Как вовремя уйти из «Зенита» и получить вызов в сборную России. Путь Чистякова

Центральный защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков – удивительный пример молодого игрока в российском футболе. Столкнувшись с серьёзными проблемами на заре карьеры, он учёл свои ошибки, поменял отношение к делу и стремительно ворвался в РПЛ.



Ещё весной Дмитрий бегал в ФНЛ за «Тамбов», а сейчас вместе с «Ростовом» шагает в группе лидеров чемпионата России и уже входит в расширенный круг кандидатов в сборную. На своём пути Чистякову пришлось преодолеть немало трудностей, а начался он примерно в 250 километрах от Санкт-Петербурга.

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Разгром от «Зенита» и переезд в Санкт-Петербург

Дмитрий родился в небольшом городке Пикалёво. Скромный 20-тысячник, расположенный на востоке Ленинградской области, известен прежде всего цементным заводом, который поставлял свою продукцию для строительства петербургского метрополитена, Ленинградской АЭС, дамбы, портовых причалов и других важных объектов области. Пока отец Димы трудился на этом предприятии, а мать занималась хозяйством, юный Чистяков играл за пикалёвский «Металлург». Иногда Дмитрий ездил в соседний Тихвин, где также выступал за местную команду. Практически всё свободное от тренировок и игр время мальчик тоже посвящал футболу.



В подростковом возрасте Чистяков уехал из родного Пикалёво для того, чтобы продолжать развиваться в любимом виде спорта. Перебравшись в Тихвин, стал участвовать в первенстве области. Когда Дмитрию исполнилось 13 лет, он вместе с партнёрами по команде отправился в Санкт-Петербург на товарищеский матч со СДЮШОР «Зенит». Игра для тихвинцев закончилась безнадёжным поражением со счётом 1:8, но для белобрысого защитника тихвинцев она стала ключевой. Несмотря на удручающий результат, Чистякова пригласили в «Зенит». Дмитрий не стал упускать шанс и переехал в северную столицу.

Уход из «Зенита» и отчисление из молодёжки «Ростова»

В Санкт-Петербурге Чистяков не хватал звёзд с неба. Проведя в системе клуба четыре года, он выпустился из академии «Зенита», после чего отправился в молодёжку «Ростова», которой тогда руководил Игорь Гамула. К сожалению, за новую команду футболист провёл лишь три матча. Донской клуб был вынужден распрощаться с защитником из-за того, что тот серьёзно нарушил дисциплину.



«Было видно, что парень очень хороший и перспективный. Дмитрий выделялся на фоне сверстников. Они ещё были детьми, а он уже был крепким и мощным. К сожалению, сложилась такая ситуация, из-за которой клуб с ним расстался. Тем не менее эти события пошли ему на пользу. После случившегося он не раз при встрече говорил: «Спасибо вам большое за то, что вернули на истинный путь». Утверждал, что у него поменялось мировоззрение, и он стал больше думать о футболе», — рассказал «Чемпионату» тренер Игорь Гамула.



После неудачи на юге России Дмитрий вернулся в Санкт-Петербург и влился в ряды «Зенита-2». Возвращение пошло защитнику на пользу, одна беда — игрового времени остро не хватало. Ради регулярной практики Чистяков мог перебраться в ФНЛ, но в итоге отправился в Армению.

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Юран, «Мика» и слёзы в перерыве финала Кубка Армении

Летом 2015-го ереванская «Мика» арендовала защитника на год. В Армении Дмитрий получил не только возможность регулярно появляться в стартовом составе команды, но и играть с опытными футболистами.



Чистяков быстро адаптировался в ближнем зарубежье. По его наблюдениям, в новой команде было не меньше россиян, чем армянских футболистов, да и мать Дмитрия переехала вместе с ним.



Первые полгода в «Мике» были для Чистякова очень плодотворными — он регулярно появлялся на поле с первых минут и в итоге за весь первый круг чемпионата пропустил лишь один матч.



Тем не менее ещё более ценный опыт футболист получил после Нового года, когда «Мику» возглавил известный специалист Сергей Юран. Российский тренер закалил характер молодому соотечественнику.



«Дмитрий – в жизни улыбчивый и скромный парень. Часто замечал за ним стеснение во время матчей, когда ему противостояли более возрастные футболисты. За это я всегда ему пихал, потому что скромности нет места на футбольном поле, особенно если ты центральный защитник. Я говорил ему, надо всегда подсказывать товарищам по команде, «рычать», где нужно», — говорит Юран.



Настоящей проверкой на прочность для Дмитрия стал финал Кубка Армении с «Бананцем». Первый тайм того матча обернулся для защитника кошмаром. На второй минуте игры он привёз пенальти в свои ворота – в штрафной площади полетел в подкат сзади. Одиннадцатиметровый соперники «Мики» реализовали, а под конец первой половины встречи забили ещё раз.

«В перерыве Дмитрий чуть ли волосы на себе не рвал, — вспоминает Юран. — Команда проигрывала, а он плакал, чувствуя вину за ошибку. Чтобы вышел на второй тайм не дрожащим, нужно было его успокоить. Я сказал: «Да, ошибка была, но ничего страшного. Главное, забыть этот момент. Впереди ещё 45 минут, есть время для того, чтобы забить. Давай, вытирай слёзы, забыли и выходим, будет момент – реализуешь себя. В итоге он собрался, вышел, не поплыл и нормально отыграл, хоть мы и не смогли победить.



В том матче любой другой тренер наверняка поменял бы его в перерыве. Было видно, что после 45 минут матч для него уже «был закончен», и лучше в таком случае футболиста действительно менять, чем что-то объяснять. Но мне удалось достучаться до него. Оказалось, что он может перестраиваться, выходить из стрессовой ситуации и брать себя в руки. Другой бы на его месте поплыл».

Успехи в ФНЛ и пророческие слова Григоряна

Успехи Дмитрия не остались незамеченными. За защитником уже давно следил главный тренер «Шинника» Александр Побегалов. После окончания сезона-2015/16 он позвонил коллеге Юрану и попросил дать характеристику на игрока.



«Я рассказал Побегалову про сильные и слабые стороны Дмитрия, — подтверждает Юран. — Уже тогда было видно, что он очень неуступчив и хорош в игре головой — мало кто мог выиграть у него верховое единоборство. Кроме того, у Чистякова хорошая дистанционная скорость, он обладает мощными габаритами, да и тренируется с большой самоотдачей».



В итоге «Шинник» подписал с футболистом контракт. Вскоре защитник стал игроком стартового состава нового клуба. В свой первый сезон в Ярославле он провёл за команду 30 матчей и забил два мяча.



Под руководством Побегалова Чистяков прибавил ещё сильнее. Развиться футболисту помогли уникальные тренировки специалиста и его подход к игрокам. (О том, почему Побегалов – лучший тренер ФНЛ, а также о его тренировках, вы можете почитать здесь).



Неудивительно, что после двух сезонов в «Шиннике» Дмитрий заинтересовал фаворитов ФНЛ. Старт следующего розыгрыша национальной лиги он встретил уже в «Тамбове». Впервые в своей карьере Дмитрий переходил в новый клуб в качестве лидера, а не молодого футболиста, подающего надежды.



Сезон Чистяков провёл блестяще, став одним из главных творцов чемпионства команды. Александр Григорян, возглавивший клуб в конце той кампании, позже признался, что уже тогда знал о возможностях игрока.



«Я Дмитрию сразу сказал, что он будет играть в топ-клубе. Чистяков обладает высокой скоростью, он хладнокровен, у него устойчивая психика. Это тот защитник, который умеет начать атаку и великолепно ведёт единоборства вверху. А самое большое его преимущество – ментальность. Чистяков понимает, что он способен играть на самом высоком уровне», — подчеркнул Александр Григорян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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Григорян оказался прав. Летом 2019 года Чистяков перешёл в клуб, который борется за первую строчку РПЛ (пускай «Ростов» ещё не топ-клуб, но к этому статусу близок как никогда), а осенью получил первый вызов в сборную. Первый матч в новом статусе Дмитрий проведёт в воскресенье в Москве. Соперник — новый лидер сезона — ЦСКА. Ещё одно испытание для Чистякова.