10 самых результативных матчей группового этапа ЛЧ

«Тоттенхэм» и «Бавария» забили девять голов! Но бывало и больше.

Сумасшедший матч «Тоттенхэм» – «Бавария» заставил вспомнить самые результативные встречи в истории групповых этапов Лиги чемпионов. Не установлен ли рекорд в Лондоне? Оказывается, нет: девять голов за игру — это даже не близкий к рекордному показатель. Вот какие представления дарила болельщикам осенняя стадия турнира.

Ясно-понятно. «Локомотив» проиграл по готовому заранее сценарию, но не был плох Критики команда точно не заслужила. Просто она была слабее.

2011 год. «Динамо» З – «Лион» – 1:7

«Лиону» требовалось побеждать в Загребе с очень крупным счётом, чтобы надеяться на выход в плей-офф. Французы выполнили свою задачу, хотя к 45-й минуте «Динамо» выигрывало – 1:0. Бафетимби Гомес оформил покер. Результат матча вызвал подозрения, но тогдашний президент УЕФА Мишель Платини заявил, что он не был договорным.

2014 год. «Рома» – «Бавария» – 1:7

«Бавария» уже не в первый раз забивает семь голов в гостях на групповой стадии ЛЧ. Пять лет назад мюнхенцы с ещё более крупным счётом разгромили «Рому». Уже к 36-й минуте Арьен Роббен оформил дубль, а Марио Гётце, Роберт Левандовски и Томас Мюллер забили по мячу. Римские болельщики пережили настоящее унижение. Франк Рибери и Шердан Шакири во втором тайме добавили по голу.

2015 год. «Байер» – «Рома» – 4:4

Единственный случай, когда невероятно результативный матч завершился вничью. В этой встрече тоже поучаствовала «Рома», но 4:4 в Леверкузене воспринимались, конечно же, совсем по-другому, нежели те 1:7. Хотя к 19-й минуте хозяева вели со счётом 2:0 благодаря дублю Хавьера Эрнандеса. Потом «Рома» забила четыре мяча за 44 минуты. Два из них были на счету Даниэля Де Росси. Тем не менее в концовке отважный «Байер» Роджера Шмидта спасся.

2015 год. «Реал» – «Мальмё» – 8:0

Криштиану Роналду и Карим Бензема развлекли «Сантьяго Бернабеу». Португалец сделал покер в ворота шведской команды, а француз ограничился хет-триком. Третьим автором забитых мячей в этом весёлом матче стал Матео Ковачич. К слову, Роналду добавил в свою статистику пятое результативное действие – голевую передачу. При счёте 8:0 на поле появился Денис Черышев.

«Реал» еле «отскочил». А герой матча забил два гола из-за того, что спотыкался Даже Зинедин Зидан вряд ли видел когда-нибудь такие голы, какие забивал его команде Эммануэль Деннис.

2019 год. «Ред Булл Зальцбург» – «Генк» – 6:2

В первом туре нынешнего розыгрыша группового этапа Лиги чемпионов зрителя развлекли команды из Австрии и Бельгии. Особенно постарался Эрлинг Холанд: юный нападающий «Ред Булл Зальцбург» дебютировал в главном клубном турнире с хет-трика. «Генк» довольно быстро пропустил три гола, после чего дважды сокращал счёт, делая его просто менее неприличным.

2008 год. «Вильярреал» – «Ольборг» – 6:3

Если бы болельщикам «Ольборга» сказали перед матчем в 2008 году, что их команда забьёт «Вильярреалу» на выезде три гола, они наверняка стали бы праздновать победу или как минимум ничью. Но получилась вот такая феерическая победа испанцев. Хотя к 67-й минуте гости держались, счёт был 2:2. Разницу сделал вышедший на замену форвард Хосеба Льоренте, который за 17 минут оформил хет-трик.

2000 год. «ПСЖ» – «Русенборг» – 7:2

«ПСЖ» и до того, как в команде появились Неймар с Мбаппе, мог накидать сопернику целую авоську мячей в Лиге чемпионов. В 2000-м неприятные минуты в Париже пережили игроки достаточно крепкого по тем временам «Русенборга». Четыре гола «ПСЖ» забил в первом тайме, а остальные три оставил на последние 15 минут второго. Авторами дублей стали Николя Анелька и форвард норвежцев Кристер Георге.

2019 год. «Тоттенхэм» – «Бавария» – 2:7

Финалист прошлой Лиги чемпионов пережил позорный вечер, пропустив семь мячей на своём новом стадионе. Понятно, что «Тоттенхэм» сейчас не тот, что весной, но не до такой же степени! А ведь хозяева даже повели после гола Сон Хын Мина. Однако «Бавария» просто раскатала представителя АПЛ. У фантастически сыгравшего Сержа Гнабри – покер и голевая передача, у Роберта Левандовского – дубль.

Невероятный провал финалиста ЛЧ. Как можно столько пропустить дома? «Бавария» была беспощадна! Они наколотили пять мячей только за один тайм.

2003 год. «Монако» – «Депортиво» – 8:3

«Тоттенхэму» и «Баварии» не хватило всего гола, чтобы «выбить десятку», а вот монегаски с испанцами забили на двоих 11 мячей в 2003-м. Этот рекорд Лиги чемпионов продержался долго, он казался вечным. Нападающий Дадо Пршо сделал покер всего 23 минуты, а голкипера «Депортиво» Хосе Молину заменили уже в перерыве после пяти пропущенных мячей. Зато Диего Тристан мог гордиться собой – он оформил дубль в ворота «Монако».

2016 год. «Боруссия» Д – «Легия» – 8:4

Умопомрачительный матч, который установил новый рекорд ЛЧ! «Боруссия» и «Легия» устроили яркое шоу в Дортмунде, сотворив общими усилиями 12 голов. Интрига была только в первые полтайма, когда поляки вышли вперёд, а потом сократили отставание до одного мяча. После этого «Боруссия» реализовала превосходство в классе. У хозяев дубли сделали Синдзи Кагава и Марко Ройс, у гостей – Александар Прийович. Кроме того, третий гол «Легии» забил нынешний игрок «Урала» Михал Кухарчик.