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«Тоттенхэм» – «Бавария» – 2:7, история Сержа Гнабри, который сделал покер

Серж Гнабри
«Чемпионат»
Парень, который уничтожил «Тоттенхэм». 4 года назад Серж был никому не нужен
Главный герой недели в ЛЧ.
Футбол / Лига чемпионов 0

Серж Гнабри.

Если вы не знали это имя, то самое время запомнить. Он только что уничтожил «Тоттенхэм» на его поле, забив четыре мяча в Лиге чемпионов. Важно, что вингер отличился именно в Лондоне. Немец прошел школу «Арсенала» – принципиального соперника «Тоттенхэма». Матчи между этими командами называют дерби северного Лондона.

После разгрома «Тоттенхэма» Гнабри выложил в «твиттере» и «инстаграме» в какой-то степени провокационный пост: «North London is RED!!!» (Северный Лондон – КРАСНЫЙ в переводе с английского). Так совпало, что и «Бавария», и «Арсенал» ассоциируются именно с этим цветом. В интернете моментально появились коллажи вроде такого:

По итогам прошлого сезона «Арсенал» был крайне близок к попаданию в Лигу чемпионов, но не хватило чуть-чуть. В АПЛ команда Эмери на одно очко отстала от четвертого места, которое занял как раз «Тоттенхэм». А в финале Лиги Европы «канониры» уступили «Челси».

Серж Гнабри является игроком сборной Германии. В десяти матчах он забил девять голов, в том числе в ворота сборной России в товарищеской встрече в Лейпциге в прошлом году.

Уже есть в его активе и хет-трик — в ворота сборной Сан-Марино.

Гнабри родился в Штутгарте. Отец полузащитника – ивуариец, мать – немка. В детстве Серж занимался бегом, ездил на соревнования по спринту, но затем предпочёл легкой атлетике футбол. В свете этого факта из биографии футболиста становится понятно, как вингер забил первый мяч в ворота «Тоттенхэма». Гнабри рванул со своей половины поля и на скорости прошел практически до центра штрафной, откуда поразил ворота. Абсолютно так же Гнабри забил и на 83-й минуте, стартовав со своей половины поля и через мгновение завершив забег ударом из штрафной.

Четыре года назад «Арсенал» отдал Гнабри «Вест Бромвичу» в аренду. За эту команду он сыграл лишь один матч, а тренер «Вест Брома» Тони Пьюлис сказал о футболисте дословно «not at the level» («не на уровне» – в переводе с английского).

После покера Гнабри в Лиге чемпионов Пьюлис признал в интервью Sky Sports: «Я поражен. В «Вест Броме» мы взяли его в аренду и не смогли привести в форму. Я сейчас в такой позиции, что меня можно сбить с ног даже пером. Гнабри реализовал свой потенциал. Выйти на такой уровень – это фантастика».

Серж Гнабри – первый автор покера в матче Лиги чемпионов с 2015 года. Тогда Криштиану Роналду забил четыре мяча в ворота «Мальмё».

После матча Гнабри сказал в интервью Sky Sports:

– Тяжело описать словами эмоции после 7:2. Никто из нас не ожидал такого. Забить четыре мяча – невероятные эмоции. Мой папа сказал, что я должен хорошо сыграть, и я его не подвел. Кажется, последний раз я забивал четыре гола в одном матче еще в 8 лет.

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