ФИФА продумала «заговор» против врагов. Хотят пустить женщин на футбол

Генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтарези недоволен требованием ФИФА разрешить посещать футбольные матчи иранским женщинам. Государственный деятель подверг критике недавнее требование ФИФА разрешить им ходить на футбол.

«Давление ФИФА — это ещё один продуманный заговор врагов. ФИФА не вправе требовать от страны пересмотра правил участия и организации спортивных мероприятий», — заявил генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтарези. Он также сказал, что ФИФА не имеет законных полномочий сообщать Тегерану, как управлять своими спортивными аренами, и не вправе требовать разрешать женщинам наблюдать за играми мужских команд.

С чего пошёл этот запрет?

Подобные запреты действуют в стране с 1979 года. Тогда, после Исламской революции, женщины стали резко ограничены в правах, вынуждены были с девяти лет покрывать голову и тело тёмной одеждой. А ведь до этого иранские женщины не только спокойно посещали футбольные матчи, но и участвовали в политической жизни, работая в парламенте и судебных органах.

Лишь в 2006 году было организовано протестное движение «Женщины в белых шарфах». Его участницы писали лозунги с призывом пустить их на футбольные матчи прямо на шарфах, к которым не имела права притрагиваться полиция нравов.

Полиция нравов работает как агенты под прикрытием — они следят за соблюдением строгого исламского дресс-кода и строгих норм поведения. Но даже она обходила стороной протестующих женщин с белыми шарфами. Стоит отметить, что митинги не прошли даром — табу на посещение матчей было снято. Но всего лишь на месяц. Затем законы снова стали суровыми, а девушек арестовали.

Это когда-нибудь закончится?

Казалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино уже добился разрешения посещать футбольные матчи иранским женщинам, пригрозив санкциями иранскому футболу. Ведь третья статья устава ФИФА говорит о том, что дискриминация любого рода в отношении группы лиц строго запрещена и наказывается дисквалификацией или исключением.

Иранские девушки уже посещали стадион летом, и всё вроде бы должно было закончиться. Но генеральный прокурор считает по-другому. Мохаммад Джафар Монтазери искренне полагает, что дебаты о допуске болельщиц на стадионы были преднамеренно спровоцированы «врагами» Ирана.

Недавно иранская фанатка, выступая против ограничения своих прав, подожгла себя у здания суда и скончалась. Ей грозило заключение в тюрьму за незаконное посещение стадиона в Тегеране. Сахар Ходаяри ходила на матч, замаскировавшись под мужчину, но обман раскрыли. Узнав о том, что ей грозит тюремное заключение, Сахар подожгла себя при помощи бензина прямо у здания суда. Сколько ещё женщин должны принести себя в жертву, прежде чем власти Ирана позволят им посещать футбол?