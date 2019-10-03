Уйдёт ли Карпин в «Спартак»? Чего ждут от Мамаева? Отвечает президент «Ростова»

«Ростов» — один из лидеров нынешнего сезона РПЛ. До первого места – всего два очка, команда за сезон забила уже 20 мячей (больше только у «Краснодара» — 23), ещё и лучший бомбардир чемпионата представляет именно клуб с берегов Дона. Прогресс команды Валерия Карпина для многих удивителен – только зимой клуб покинули лидеры, а к концу сентября «Ростов» показывает, что спокойно может бороться за еврокубки. Может, весной мы уже будем говорить о Лиге чемпионов?

При этом болельщики отмечают и трансферную кампанию клуба – переходы Ерёменко и Мамаева в «Ростов» нельзя было не заметить. Мы поговорили с президентом клуба Арташесом Арутюнянцем о трансферах, прогрессе команды, Карпине и целях на сезон.

– Ваша оценка трансферной работы «Ростова» летом?

– Я доволен результатами. «Ростов» совершил трансферы, которые планировал. Во все линии. Нынешний состав более конкурентоспособен, чем в прошлом сезоне. Мы прекрасно понимаем, какие позиции нас интересуют. Хотим качественных игроков, которые нас усилят, и талантливую молодёжь. Многие считают, особенно болельщики, что это должны быть дорогие приобретения. Мы не тот клуб, который может себе их позволить. И мы так не считаем. Если два года назад задача была собрать команду, то сегодня она состоит в точечном усилении и работе на перспективу. Я считаю, что главное – сбалансированный состав, который сможет сделать команду сильнее.



– Можно конкретные примеры?

– Вот, например, ушёл Ингасон. У нас уже был на этой позиции Деннис Хаджикадунич, потом подписали контракт с Дмитрием Чистяковым. Ушёл Скопцинцев — пригласили Евгения Чернова. Ушли Гулиев и Юсупов — пришли Роман Ерёменко, Ивелин Попов и Матиас Норманн. Вместо Паршивлюка – Алексей Козлов. Вместо Абаева – Егор Бабурин. Это постоянная работа, которая не останавливается круглый год. Если кто-то уходит, нам нужен сразу игрок на его место, без потери качества.

«Ростов» презентовал Мамаева на стадионе. Павел наблюдал за разгромом «Динамо» Команда Карпина наказала москвичей за чудовищные ошибки в обороне.

– Плюс молодёжь.

– Да, нужно уделять больше внимания молодым игрокам. Мы подписали долгосрочные контракты с такими перспективными и талантливыми ребятами, как Александр Долгов, Данила Прошляков, Александр Саплинов, Данила Ведерников и Николай Поярков. Есть ещё Данил Глебов и Деннис Хаджикадунич. Это замечательные футболисты, они очень молоды, у них большое будущее, но они приносят пользу уже сейчас. Мы надеемся, что они станут лучшими игроками на своих позициях. В молодёжке подрастают Михаил Осинов и Евгений Черкес, есть ещё несколько интересных ребят. Также у нас ряд игроков в аренде, которые получают там игровую практику – Видар Кьяртансон, Константин Плиев, Александр Зуев, Антон Салетрос и Саид Эзатоллахи. Я убеждён, что главное – это сбалансированный состав.



– Главное достижение «Ростова» во время трансферного окна?

– Сохранение состава. Для нас было очень важно подписать контракт с Ерёменко. Роман – топ-футболист, ключевой, системообразующий игрок для нашей команды. Нам удалось сохранить всех ключевых ребят – Рагнара Сигурдссона, Ивелина Попова, Матиаса Нормана, Эльдора Шомуродова, Алексея Ионова, Евгения Чернова. К ним прибавились Алексей Козлов, Дмитрий Чистяков, вернулся Хорик Байрамян. Все эти ребята с характером, квалифицированные и качественные игроки. У нас получилась хорошая команда.

Мамаев нашёл себе новую команду. Что об этом нужно знать Когда и где он вернётся на поле?

– В выходные игроком «Ростова» стал Павел Мамаев. Не боялись его подписывать из-за возможной негативной реакции болельщиков? Откуда уверенность, что он не потерял форму, что может играть на том же уровне, что и до всем известной истории?

– Мы должны чётко понимать, для чего нам нужен именно этот игрок, что он нам даёт. Подбор игроков – это вопрос не только психологической совместимости. Это принципиально важно для разработки тактических вариантов игры. Мы очень хорошо понимаем, для чего нам нужен Павел, – это игрок уровня национальной сборной. Он пропустил год, но его физические и морально-волевые качества вселяют уверенность, что он вернётся на прежний уровень. Мы поговорили с Павлом, мне понятен его настрой, его желание вернуться в футбол. Мы уверены, что он поможет нашей команде уже весной. Паша соскучился по футболу.

– Уход Мирзова – удачный трансфер для клуба?

– Мирзов не хотел выступать за «Ростов», и мы не хотели, чтобы он оставался. Было несколько предложений, но нас не устроила цена. «Спартак» предложил цену и условия, которые нас устроили. Надо понимать, времена, когда «Ростов» дёшево отдавал игроков, прошли. Для нас очень важно иметь игроков, которые по психологии и по духу – наши. Наши футболисты должны хотеть выступать за нашу команду. Если игрок не хочет играть за «Ростов», мы с ним расстаёмся.

Мирзов — в «Спартаке». Объясняем, зачем он Кононову Олег Георгиевич предпочитает знакомых вингеров.

– «Ростов» в этом сезоне показывает другую игру. Что изменилось?

– Мы хотели видеть более атакующий красивый футбол. Мы это обсуждали ещё в прошлом году, но были причины, по которым мы играли в пять защитников. Чтобы менять схему, нужны качественные игроки под эту схему. Перед этим сезоном мы приняли решение играть в четыре защитника. Тренерский штаб предупредил, что может потребоваться время и это может сказаться на результатах. Мы осознанно пошли на это и сказали, что готовы ждать. Мы хотим, чтобы «Ростов» показывал современный атакующий футбол. Футбол должен приносить удовольствие. И мы хотим, чтобы наши болельщики наслаждались игрой «Ростова».



– Карпин – лучший тренер РПЛ прямо сейчас?

– Фантастический, как сказал Матиас Норманн. Если серьёзно, Карпин – Тренер. Я верю и доверяю ему. Конечно, я считаю, что он лучший. Хотя есть ещё Юрий Павлович Сёмин – гуру. Гончаренко – хороший специалист.



Главный тренер – профессия творческая. Ему нужно доверие – создать комфортные условия, собрать хорошую команду, чтобы он творил. Быть рядом, но когда у команды всё хорошо – не мешать. И поддерживать в трудную минуту. Мы обязаны создать оптимальные условия для работы главного тренера.

Карпин не просто перешёл к новой схеме. В «Ростове» он меняет футболистов Три чудесные метаморфозы в составе донского клуба.

В «Ростове» ещё лучший спортивный директор – Алексей Рыскин. У нас вообще сложились замечательные отношения. Мы не говорим Георгиевичу, как тренировать и кого ставить в состав, а он нам не подсказывает, как вести переговоры, заниматься трансферами, где брать деньги и как управлять клубом. Но при этом мы постоянно общаемся, делимся мнениями и советуемся при принятии решений. Для меня эта модель оптимальная.



– После отставки Кононова в «Спартаке» многие снова отправляют туда Карпина. Готовы его отпустить? Обсуждали эти слухи с ним?

– Как я ранее говорил, Карпин – главный тренер «Ростова». Но в футболе всё очень быстро меняется, никогда не знаешь, что будет завтра. Загадывать тут – неблагодарное дело. Но Карпин – главный тренер футбольного клуба «Ростов».

– В начале сезона произошла неприятная ситуация во взаимоотношениях клуба и администрации «Ростов Арены». Почему так вышло?

– У нас сложные отношения с компанией «Спорт-Ин». Мы не будем подробно комментировать ситуацию вокруг «Ростов Арены». Мы надеемся, что в ближайшем будущем стадион перейдёт клубу и станет по-настоящему домашней ареной для «Ростова». Мы понимаем и знаем, как управлять стадионом. На сегодняшний день у «Ростова» кроме его эмблемы ничего нет – тренировочная база и стадион «Олимп-2» клубу не принадлежат.



– Какой вообще бюджет у «Ростова»? И какая роль области в формировании бюджета?

– В этом сезоне на сегодняшний день область выделила грант около 120 млн рублей. Это примерно 5% бюджета клуба. Сумма от спонсоров – гораздо больше, остальное – частные инвестиции. У нас нет трансферного бюджета. Понравился игрок – приняли решение, оплатили свои деньги, подписали контракт. Мы сегодня не можем конкурировать с большинством клубов РПЛ по бюджету и ресурсам, поэтому мы можем выиграть конкуренцию только за счёт эффективности.

«Ростов» выселяют с родного стадиона. Клуб может переехать в другой город Донской клуб сообщил, что управляющая компания намерена расторгнуть договор об аренде «Ростов Арены».

К сожалению, нам не удалось за два года закрыть все долги. Объём задолженности оказался гораздо большим, чем мы предполагали. На сегодняшний день мы в разы сократили кредиторскую задолженность – она стала контролируемой и некритической. Несколькими трансферами можно было бы всё перекрыть, но мы не стали этого делать – стратегически сегодня для нас важнее сохранение состава. Мы сегодня не можем похвастать финансовой стабильностью – у нас есть задержки и кассовые разрывы из-за кредиторки прошлых периодов, но в команде к этому все относятся с пониманием.



– Какие цели и задачи у «Ростова»?

– Мы точно знаем, чего хотим. У нас есть цель, стратегия, план развития. Я отчётливо знаю, какую команду и какой клуб хочу видеть. Мы умышленно не озвучиваем цели на сезон и двигаемся шаг за шагом, от матча к матчу. Я хочу, чтобы «Ростов» был финансово стабильным клубом, который будет бороться за высокие места и регулярно выступать в еврокубках, независимо от того, кто будет президентом и акционером клуба. При этом у нас всегда должна быть хорошая атмосфера, а команда должна показывать качественный и красивый футбол. Тогда у нас на стадионе всегда будет много болельщиков, а аудитория, симпатизирующая нам, будет расти. Лично я хочу видеть клуб, которым я бы гордился, независимо от того, буду ли я на тот момент в клубе или нет.