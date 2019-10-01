Огонь в Черкизово! Как фанаты встретили автобус «Локо» перед игрой с «Атлетико»

Сегодня Лига Чемпионов вернулась в Москву. «Локомотив», обыгравший «Байер» на выезде в первом туре ЛЧ, во втором матче группового этапа принимает на «РЖД Арене» мадридский «Атлетико».
Фанаты «железнодорожников», будто благодаря команду за отличный старт в европейском турнире, встретили своих любимцев невероятным перформансом. Болельщики выстроились вдоль подъезда к стадиону, а затем зажгли красные и зелёные файеры, когда автобус с московской командой приближался к арене. Через окна игроки «Локо» могли увидеть зелёно-красный дым и десятки огней — фантастика!
Такой тёплый приём наверняка ещё сильнее зарядит «железнодорожников», которым предстоит биться с одной из самых сильных команд Испании и всей Европы. С первых минут на поле в Черкизово появятся все лидеры «матрасников» — Фелиш, Коста, Сауль, Коке, Облак и Хименес. Против столь грозного состава Юрий Сёмин выпустит тех же футболистов, которые начинали матч с «Байером».
В начале 2019 года российский клуб уже встречали подобным перформансом. В конце февраля фанаты организовали огненный коридор в Санкт-Петербурге для «Зенита» перед ответным матчем 1/16 ЛЕ с «Фенербахче». Тогда питерцы победили со счётом 3:1 и прошли в 1/8 финала. Надеемся сегодня «Локо» тоже ждёт успех!
- 1 октября 2019
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