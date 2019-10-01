ЛЧ-2019/20. 2-й тур. «Реал» проигрывает дома «Брюгге»! LIVE!

19:55. «Реал» – «Брюгге» — 0:0
19:55. «Аталанта» – «Шахтёр» — 0:0
22:00. «Галатасарай» – ПСЖ
22:00. «Тоттенхэм» – «Бавария»
22:00. «Црвена Звезда» – «Олимпиакос»
22:00. «Манчестер Сити» – «Динамо» З
22:00. «Ювентус» – «Байер»
22:00. «Локомотив» – «Атлетико»
ОНЛАЙН
20:07. Оба! «Реал» пропускает дома на 10-й минуте! Эммануэль Деннис отличился!
Тау получил передачу в свободную зону и от левого края штрафной прострелил в центр, там испанцы не уследили за рывком Деннниса, который протолкнул мяч в ворота! Но лайнсмен поднял флажок — Деннис замкнул атаку из положения вне игры. С помощью VAR разобрались и засчитали.
20:00. Логично.
19:55. «Реал» начинает. В эти выходные было сыграно мадридское дерби. Вот текст о нём.
19:50. Гжегож Крыховяк принёс «Локомотиву» победу в игре последнего тура с «Зенитом». Вот материал о нём. Ну, вернее, не совсем о нём.
19:45. Вы, скорее всего, никогда не слышали о Даше Матросовой. А вот практически все футбольные журналисты в Москве её знают. Она работает в РФС и регулярно общается со СМИ. Часто для интервью приходится искать героев чёрт знает где, а иногда уникальные люди находятся рядом. Вы спросите, какое это всё имеет отношение к «Локомотиву», «Атлетико», Лиге чемпионов? А самое прямое! Читайте!
19:40. Молодёжные команды «Локо» и «Атлетико» устроили феерию сегодня.
19:35. Интересный ретро-материал Полины Куимовой. Про автора первого гола в истории чемпионата СССР. Это, естественно, был локомотивец.
19:30. Ну а откроют программу игрового дня в 19:55 матчи «Реал» – «Брюгге» и «Аталанта» – «Шахтёр».
19:15. Добрый вечер! Сегодня начинается второй тур Лиги чемпионов. Нас, конечно, больше всего интересует матч «Локомотив» – «Атлетико», он начнётся в 22:00 по московскому времени.
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