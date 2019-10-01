«Постоянно спрашивают, что я здесь забыл». Американец, который болеет за «Локо»

Американец Энди Тэдрик болеет за «Локомотив» с 2012 года. Его часто спрашивают, как он оказался в России и почему из всех команд и стадионов в Москве он выбрал именно Черкизово и «Локо».

Обо этом и не только Энди рассказал нам.

Путешествие с рюкзаком по России

В жизни я больше всего люблю две вещи – шоколад и спорт. Я родом из небольшого городка Акрон в 45 минутах от Кливленда. Там, кстати, родился Леброн Джеймс. Когда я был маленьким, смотрел матчи «Кливленд Браунс» (команда по американскому футболу из NFL. – Прим. «Чемпионата»), «Кливленд Индианс» (бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге. — Прим. «Чемпионата») и «Кливленд Кавальерс» (баскетбольная команда из NBA. — Прим. «Чемпионата»). Я был просто одержим этими видами спорта.

А еще мне всегда нравилось путешествовать. В какой-то момент я загорелся мыслью, что хочу ездить по миру и преподавать английский. За свою жизнь успел побывать в множестве разных стран и городов (если быть точным – в 72-х), но, когда впервые приехал в Москву в 2001, тут же влюбился. Спустя два года вернулся и поехал путешествовать по разным городам с рюкзаком: посетил Казань, Екатеринбург, Псков, Смоленск, Суздаль…Было супер. В университете я немного учил русский, а за это время успел пополнить свои знания.

Фото: из архива Энди Тэдрика

За время путешествия я решил, что надо воспользоваться моментом и сходить на футбол. Посетил шесть разных матчей. Первым был финал кубка между «Спартаком» и «Ростовом» на «Локомотиве» (15 июня 2003 года, 1:0. – Прим. «Чемпионата»). Честно скажу, «Спартак» мне тогда очень не понравился – я по сей день не люблю эту команду. А 23 июня я пошел на «Локомотив»-«Динамо». На обороте билета тогда написал, что «Локо» показывает лучший футбол в России.

Потом я уехал и жил в разных местах. Матчи смотреть не удавалось, но на стене у меня всегда висел шарф с того матча, а в сердце было множество прекрасных воспоминаний.

123 матча с «Локо»

В 2012 году я перебрался в Москву – работать учителем английского. Выбор клуба, за который я буду болеть, был очевиден: «Локо» впечатлил меня еще тогда, в 2003. Стадион, болельщики, команда – все было прекрасно. Еще одна причина, почему я выбрал «Локомотив», — Славен Билич, которого тогда назначили на пост тренера. У меня есть родственники в Хорватии, я болею за их сборную, а он какое-то время ее возглавлял. Да и в целом Билич мне нравился.

Матч с «Атлетико» станет для меня 124 – это мой шестой сезон с абонементом. Я хожу на Южную трибуну. Мне нравится кричать и петь, но не весь матч – все-таки мне уже под 40.

Стараюсь не пропускать игры, но несколько раз в год все же не получается из-за отпуска. Я был на финалах Кубка России в Самаре и Астрахани в 2015, Нижнем Новгороде на Суперкубке, также был на двух матчах в Петербурге, на одном — в Краснодаре и в Туле. Может, даже больше…Не помню всего. И, естественно, я всегда посещаю матчи, когда они играют в Москве.

Фото: из архива Энди Тэдрика

Я никогда не забуду, как в финале Кубка Алексей Миранчук забил в дополнительное время. Он обвел всех защитников «Кубани» и прекрасным ударом с левой ноги пробил в нижний левый угол. Это гол, который я никогда не забуду в своей жизни. Другой запоминающийся матч случился тогда, когда я поехал в Ниццу на матч Лиги Европы. «Локо» пропустил два гола от Балотелли, а потом перевернул ход игры — Фернандеш оформил хет-трик.

И чемпионский матч с «Зенитом», конечно! Я был так счастлив, что еще неделю не мог осознать, что произошло. Я никогда такого не испытывал.

Удивление людей

Вряд ли был хоть один матч, когда меня бы не спросили кто я такой и что здесь делаю. Я люблю болельщиков «Локо» — они прекрасные, дружелюбные люди. Я нашел немало друзей на Южной трибуне.

Я привел на стадион около 20 своих студентов, и все они стали болельщиками «Локомотива».

Россия – новая реальность

Я настолько привык к этой стране, что теперь все, что здесь, кажется мне своим, нормальным. Культурный шок испытываю, приезжая в Америку, — настолько отвык. Последний раз я жил там 11 лет назад, и сейчас совсем не понимаю эту страну. Меня, если честно, меня удивляют русские люди, которые хотят туда уехать. Хотя я, конечно, понимаю, что не всем здесь может нравиться. Но лично меня устраивает все: город, возможности и красивые девушки. Единственное, чего я не понимаю – почему люди не дают тебе личное пространство.

Фото: из архива Энди Тэдрика

Любимый игрок

Без сомнения, это Ведран Чорлука. Здесь есть три причины: во-первых, он хорват, во-вторых, отличный игрок, в-третьих — он прекрасный лидер и капитан.

«Локо» может стать чемпионом

Вы видели игру против «Зенита»? Безусловно, мы можем стать чемпионами. Мы доминировали над ними на протяжении всей игры. Я немного удивлен тем, как стартовал ЦСКА. Посмотрим, смогут ли они удержать свою позицию на таком высоком уровне. Они могут быть хороши в России, но мы видели их в игре против «Лудогорца». Я не уверен, что они могут смогут поддерживать этот уровень на протяжении всего года. Так что почему бы и нет? У нас есть опыт. Я правда верю, что «Локомотив» сможет стать чемпионом.

Много людей говорили мне о том, что российская лига очень слабая: «Русский футбол? Да я не смотрю русский футбол». Я думаю, им все-таки нужно посмотреть пару игр. Потому что все, кого я брал на матч, очень быстро меняли свое мнение. В РПЛ каждую неделю происходит битва.

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В матче с «Атлетико» будет ничья

Хорошо, что мы обыграли «Байер», а следом «Зенит». В этом плане нам абсолютно нечего терять. Будет круто, если выиграем, но если нет – ничего в этом такого не вижу. Если смотреть на transfermakt, стоимость их команды оценивается в 1 млрд евро. Это огромный разрыв в таланте и возможностях. Хотя я думаю, что будет ничья – у нас хорошая команда.