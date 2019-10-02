Невероятный провал финалиста ЛЧ. Как можно столько пропустить дома?

«Бавария» была беспощадна! Они наколотили пять мячей только за один тайм.

Второй тур Лиги Чемпионов украсила броская вывеска «Тоттенхэм» — «Бавария». Лондонцы, потерявшие очки в Греции, пытались реабилитироваться перед болельщиками в Лондоне в игре с лидерами группы B мюнхенцами.

Как выяснилось позднее, реабилитироваться придётся скорее за результат этого матча.

«Локомотив» проиграл «Атлетико», «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» Все подробности игрового дня.

На раскачку ни одной из команд много времени не потребовалось. Уже к 15-й минуте встречи соперники обменялись забитыми мячами.



Сначала «шпоры» наказали «Баварию» за непростительную ошибку. Вблизи от своей штрафной Толиссо действовал чересчур спокойно и самоуверенно. Передержав мяч, он отдал необъяснимый пас через центр поля. Тут как тут был Ндомбеле. Полузащитник подхватил мяч, а затем отпасовал на врывающегося в штрафную Сон Хын Мина. Кореец точно пробил в дальний угол ворот и вывел свою команду вперёд.



Затем ответила «Бавария». Йозуа Киммих завладел мячом после отскока на подступах к штрафной и нанёс прицельный дальний удар. У Льориса не было шансов.



Будто предвкушая назревающую голевую феерию, соперники взяли небольшую паузу перед «перестрелкой». Следующий мяч был забит прямо перед перерывом. Роберт Левандовски оказался самым расторопным во время неразберихи в чужой штрафной площади, забрал мяч и ударом с разворота поразил ворота хозяев.

Если бы игроки «Тоттенхэма» знали, что с ними случится дальше, они бы наверняка не выходили на второй тайм. После перерыва действо на поле было похоже на какое-то унижение.



Вторая половина игры для «Тоттенхэма» началась с двух пропущенных голов от Сержа Гнабри. Сначала немец разорвал правый фланг гостей, сместился в центр и забил, а затем удачно открылся в штрафной и отправил мяч точно в дальний угол.

Когда казалось, что «шпоры» совсем поплыли, они подарили себе небольшую надежду. На 60-й минуте хозяева заработали пенальти, который успешно реализовал Гарри Кейн. Почувствовав прилив энергии после забитого мяча «Тоттенхэм» понёсся вперед. Однако вместо того, чтобы отквитать ещё хотя бы один мяч, «шпоры» пропустили сразу три.



В Лондоне «Бавария» была безжалостна, а особо кровожадными оказались Левандовски и Гнабри. В последнюю десятиминутку поляк оформил дубль, а немец, забив два мяча – покер. Наверняка мюнхенцы смогли бы отличиться ещё. Но, к счастью для растоптанных хозяев, матч завершился.

Дикий фейл Льориса. Начал обводить во вратарской, запутался и пропустил гол Вратарь сборной Франции продолжает чудить.

Так крупно в Лондоне «Тоттенхэм» в Лиге Чемпионов не проигрывал никогда. Похоже, Нико Ковач наконец начал возрождать немецкую машину.