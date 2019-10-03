«Деньги за трансфер пропали по дороге». 4 «армейца» в «Эспаньоле»

В начале 1990-х годов тренеры в «Эспаньоле» не задерживались. Действующий обладатель Кубка чемпионов Любко Петрович – и тот не снискал признания на старенькой «Саррии», что уж говорить о малоизвестном Жауме Сабате. Но именно при нём во втором клубе Барселоны образовалась многочисленная русская диаспора. Это, пожалуй, самый примечательный факт из биографии сеньора Сабате.



Вообще-то, он изначально «заказывал» у начальства других футболистов – блиставшего в «Спартаке» Мостового и набиравшего силу в Бразилии Раи, младшего брата знаменитого Сократеса. Взамен одного русского Сабате доставили сразу трёх. Дмитрий Галямин и Игорь Корнеев переехали в Испанию в ореоле последних чемпионов Союза. За плечами у Моха значилось три авторитетных московских клуба – ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».

ЦСКА-1991. Последнее золото СССР. Как это было Ровно 25 лет назад ЦСКА под руководством Павла Садырина взял последнее союзное золото. Игроки той команды вспоминают, как это было.

Поглазеть на пришельцев из далёкой, загадочной России 5 января 1992 года собралось более 30 тыс. зрителей – внушительная аудитория для встречи середняков Примеры, коими считались «Эспаньол» с «Бургосом».



С появлением ещё одного видного «армейца», Дмитрия Кузнецова, российское трио в «Эспаньоле» превратилось в квартет, а ноунейм Сабате сдал дела несравнимо более авторитетному Хавьеру Клементе. В содружестве со своими русскими бойцами баск удержал команду в Примере. Все были довольны: легионеры тренером, тренеры – легионерами. Жаль, что история эта продлилась недолго. Летом 1992-го Клементе позвала сборная Испании, а принявший «Эспаньол» после двух временщиков Хосе Антонио Камачо сердечной привязанности к своим rusos не испытывал.

В полном составе русская четвёрка на «Саррии» просуществовала до лета 1993-го. Первым откололся Мох. В 1994 году ушли Корнеев с Галяминым: один – на повышение, в «Барселону», второй – на понижение, в «Мериду». Дольше всех в клубе задержался Кузнецов – на целых четыре сезона. Естественно, что о нём у поклонников клуба сохранились наиболее стойкие и тёплые воспоминания.

Дмитрий Галямин, защитник

Годы в ЦСКА: 1981-1991.

Годы в «Эспаньоле»: 1992-1994.



Галямин отважился на переезд в почтенном по меркам советского футбола возрасте – 29 лет. Пару сезонов Дмитрий на приличном уровне в Примере выдал. Задержаться дольше помешали травмы.



— Мы жили в закрытой стране, но играли в сильном чемпионате, очень сильном, — рассказал Галямин корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову. – Он входил в тройку по таблице коэффициентов, но мы варились в собственном соку, а Испания была новым вызовом с новыми возможностями. Там был более профессиональный подход к футболу, а мы в СССР были наполовину любителями. С точки зрения требований и всего в остального в Испании всё было по-другому, нужно было адаптироваться. За прошедшие почти 30 лет ЦСКА изменился гораздо больше «Эспаньола». Испанцы как были середняками чемпионата, так и остались. Посещаемость осталась та же, стадион заполняется только на матчах против «Барсы» и «Реала». Болельщики любят домашнюю атмосферу, которую сами и создают. Позитив, что сейчас играют на новом шикарном стадионе. ЦСКА же сделал гигантские шаги во всех направлениях, сегодня ЦСКА — фаворит с футбольной точки зрения.

Андрей Мох, защитник

Годы в ЦСКА: 1984-86, 1988.

Годы в «Эспаньоле»: 1991-93.



Среди всех «эспаньольских армейцев» он считался наименее статусным, игроком без ярко выраженных талантов. Сибирский характер и трудолюбие позволили Моху сделать неплохую карьеру в Испании. В памяти поклонников «Эспаньола» Андрей остался автором одного, но незабываемого хита – спасительного для команды гола в Сан-Себастьяне.

Игорь Корнеев, полузащитник

Годы в ЦСКА: 1986-1991.

Годы в «Эспаньоле»: 1991-94.



Корнеев уезжал в Испанию звездой советского/российского футбола (тогда это определение только входило у нас в обиход) – лучшим игроком только-только развалившейся страны. Он и взлетел выше всех соотечественников – аж до «Барселоны». Правда, на «Камп Ноу» задержался всего на сезон, а заканчивал карьеру в Нидерландах.

Годы в ЦСКА: 1984-1991.

Годы в «Эспаньоле»: 1992-95.



Помимо универсализма и владения обеими ногами Кузнецова отличал исключительный бойцовский дух. Достаточно сказать, что первый гол за «Эспаньол» демобилизованный капитан ЦСКА забил с переломом плюсневой кости.

«Садырин распахнул дверь: «Вы что, козлы, одурели?!» Закавказский экстрим, потайная комната в Лужниках и трагедии Ерёмина и Брошина — в откровенном интервью с капитаном «золотого» ЦСКА-1991.

— Я вернулся из Америки – со сборной играли в Майами и Детройте, — вспоминал Кузнецов в интервью «Чемпионату». — Звонок: зайди в клуб. Удивился: отпуск, как-никак. Приехал в офис. Иньяки Уркихо, агент, выкладывает: «Корнеев сломался, Клементе, тренер «Эспаньола», посмотрев видео, ткнул пальцем в тебя: «Этого мне привезите». Ну я и полетел – мало того что не отдохнувший, так ещё и травмированный. 16 декабря с Димкой Быстровым играли у него во дворе на Ленинском. Оступился – хрусь! – звук, будто карандаш сломался. Нога на глазах распухла. Оказалось, пятая плюсневая, стрессовый перелом – от усталости или смены грунта. Мы в коробке, на снегу бегали. Испанцы посмотрели снимки: «Мы с тобой не будем ничего подписывать». Однако подписали. Каждый выход на поле – 11 тысяч долларов. Если остаёмся в высшей лиге – а «Эспаньол» болтался на последнем месте – ещё по 14 тысяч сверху. Так я на радостях в первом же матче гол забил – мадридскому «Атлетико»! На следующий день вызвали в клуб – подписывай контракт на три года. Естественно, подписал.



«Эспаньолу» Кузнецов обошёлся в 1 млн долларов – приличные деньги по тем временам. Только до продавца от этой суммы лишь пятая часть дошла.

— Меня в суд вызывали в Испании, через три или четыре года после переезда. Я уже в «Алавесе» играл. Нарисовался агент мой, Уркихо. Инструктирует: «Ты молчишь – я отвечаю». Приехали, спрашивают: «Какой контракт вы подписывали?». «Я, — говорю, — подписывал только личный договор с «Эспаньолом». А кто подписывал соглашение между клубами, не знаю. Ищите там». Ничего не нашли. Деньги пошли и… пропали по дороге! Из миллиона 200 тысяч только попали по назначению.



Историческую победу ЦСКА – над «Барселоной» на «Камп Ноу» «испанские армейцы» лицезрели с трибуны. И не скрывали эмоций.



— Перед игрой заглянули в раздевалку к нашим, — подтверждает Дмитрий. — По дороге встретили Стоичкова, Гвардиолу – уже знали друг друга. Пожелали, как водится, удачи: «Suerte, suerte». После матча опять столкнулись, они с обидой: «Ничего себе, удачи пожелали нам…». Через четыре дня у нас дерби. В «Барсе» злые все, как собаки. 5:0 нас порвали…