ЛЧ-2019/20. «Зенит» принимает «Бенфику», «Барселона» — «Интер». LIVE!

Приветствуем вас, друзья! Большой футбол в Европе продолжается — Лига чемпионов набирает обороты. На повестке дня второй тур и игры в группах E, F, G, H. Российских любителей футбола, безусловно, более всего интересует встреча в Санкт-Петербурге на, возможно, лучшей арене Восточной Европы. Разумеется, мы уделим самое пристальное внимание противоборству «Зенита» с португальской «Бенфикой». Среди прочих афиш особняком стоит «Барселона» — «Интер». Не обойдём стороной и остальные шесть пар. Так что не проходите мимо. «На разогреве» сегодня «Генк» — «Наполи» и «Славия» — «Боруссия». Стартуем в 19:55!