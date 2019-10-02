ЛЧ-2019/20. «Зенит» принимает «Бенфику», «Барселона» — «Интер». LIVE!
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Приветствуем вас, друзья! Большой футбол в Европе продолжается — Лига чемпионов набирает обороты. На повестке дня второй тур и игры в группах E, F, G, H. Российских любителей футбола, безусловно, более всего интересует встреча в Санкт-Петербурге на, возможно, лучшей арене Восточной Европы. Разумеется, мы уделим самое пристальное внимание противоборству «Зенита» с португальской «Бенфикой». Среди прочих афиш особняком стоит «Барселона» — «Интер». Не обойдём стороной и остальные шесть пар. Так что не проходите мимо. «На разогреве» сегодня «Генк» — «Наполи» и «Славия» — «Боруссия». Стартуем в 19:55!
Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур
02 октября 2019, среда. 19:55 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
- 2 октября 2019
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