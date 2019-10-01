Символическая сборная 11-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 11-го тура сезона-2019/20.

Вратарь

Андрей Климович, «Оренбург»

Своими уверенными действиями Климович принёс победу «Оренбургу» в матче со «Спартаком». Очень много спасал команду.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Меня ругают, что постоянно ставлю Марио. Но он лучший в чемпионате. К тому же в этом туре он единственный правый защитник с голевой передачей. Первое место ЦСКА в чемпионате во многом его заслуга.

Ведран Чорлука, «Локомотив»

Победа над «Зенитом» — большая заслуга обороны «Локо». Хорват был во всей красе в этом матче.

Хёрдур Магнуссон, ЦСКА

Центральный защитник ЦСКА в прекрасной форме. Снова забил гол, снова был одним из лучших на поле в матче с «Уралом». Заслуженное место в сборной.

ЦСКА – на чистом первом месте в РПЛ! В прошлый раз он лидировал в золотом сезоне «Лудогорец» пошёл «армейцам» на пользу.

На позиции левого защитника выделялся Чернов. «Ростов» снова победил, а на счету Чернова отличная голевая передача и надёжная игра в защите.

Полузащита

Матиас Норманн, «Ростов»

Норманн в ударе, ключевой игрок «Ростова» в центре поля. Снова был везде, к тому же записал в актив голевой пас.

Гжегож Крыховяк, «Локомотив»

Крыховяк – топ. Очередной гол, да ещё и победный, да ещё и против «Зенита». Какие могут быть вопросы?

Сенников прав: главное дерби двух столиц теперь «Локомотив» — «Зенит» Это было восхитительно!

Никола Влашич, ЦСКА

Влашич сотворил второй гол ЦСКА, когда прекрасно отдал пяткой на Фернандеса. Вся острота исходила от него.

Нападение

Магомед Шапи-Сулейманов, «Краснодар»

Гол в матче с «Арсеналом», яркая игра. Сулейманов сильно помог «Краснодару» выйти из пике.

Победный гол в ворота «Спартака», полезная игра. Деспотович много цеплялся за мячи. Лучший форвард тура.

«Хочу стоять рядом с Месси и КриРо». Его гол решил судьбу Кононова в «Спартаке» Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович, забивший победный гол в матче со «Спартаком», дал откровенное интервью «Чемпионату».

Мариу продолжает доказывать, что это топовый трансфер для «Локо». Играл очень ярко и полезно против «Зенита», попал в перекладину, сделал пас на гол, который отменили.

Лучший тренер

Юрий Сёмин, «Локомотив»

Победа над прямым конкурентом – дорогого стоит. Юрий Павлович был лучшим в этом туре.