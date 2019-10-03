Уже не первый неудачный матч ван Дейка с начала сезона.

Лучший защитник мира стал ошибаться. Над ним все смеются

«Ливерпуль» нервно провёл матч с «Зальцбургом»: растерял преимущество в три гола и был вынужден вырывать сложнейшую победу (4:3). Но чуть ли не больше, чем невероятный сюжет, заставила обратить на себя внимание игра Вирджила ван Дейка. Он остался без постоянного партнёра по обороне – Матипа, который играет гораздо агрессивнее и позволяет голландцу сосредоточиться на подстраховке. Без Матипа получилось не очень.

В моменте с голом Хван Хи Чана кореец одним касанием легко отправил претендента на «Золотой мяч» на газон и спокойно поразил ворота. Если учесть, что и третий гол гостей был забит не без ошибки ван Дейка (потерял игрока), то налицо сенсация. Хван прошлый сезон провёл в «Гамбурге» во втором дивизионе в Германии. Причём речь не только об одном матче. В игре с «Арсеналом» Вирджил зачем-то выдвинулся на Пепе и был легко обыгран. Тот эпизод не закончился голом, но на него тоже обратили внимание. Некоторые полагают, что после того самого эпизода ван Дейк и не может прийти в себя.

А вот что пишут после матча с «Зальцбургом».



Тот самый момент, когда ван Дейк понял, что облажался.

Редкий кадр: ван Дейка отправляют за хот-догом.

Он сказал Вирджилу принести молоко, хлеб, масло, варенье, стиральный порошок и пакеты для мусора, а на обратном пути заплатить за газ и электричество.

Когда понимаешь, что это Матип делает тебя лучше, а не наоборот.

Кто-то должен сказать ван Дейку, что танцевать шаку-шаку уже немодно.

55 матчей никто в АПЛ не мог обыграть ван Дейка, а потом Хван отправил его на мороз.

Я так понимаю, что Хван – лучший игрок в мире? Иначе как он сумел обыграть ван Дейка.

В течение 48 часов появится новость, что его хочет купить «Манчестер Юнайтед».

Без Матипа некому отбирать для ван Дейка мячи. И он сразу сдулся.

Но есть и другая точка зрения.Что даже лучшие игроки иногда ошибаются, а Вирджил – лучший защитник в мире. И пристальное внимание к каждой его ошибке показывает, как он хорош. Естественно, те, кто так считает, троллят оппонентов в соцсетях.

Доброе утро, хейтеры! Одна неудачная игра ван Дейка, и вы в восторге. Раслабьтесь, в ваших командах нет защитника, который выиграет столько индивидуальных наград.

Хейтеры, когда ван Дейк ошибается.

Действительно, многовато критики для пары неудачных действий в матче, который в итоге «Ливерпуль» выиграл. А как считаете вы? Делитесь в комментариях.