5 лучших вратарей 11-го тура РПЛ. Версия Владимира Габулова

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, а сейчас президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов выбирает пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам тура. До этого дважды номером один Владимир признавал вратаря «Уфы» Александра Беленова. Полностью составы предыдущих пятёрок можно посмотреть здесь и здесь. В 11-м туре первое место Беленов всё-таки уступил.

А теперь – слово Габулову.



В прошедшем туре вратари провели качественную работу, многие выглядели надёжно. Объективно выбрать пятёрку было достаточно сложно – тут и большое количество спасений, и несколько сухих матчей, где вратари реально влияли на исход встреч. Я бы отметил не только голкиперов, чьи команды победили, но и проигравших — например Левашова и Шелию. Первый здорово выручал «Арсенал», сохраняя для «оружейников» шансы не проиграть, просто туляки не воспользовались своими моментами в атаке. Хоть «Тамбов» и проиграл «Крыльям», игра Гиорги меня тоже убедила. Но перейдём к нашей пятёрке лучших.

Символическая сборная 11-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева Крыховяк, Фернандес и остальные. Валерий Газзаев определяет лучших в 11-м туре РПЛ.

Матвей совершил ключевое спасение при счёте 2:0 на 68-й минуте. Мяч был непростой, удар наносился из-за спин защитников, но Сафонов успел выбросить руки и спасти команду. Счёт 2:0 – очень сложный для побеждающей команды, часто может её расслабить. Это и произошло с «Краснодаром». «Арсенал» начал поддавливать, создавал опасные моменты. Забей они на 68-й минуте – и всё для «Краснодара» могло закончиться потерей очков.

Матч с «Динамо» не был простым для «Ростова», хотя хозяева и выиграли с крупным счётом. Москвичи создали довольно много моментов — например в первом тайме один на один выходил Жоаозиньо. Болельщики могут сказать, что Бабурин в том моменте не выручил, но это не так. Егор создал для атакующего игрока такие условия, при которых забить было просто невозможно – Жоаозиньо было просто неоткуда бить, ведь вратарь классно сократил дистанцию, закрыв корпусом створ ворот. Правильная позиция помогла Бабурину смутить бразильца, который не смог отправить мяч мимо вратаря в ворота.

«Ростов» презентовал Мамаева на стадионе. Павел наблюдал за разгромом «Динамо» Команда Карпина наказала москвичей за чудовищные ошибки в обороне.

Необходимо отметить и эпизод при счёте 2:0 в пользу «Ростова». Тогда реальную возможность забить имел Филипп, пробивавший по воротам с близкого расстояния. Но Егор сумел сложиться и выгрести мяч из ближнего угла – отличная реакция. Здорово, что он сохранил выдержку. «Динамо» сократить отставание не смогло, зато потом «Ростов» сразу забил третий. Но если бы не Бабурин, для хозяев всё могло закончиться гораздо хуже.

Сослан провёл очень качественный матч, несколько раз спас команду. С 25-й по 30-ю минуту «Ахмат» создал несколько опасных моментов – два раза бил издали и однажды из пределов штрафной, но Сослан выручил во всех трёх моментах, вытащив мяч в том числе из-под перекладины.



Но ключевой момент произошёл во втором тайме – на 59-й минуте. «Ахмат» подавал угловой, и мяч вылетал из-за спин защитников. Сложный удар из пределов штрафной, но Сослан выручил, оставив за «Сочи» преимущество в один мяч. Так что Джанаев – на заслуженном третьем месте.

2. Андрей Климович, «Оренбург»

Команда Андрея – аутсайдер из нижней части таблицы. Да, «Спартак» сейчас в разобранном состоянии, целостности в его игре не проглядывается, но всё равно именно красно-белые были фаворитами матча, тем более играли дома. «Спартак» создал огромное количество моментов. Где-то выручал вратарь, где-то сами спартаковцы не могли попасть в ворота. Но я по себе знаю, как тяжело играть со «Спартаком» на выезде.

Снова проиграли, Олег Георгиевич? Ну и что?! Сегодня проиграли, зато завтра выиграете, послезавтра выиграете. Но вы играете, игроки радуются такому футболу.

Заслуга Климовича в победе огромна. Были сейвы и в первом тайме, когда Климович дважды выручил гостей после ударов Понсе, и во втором, но главный эпизод случился при счёте 1:2, когда команды ещё играли в равных составах. Гус Тиль наносил удар с близкого расстояния, но Климович отбил тот мяч ногой. Важно было не просто поставить ногу, а сделать это быстро, среагировав на мяч. Это главный сейв матча – забей Тиль, «Спартак» додавил бы «Оренбург».



Но на первое место Андрея я не ставлю из-за пропущенного мяча, вопросы к голкиперу у меня есть. Это не ошибка, но Климович сработал не до конца. Вратарь обратил внимание на Джикию, а мяч уже улетал к Мельгарехо. В этом эпизоде Андрей мог бы спасти «Оренбург».

1. Игорь Акинфеев, ЦСКА

Казалось, что ЦСКА с «Уралом» играл очень легко, но это не так. Пусть уже при счёте 3:0 в пользу гостей, но «Урал» создал парочку острых моментов. На 81-й минуте классный удар получился у Бавина, после которого Игорь выручил команду, но ключевой момент случился через две минуты после этого эпизода. Вратари очень редко справляются с ударом-парашютом за спину. Но Акинфеев развернулся, побежал назад, оттолкнулся от земли и достал мяч. Этот эпизод я бы назвал спасением тура – для вратаря это действительно очень сложный сейв. Конечно, тренеры отрабатывают подобные моменты на занятиях, но тем не менее голкиперы редко реагируют на такие удары за шиворот.



Зачастую, если вратаря перекидывают, то мяч всё-таки оказывается в сетке. Так было в матче «Сочи» — «Ахмат», когда Нобоа закинул мяч за шиворот Городову.

ЦСКА – на чистом первом месте в РПЛ! В прошлый раз он лидировал в золотом сезоне «Лудогорец» пошёл «армейцам» на пользу.

Ставлю Игоря на первое место, потому что его сейвы напрямую повлияли на результат. Если бы «Урал» забил ЦСКА два гола в концовке матча, то команда Гончаренко могла бы и не оказаться наверху турнирной таблицы.