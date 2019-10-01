ЛЧ-2019/20. 2-й тур. «Реал» проигрывает дома «Брюгге»! LIVE!

ЛЧ-2019/20. Календарь

ЛЧ-2019/20. Турнирная таблица

19:55. «Реал» – «Брюгге» — 0:0

19:55. «Аталанта» – «Шахтёр» — 0:0



22:00. «Галатасарай» – ПСЖ

22:00. «Тоттенхэм» – «Бавария»

22:00. «Црвена Звезда» – «Олимпиакос»

22:00. «Манчестер Сити» – «Динамо» З

22:00. «Ювентус» – «Байер»

22:00. «Локомотив» – «Атлетико»

ОНЛАЙН

20:07. Оба! «Реал» пропускает дома на 10-й минуте! Эммануэль Деннис отличился!

Тау получил передачу в свободную зону и от левого края штрафной прострелил в центр, там испанцы не уследили за рывком Деннниса, который протолкнул мяч в ворота! Но лайнсмен поднял флажок — Деннис замкнул атаку из положения вне игры. С помощью VAR разобрались и засчитали.

20:00. Логично.

19:55. «Реал» начинает. В эти выходные было сыграно мадридское дерби. Вот текст о нём.

Зидан и Симеоне слишком хорошо подготовились. Каждый испортил план сопернику Тренеры сломали друг другу игру и не придумали, что делать дальше.

19:50. Гжегож Крыховяк принёс «Локомотиву» победу в игре последнего тура с «Зенитом». Вот материал о нём. Ну, вернее, не совсем о нём.

Кто вдохновляет Крыховяка на лучший футбол в жизни Её молодой человек забил победный гол «Зениту».

19:45. Вы, скорее всего, никогда не слышали о Даше Матросовой. А вот практически все футбольные журналисты в Москве её знают. Она работает в РФС и регулярно общается со СМИ. Часто для интервью приходится искать героев чёрт знает где, а иногда уникальные люди находятся рядом. Вы спросите, какое это всё имеет отношение к «Локомотиву», «Атлетико», Лиге чемпионов? А самое прямое! Читайте!

«Я утешала Коке после вылета с ЧМ-2018». Девушка с татуировкой «Атлетико» Она работает со сборной России.

19:40. Молодёжные команды «Локо» и «Атлетико» устроили феерию сегодня.

Поразительная концовка! «Локо» за минуту совершил чудо, но сам всё испортил Взрослые страсти в матче Юношеской лиги УЕФА «Локомотив» — «Атлетико».

19:35. Интересный ретро-материал Полины Куимовой. Про автора первого гола в истории чемпионата СССР. Это, естественно, был локомотивец.

«Родному «Локомотиву» не изменю!». Кто забил первый гол чемпионата СССР В Черкизово увековечили память первопроходца.

19:30. Ну а откроют программу игрового дня в 19:55 матчи «Реал» – «Брюгге» и «Аталанта» – «Шахтёр».

19:15. Добрый вечер! Сегодня начинается второй тур Лиги чемпионов. Нас, конечно, больше всего интересует матч «Локомотив» – «Атлетико», он начнётся в 22:00 по московскому времени.

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