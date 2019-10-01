Символическая сборная 11-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 11-го тура сезона-2019/20.
Вратарь
Андрей Климович, «Оренбург»
Своими уверенными действиями Климович принёс победу «Оренбургу» в матче со «Спартаком». Очень много спасал команду.
Защита
Марио Фернандес, ЦСКА
Меня ругают, что постоянно ставлю Марио. Но он лучший в чемпионате. К тому же в этом туре он единственный правый защитник с голевой передачей. Первое место ЦСКА в чемпионате во многом его заслуга.
Ведран Чорлука, «Локомотив»
Победа над «Зенитом» — большая заслуга обороны «Локо». Хорват был во всей красе в этом матче.
Хёрдур Магнуссон, ЦСКА
Центральный защитник ЦСКА в прекрасной форме. Снова забил гол, снова был одним из лучших на поле в матче с «Уралом». Заслуженное место в сборной.
Евгений Чернов, «Ростов»
На позиции левого защитника выделялся Чернов. «Ростов» снова победил, а на счету Чернова отличная голевая передача и надёжная игра в защите.
Полузащита
Матиас Норманн, «Ростов»
Норманн в ударе, ключевой игрок «Ростова» в центре поля. Снова был везде, к тому же записал в актив голевой пас.
Гжегож Крыховяк, «Локомотив»
Крыховяк – топ. Очередной гол, да ещё и победный, да ещё и против «Зенита». Какие могут быть вопросы?
Никола Влашич, ЦСКА
Влашич сотворил второй гол ЦСКА, когда прекрасно отдал пяткой на Фернандеса. Вся острота исходила от него.
Нападение
Магомед Шапи-Сулейманов, «Краснодар»
Гол в матче с «Арсеналом», яркая игра. Сулейманов сильно помог «Краснодару» выйти из пике.
Джордже Деспотович, «Оренбург»
Победный гол в ворота «Спартака», полезная игра. Деспотович много цеплялся за мячи. Лучший форвард тура.
Жоау Мариу, «Локомотив»
Мариу продолжает доказывать, что это топовый трансфер для «Локо». Играл очень ярко и полезно против «Зенита», попал в перекладину, сделал пас на гол, который отменили.
Лучший тренер
Юрий Сёмин, «Локомотив»
Победа над прямым конкурентом – дорогого стоит. Юрий Павлович был лучшим в этом туре.
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