«Реал» «отскочил». Герой матча забил два гола из-за того, что спотыкался

«Реал» едва не потерпел второе поражение в двух первых турах группового этапа Лиги чемпионов. После разгрома в Париже от «ПСЖ» (0:3) команда Зинедина Зидана лишь в концовке спасла ничью в матче с «Брюгге» на «Сантьяго Бербанеу». В этой встрече были удивительные голы – комичные, спорные, волевые.

Как «Реал» спасся от «Брюгге»

В заявку на матч с «Брюгге» Зинедин Зидан не включил Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса. Но в целом сохранил почти тот же состав, который три дня назад сыграл вничью в дерби с «Атлетико». Только валлийца и Федерико Вальверде поменял на Луку Модрича и Лукаса Васкеса. Центральный защитник Серхио Рамос проводил в этот день 120-й матч в Лиге чемпионов – он повторил рекорд для игроков своего амплуа, установленный Роберто Карлосом.

«Реал» получил первый гол уже на 11-й минуте. Так рано «сливочные» не пропускали на «Сантьяго Бернабеу» с 2007 года. Второй мяч влетел в ворота Тибо Куртуа незадолго до перерыва. Забавно, что оба гола нападающего Эммануэля Денниса состоялись во многом из-за того, что он спотыкался перед ударами. В результате голкиперу «Реала» было сложнее прогнозировать движение мяча. В первом эпизоде оборона хозяев крайне неудачно сделала офсайдную ловушку. Перси Тау выполнил кросс на Денниса, а тот хотел пробить правой ногой, но попал себе в левую, после чего мяч оказался в сетке. Во втором случае Модрич ошибся под прессингом Денниса, который вылетел один на один с Куртуа. Нигериец не справился с собственной скоростью, едва устоял на ногах, но всё-таки сумел подкинуть мяч над вратарём. Отпраздновал голы в стиле бывшего форварда «Реала» Криштиану Роналду.

В перерыве Зидан совершил неожиданный ход – убрал с поля Куртуа вместе с Начо. Место в воротах занял новичок Альфонс Ареола, а на левом фланге обороны Марсело. Шоковая терапия подействовала. Рамос забил в начале второго тайма, правда, как сперва показалось, из явного офсайда. Однако система VAR подтвердила, что Серхио не нарушил правила.

В концовке «Брюгге» совсем чуть-чуть не хватило, чтобы удержать сенсационную победу в Мадриде. Руд Вормер умудрился схватить два «горчичника» за семь минут, сфолив на Эдене Азаре и Винисиусе Жуниоре, а Каземиро после подачи со штрафного сыграл по-мужски – продавил защитника и забил головой. Хозяев можно похвалить разве что за силу воли.

Кто такой Эммануэль Деннис?

Герой матча на «Сантьяго Бернабеу» ещё пару лет назад играл в чемпионате Украины за луганскую «Зарю», куда перебрался из академии Абуджи. Нападающий выдал хороший сезон под руководством экс-капитана «Зенита» Юрия Вернидуба, после чего «Брюгге» выкупил его за 1,3 млн евро. За два с небольшим года в «Брюгге» Деннис забил 24 гола в 82 матчах.

«Мы узнали, что есть молодой, талантливый футболист из Нигерии, – рассказывал в интервью украинским СМИ о селекционной находке «Зари» тренер Вернидуб. – Взяли на перспективу. Почему бы и нет? Сейчас многие клубы подтягивают талантливую молодежь. Мы ничем не рискуем. Если заиграет – всё будет хорошо. Решили его взять, так как нападающих у нас в Украине не очень много».

Зидан и Симеоне слишком хорошо подготовились. Каждый испортил план сопернику Тренеры сломали друг другу игру и не придумали, что делать дальше.

Очевидно, Эммануэль превзошёл все ожидания тех, кто его привозил из Нигерии в Европу. В матче с «Реалом» нигерийский нападающий повторил достижения Дмитрия Радченко в «Спартаке» и Марио Манджукича в «Ювентусе», оформлявших дубли в ворота «Реала» в первых таймах матчей Лиги чемпионов. Пусть даже эти эпизоды выглядели скорее кадрами из какой-нибудь комедии, а не реального матча!