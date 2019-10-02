Против системы Симеоне не попрёшь. «Локомотив» очень старался, но не смог

В последний раз «Локомотив» встречался с «Атлетико» полтора года назад, и итог тех матчей оказался совсем грустным: в марте 2018-го «железнодорожники» уступили оба раза без каких-либо шансов и с разгромными счетами, 0:3 на выезде и 1:5 дома. Но сейчас накануне новых игр с мадридским прагматичным монстром в сердце теплилась надежда, что прошлый кошмар в таком виде не повторится.

Дело даже не в глобальной перестройке в команде Диего Симеоне, а в силе, уверенности и недавнем опыте «Локомотива». В матчах против «Байера» и «Зенита» Юрий Сёмин нашёл тот самый необходимый баланс, который помогает достигать результата в самых трудных встречах, минимизируя при этом активность соперников у своей штрафной. Изначально было понятно, что с «Атлетико» придётся намного сложнее, однако казалось, что красно-зелёные чётко понимали, что им должно помочь.

Травма Жемалетдинова

Стартовый состав «Локомотива» и система действительно остались неизменными. Сёмин вновь избрал схему 4-1-4-1, где защитную линию составили Рыбусь, Чорлука, Хёведес и Игнатьев, среднюю – Жоау Мариу, Крыховяк, Баринов и Жемателдинов, а Мурило расположился страхующим опорником между ними. Смолов традиционно вышел в атаке, получил частичное освобождение от оборонительных действий и был единственным, кто при позиционной обороне мог себе позволить располагаться выше линии мяча.



Поиграл в исходных сочетаниях «Локо» недолго: на исходе получаса Жемалетдинов получил травму, вместо него пришлось выпускать Идову. Брайан поменялся местами с Игнатьевым, и частичка надёжности и баланса из системы «железнодорожников» сразу исчезла.

Первый тайм – на ноль, но с вопросами

Впрочем, не будем винить во всём нагрянувший форс-мажор. Тревожные звоночки для «Локомотива» звучали и в течение стартового полчаса, когда состав ещё был стартовым. Как все и ожидали, «Атлетико» получил мяч (65 процентов владения по итогам первого тайма) и территорию, а команда Сёмина сделала ставку на компактность на своей половине, контратаки и поиск чужих ошибок впереди.



План тренерского штаба работал со скрипом. Если ошибок при владении и лёгких потерь в переходных фазах «железнодорожники» не допускали (и в этом плане отсутствие Миранчуков в очередной раз помогло), то три игровых компонента ощутимо отличались от победного матча в Леверкузене.



Во-первых, «Атлетико» сам давал минимум шансов «Локомотиву» для прессинга. «Байер» рисковал с розыгрышем мяча через центр и задействованием вратаря, а мадридцы оказались намного прагматичнее.

Во-вторых, до перерыва красно-зелёным не хватало скоростей при выходе в атаку после перехватов. За 45 минут прошло максимум три-четыре контрвыпада, оборона гостей почти не чувствовала давления.

В-третьих, в этот раз «Локомотиву» не удалось обеспечить плотность в своей штрафной и справиться с атакующими ходами соперника из Европы. «Атлетико» по сравнению с «Байером» играл быстрее и агрессивнее, чаще разрезал чужую оборону сильными продольными передачами. В первом тайме испанцы могли забивать как минимум трижды.



Но Фелиш из выгодной позиции не смог прострелить, удар Мораты в ближний угол отразил Гилерме, а Диего Коста умудрился после углового промахнуться по пустым воротам. Счёт к моменту свистка на перерыв оставался не открытым, но ощущения железной надежности и оптимизма не было и в помине.

120 миллионов во всей красе

Во втором тайме тревожные предчувствия почти сразу же воплотились в дуплет «Атлетико». «Локомотиву» не удалось справиться с самым дорогостоящим юниором мира, 19-летним Жоау Фелишем, за которого «Атлетико» заплатил «Бенфике» свыше 120 млн евро. Португалец и в первом тайме терзал оборону красно-зелёных, успел дважды забежать за спины защитникам, сделал скидку на промазавшего Диего Косту, а после перерыва он принялся отмечаться результативными действиями.

Первый гол Фелиш забил сам, после ошибки «Локомотива» у боковой линии и прошедшей атаки соперника с прострелом в зону второго темпа.



Второй гол – контратака «Атлетико» («Локо» к тому времени уже постепенно стал раскрываться), потрясающий пас-закидушка Фелиша за спину на Диего Косту и расстрельный удар Парти с нескольких метров.



С итоговым результатом при 0:2 всё стало более-менее ясно, и вернуться «Локо» в игру имел разве что одну возможность. Минуте на 70-й команда Сёмина организовала настоящее давление, оно закончилось двумя ударами Крыховяка – и второй должен, просто обязан был закончиться голом. Но Облак сыграл восхитительно, а потом мадридский мастер прагматизма просто разбил матч на эпизоды и спокойно довёл до победы.



Увы, «Атлетико» — действительно не «Байер». «Локомотив» сыграл лучше, чем полтора года назад, но и этого оказалось мало