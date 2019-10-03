«Малкома вижу каждый день во сне и наяву». Дзюба снова юморит

«Зенит» победой над «Бенфикой» напомнил, что наши клубы могут быть конкурентоспособными в еврокубках. Чемпион России переиграл чемпиона Португалии и получил заслуженную победу – 3:1. Один из голов на счету капитана российской сборной Артёма Дзюбы. Помимо того, нападающий «Зенита» просит, чтобы на него записали голевой пас. Аргументы у Дзюбы – сильные.

«Зенит» убрал «Бенфику»! Оздоев и Дзюба – короли! Отличная игра в исполнении чемпионов России.

— Артём поздравляем с победой и голом!

— Спасибо! Ещё у меня была голевая передача, когда я пропустил на Азмуна. Англичане называют это скрытой передачей. Они родоначальники футбола, поэтому, думаю, разбираются в футболе. Поэтому гол плюс пас.



— «Бенфика» вас не разочаровала?

— В принципе нет. У них очень хорошая команда, когда она с мячом. Прекрасно понимаем, что она, в первую очередь, дома сильна, а здесь игрокам «Бенфики» нельзя было дать развернуться, почувствовать себя как дома. Прессинг, борьба на каждом участке поля: всё это принесло свои плоды. Португальцы и испанцы очень не любят, когда с ними играют жёстко, не дают принимать мяч. Исполнители у них хорошие, но мы удачно забили в прессинге. Ещё и автогол был – вообще потрясающе. Можно сказать, в этот вечер всё складывалось за нас.



— С «Локомотивом» не лучшая игра была. Откуда такое преображение?

— На это есть много причин. Но главный показатель – умение команды вставать после падений. Делать правильные выводы после поражений. Здесь сыграли совсем по-другому, чем в матче с «Локомотивом». Всё-таки это Лига чемпионов, и мы играли дома. Огромное спасибо всем болельщикам, которые пришли в поздний вечер. Поддерживали нас круто. Домашняя атмосфера дорогого стоит.



— Команда выходила на разминку под музыку Чайковского. Это помогло?

— Думаю, не все знали, под кого мы выходим. Многие-то и книжку через раз листали. Поэтому, будем считать, не особо помогло. Мне, как эстету, тоже не помогло.



— Вы прихрамываете. Как самочувствие?

— В конце первого тайма парень зарядил мне «хорошенького лося», как в народе говорят. Лёдика набрал – буду восстанавливаться.



— Поражение «РБ Лейпциг» – сенсация?

— Не сенсация, но неожиданность. Понятно, что «РБ Лейпциг» фаворит нашей группы. Очень сильная команда. Для нас это шок, что они проиграли дома «Лиону». Сигнал был ещё, когда они «Шальке» проиграли дома в чемпионате, но я думал, что «Лион» они уверенно победят. В нашей группе всё сейчас только завертелось. Две игры с «РБ Лейпциг» будут решающими. Нам надо очки набирать. Иначе будет тяжело.



— Когда вы в последний раз видели Малкома? Он тренируется с командой?

— Малкома я каждый день вижу. Помимо того, что наяву, ещё и во сне. На самом деле он восстанавливается. Но лучше задать вопрос врачам и тренерскому штабу.



— Вы видите положительную динамику?

— Каждый день! Вы даже не представляете: стою и смотрю, какая у него динамика. (Улыбается) Я же не физиотерапевт. И я сфокусирован на команде. Мы здороваемся с Малкомом, перекидываемся чуть-чуть какими-то фразами, но он не тренируется с командой. Вот единственное, что могу сказать. Его состояние – это тайна. Надеемся, что он скоро выйдет. У него очень неприятная травма, редкая для футбола.

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