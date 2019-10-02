«Реал» летом потратил 300 млн евро. И должен потратить ещё столько же

Сначала о хорошем. Хорошая новость: «Реалу» не нужен вратарь. Ареоля 26 лет, вратари в таком возрасте ещё прогрессируют (а у некоторых в 26 лет ещё большая часть карьеры впереди). И у него уже есть опыт игры в топ-клубе. Чем не вариант для основы? Плюс добавьте фактор Куртуа. Бельгиец действительно может быть очень полезен, потому что обладает волшебным свойством: пока он в «Реале», другой вратарь мадридцев показывает лучший футбол в жизни. Нужно просто использовать Куртуа по назначению, а не в основе.



Ещё хорошая новость: навесы тоже бывают полезны. Зидана принято критиковать за однообразную игру верхом, но навесы в очередной раз принесли голы. Даже несмотря на то что Бэйла на поле не было.

И ещё одна хорошая новость (последняя): у «Реала» по-прежнему есть качество, которое в 2017 году сыграло ключевую роль в чемпионстве в Примере. Об этом качестве я подробно писал в декабре 2016 года, за несколько месяцев до того, как Зидан выиграл чемпионат. Вам необязательно перечитывать, вот краткое содержание: в отличие от подавляющего большинства других клубов, которым для стабильных побед нужна качественная игра, «Реал» как-то обходится. Выручает прекрасный гейм-менеджмент Зидана. В триумфальном сезоне-2016/17 команда набрала в Примере больше 20 очков за счёт голов, забитых уже после 80-й минуты. Это можно назвать словом «характер», но, на мой взгляд, 20+ очков на последних минутах – это уже не характер, а закономерность. В этом смысле Зидан вернулся, как будто и не уходил.



На этом хорошие новости закончились, переходим к плохим.

The football heritage (с), один известный португалец

Если вы следите за командой, её проблемы вам давно известны. Возможно, и текст покажется повторением уже сказанного. Но это лишь потому, что действительно приходится повторяться: за полтора года (и даже после 300 млн евро, потраченных летом) «Реал» не может решить глобальную проблему, которая иногда незаметна, а иногда выходит на первый план, но становится всё более глубокой. И теперь я буду долго, подробно и нудно доказывать, что потратить 300 млн евро – мало. Нужно ещё столько же.



В 2016 году Зидан получил команду, костяк которой создал Моуринью. Француз гениально распорядился наследством Жозе, но новые лидеры при нём так и не появились. С годами от того костяка оставалось всё меньше – а нового нет. Уже ушли и Криштиану, и сам Зидан, потом второго уговорили вернуться (как сейчас понятно, обещания Флорентино Переса по трансферам не были выполнены) – но «Реал» и в 2019 году тащат люди, которых привёл в команду Жозе. Это абсурд. И не преувеличение.



Когда-то давно, в 2011 году, португалец остался с одним форвардом после травмы Игуаина и сказал: «Я бы хотел пойти на охоту с собакой, но если у меня есть только кот, я буду охотиться с котом». Через восемь лет этот кот, Бензема, – главный форвард и лучший бомбардир «Реала» в начале сезона. Ключевые голы по-прежнему забивает Рамос, да и вообще эту защиту на 3/4 смастерил Моуринью: связка Варан - Рамос (Рафаэль стал основным в 19 лет), реактивный Марсело слева. Даже постаревший и потерявший форму Модрич (ещё один трансфер эпохи Жозе) не имеет альтернатив в составе: у Зидана просто нет техничного полузащитника, который будет так отрабатывать без мяча. Да, абсурд. А главное – это не новость.

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Зидану в своё время достался состав, в котором были не нужны, в частности, Ковачич, Хамес и Бэйл. Роскошный состав, почти избыточный. И тренер справился с ним блестяще: каждый оставшийся знал, что получит игровое время, любой мог стать ключевым на каком-то отрезке сезона. Но как же давно это было!



Блестящие менеджерские навыки Зидана позволили заморозить ситуацию, но не дать импульс к новому. Проблема просматривалась даже полтора года назад, когда «Реал» был на пути к третьей подряд победе в Лиге чемпионов. Опять же, это не преувеличение: вот текст, написанный в апреле 2018 года.

Что общего у «Реала» и «Ювентуса»: летом им нужны перемены Большие и дорогие перемены.

Процитирую ключевую мысль, чтобы сэкономить время: «И «Реал», и «Ювентус» очень близки к концу цикла жизни команды. Фактически он уже наступил, но сумасшедшим усилием воли пока удаётся игнорировать реальность». Итак, с тех пор прошло полтора года. За это время консервативные итальянцы купили у «Реала» Роналду, поменяли тренера, основного вратаря и ещё полкоманды. А что мадридцы?



Мадридцы, вообще-то, с тех пор мощно потратились: купили игроков на 450 млн евро. Это и Куртуа (35 млн), и Одриосола (30 млн), и Винисиус (45 млн), и Родриго (45 млн), и Милитао (50 млн). Что у них всех общего – это не люди, которые определяют игру «Реала». Даже не те, которые в теории должны её определять. Потратить на второстепенных актёров 200 млн – это надо умудриться. А ведь я не включил в список всех Диасов (Браима и Мариано). Зачем вообще в команде одновременно Браим, Родриго, Винисиус, Васкес, Бэйл и Азар? Шесть игроков на две позиции. Серьёзно, в чём смысл? Мариано и Браим вдвоём стоили 40 млн: это немного по современным меркам, но добавьте сумму за Куртуа, и получится полузащитник топ-уровня, которого сейчас так не хватает.



У некоторых тренеров бывают любимые позиции, на которых они постоянно перебирают игроков, пока не получат идеальный вариант. У Гвардиолы так с крайними защитниками, у Моуринью и Симеоне – с вингерами и «десятками», у Сарри – с контролирующими опорниками. Но это детали, а есть и общие правила. Вот одно из них: полузащитники играют ключевую роль в управлении игрой. Сбалансированная полузащита даёт возможность быть гибким. У Зидана с 2016 года по 2019-й в полузащите не изменилось ничего. Абсурд.

В «Реале» всё измени… Стоп. А что вообще происходит в «Реале»? Половина революции свершилась. Потом всё подвисло.

Глупо ругать 34-летнего Модрича за то, что после восьми лет на топ-уровне у него идёт спад. Это, вообще-то, нормальная ситуация, и проблема не Модрича, а клуба, который настолько от него зависит. Глупо ругать Марсело за то, что его подключения по бровке не так свежи, как раньше. Он-то в порядке – просто даже лучший крайний защитник не может быть теневым плеймейкером топ-клуба всегда. Иногда нужно просто побыть атакующим крайним защитником.



Летом Зидан очень хотел купить Погба. Вообще, немного странно очень хотеть купить Погба, особенно когда существует альтернатива в виде Эриксена. Но знаете что? Может, надо было купить ему Погба?

А что Зидан?

Может показаться, что это текст в защиту Зидана. Точно нет. Пока он производит впечатление человека, который в сложной ситуации не придумал вообще ничего и просто ждёт, когда Азар сбросит лишний вес и наберёт форму. Кстати, тоже вариант: рано или поздно это случится. И тогда «Реал» станет лучше. Прецедент, когда Флорентино Перес не поспешил и это пошло на пользу, есть (как обычно, статья в подтверждение).



Но даже если вам не нравится безыдейность Зидана, нужно принять: проблема не в тренере. На его место можно пригласить Моуринью, Аллегри и Почеттино. Но «Реалу» в любом случае придётся тратить. Много. Не только на полузащитника. На форварда, который старше Йовича и младше Бензема. После полутора лет огромных трат «Реалу» не мешало бы потратить деньги на что-то нужное. Это дорого.



Условная пара Погба - Кейн по современным ценам будут стоить столько же, сколько все летние трансферы. Но, в отличие от половины летних покупок, они действительно необходимы. Не для глубины состава, не чтобы подменять Рамоса, а чтобы вести за собой. Йович не может вести за собой Модрича и Марсело, и от него этого нельзя требовать. От Кейна – можно. «Реалу» нужны не третий форвард и четвёртый полузащитники, а новые лидеры. Лидеров ведь тоже можно купить, просто это дороже. Ну, или можно набрать кучу молодёжи и ждать, пока она подрастёт, но тогда никаких ожиданий от сезона, пожалуйста. Одно из двух.

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