогичный матч

Посмотреть матч «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом» стоило хотя бы для того, чтобы лишний раз испытать приступ ностальгии по временам Фергюсона и Венгера. Обе команды в первом тайме выглядели достаточно ужасно, чтобы довести до слёз болельщиков, которые помнят битвы этих команд времён «пиццагейта».

Качество игры в первом тайме иногда наводило на философские вопросы. Например, что хуже: подача Пепе со штрафного на 24 минуте или подача Джаки со штрафного на 34-й? Конечно, правильного ответа нет. Они обе ужасны. Но одну сделал опорник (почему он?), а другую – игрок за 80 млн евро. К счастью, во втором тайме всё стало чуть лучше.



В результате, матч получился необычным. Редко бывает, когда события, которые делят игру на отрезки, настолько не соответствуют логике. Сейчас объясню, что имею в виду.

Эпизод первый: «Арсенал» лучше, но пропускает

На 17-й минуте Лено выгнал защитников, которые расставились в штрафной под розыгрыш от ворот, и выбил мяч на чужую половину поля. Это многое говорит о матче: «Арсенал» упорно пытается разыгрывать от ворот через короткий и пас несмотря на то, что постоянно создаёт себе этим проблемы. Но только не на «Олд Траффорд». Причина ясна: проблемы «Юнайтед» при Сульшере с позиционными атаками настолько явные, что искушение отдать им мяч оказалось слишком велико. Даже для «Арсенала».



Гости не просто отдали мяч: они не отсиживались у штрафной и высоко прессинговали. Из 11 попыток отбора в первые полчаса семь были совершены на чужой половине поля. При такой игре пригодилась яростная тройка Торрейра-Джака-Гёндузи в центре поля была уместна. «МЮ» в принципе слаб в позиционной атаке, а с Туанзебе и Янгом на флангах защиты этот недостаток усугубляется. Правда, гостям не удалось закрыть Погба, но в первом тайме он не дал повод пожалеть об этом.



Матч шёл без моментов (ни одного удара в сторон ворот почти за полчаса, это рекорд сезона), но «Арсенал» контролировал ситуацию (опустим качество игры – речь о другом). Тем неожиданнее был гол, который забил «МЮ» в самом конце тайма.



Тщательно оборонявшиеся 45 минут лондонцы увлеклись при угловом и позволили сразу пяти игрокам хозяев разбежаться в контратаку. А дальше – типичная защита «Арсенала». Рашфорд не успел замкнуть прострел Джеймса. Он догнал мяч на углу штрафной и отдал на Погба: неточно. Но за Погба оказался Мактоминей – и защитники не помешали ни Джеймсу, ни Рашфорду, ни ему. Не помешали бы они и Погба, если бы мяч дошел до француза. Да, типичная защита «Арсенала».

Видео доступно на «Чемпионате».

Эпизод второй: «Юнайтед» лучше, и пропускает

Корявый гол, но по крайней мере, он забит именно так, как планировал играть Сульшер: в контратаке с участием большого количества игроков после стандарта у своих ворот. «Арсенал» одним эпизодом, когда подставился под контратаку, перечеркнул 45 минут усилий по грамотному сдерживанию соперника. Гости проиграли тайм, в котором были лучше.

Сульшера увольнять нельзя. «МЮ» всё делает правильно Чтобы стало лучше, нужен не новый тренер, а последовательность.

В начале второго тайма Эмери выпустил Себальоса вместо Торрейры. В принципе, логично: нужно было отыгрываться. Вот только этой заменой Эмери разрушил собственный работавший план. «МЮ» с готовностью отдал мяч, а «Арсенал» неопасно владел им далеко от ворот де Хеа. Счёт по ударам с начала тайма до 75-й минуты, когда пошёл поток замен – 7:4. Сразу понятно, кому было удобнее, что «Арсенал» владел мячом. На этом отрезке хозяева создали лучшие моменты в матче (удары Погба на 63-й минуте и Мактоминей на 69-й).

В общем, «МЮ» получил удобный сценарий, пользовался им и создавал моменты. И, разумеется, именно в это время пропустил нелогичный гол. Стоило ли ждать другого от этого нелогичного матча?



Гол не вытекал не только из хода игры, но даже из эпизода: таких моментов, как прессинг Пепе, бывает по 100 в каждой игре, у Туанзебе не было причин паниковать и отдавать неточный пас чужому. Просто несчастный случай, стечение обстоятельств. VAR добавил голу эмоций, но не логики.

Видео доступно на «Чемпионате».



После того, как команды обменялись подарками, настало время тренеров. Стоит ли говорить, что у Сульшера по итогам двойной замены получилось не совсем то, что было задумано? Замены были отчасти странными. Ладно, можно менять Лингарда (ужасный матч), но Перейру? Показалось, что Уле реагирует на счёт, а не на ход игры: он сделал замены, когда его команда была явно лучше. А вот после них всё закончилось: удар Магуайра (до замен) стал последним опасным моментов у ворот Лено с игры, и последним вообще до 92-й минуты.



Необычный матч. В нём команды забивали только тогда, когда соперник был лучше, тренеры заменами делали только хуже, Мактоминей был полезнее в атаке, чем Погба, а 80-миллионный Пепе допускал больше брака, чем Букайо Сака.



Иррациональным образом, по сумме моментов и сильных игровых отрезков, команды действительно наиграли на ничью. Но ни «МЮ», ни «Арсенал» не дали болельщикам надежду на прогресс. Неумение «МЮ» позиционно атаковать – на месте. Умение (и готовность) «Арсенала» в любой момент пропустил гол из ничего и потерять контроль – на месте. Ностальгия по старым-добрым временам по-прежнему никуда не делась.



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