«Деньги за трансфер пропали по дороге». 4 «армейца» в «Эспаньоле»

В начале 1990-х годов тренеры в «Эспаньоле» не задерживались. Действующий обладатель Кубка чемпионов Любко Петрович – и тот не снискал признания на старенькой «Саррии», что уж говорить о малоизвестном Жауме Сабате. Но именно при нём во втором клубе Барселоны образовалась многочисленная русская диаспора. Это, пожалуй, самый примечательный факт из биографии сеньора Сабате.
Вообще-то, он изначально «заказывал» у начальства других футболистов – блиставшего в «Спартаке» Мостового и набиравшего силу в Бразилии Раи, младшего брата знаменитого Сократеса. Взамен одного русского Сабате доставили сразу трёх. Дмитрий Галямин и Игорь Корнеев переехали в Испанию в ореоле последних чемпионов Союза. За плечами у Моха значилось три авторитетных московских клуба – ЦСКА, «Динамо» и «Спартак».
Поглазеть на пришельцев из далёкой, загадочной России 5 января 1992 года собралось более 30 тыс. зрителей – внушительная аудитория для встречи середняков Примеры, коими считались «Эспаньол» с «Бургосом».
С появлением ещё одного видного «армейца», Дмитрия Кузнецова, российское трио в «Эспаньоле» превратилось в квартет, а ноунейм Сабате сдал дела несравнимо более авторитетному Хавьеру Клементе. В содружестве со своими русскими бойцами баск удержал команду в Примере. Все были довольны: легионеры тренером, тренеры – легионерами. Жаль, что история эта продлилась недолго. Летом 1992-го Клементе позвала сборная Испании, а принявший «Эспаньол» после двух временщиков Хосе Антонио Камачо сердечной привязанности к своим rusos не испытывал.
В полном составе русская четвёрка на «Саррии» просуществовала до лета 1993-го. Первым откололся Мох. В 1994 году ушли Корнеев с Галяминым: один – на повышение, в «Барселону», второй – на понижение, в «Мериду». Дольше всех в клубе задержался Кузнецов – на целых четыре сезона. Естественно, что о нём у поклонников клуба сохранились наиболее стойкие и тёплые воспоминания.
Дмитрий Галямин, защитник
Годы в ЦСКА: 1981-1991.
Годы в «Эспаньоле»: 1992-1994.
Галямин отважился на переезд в почтенном по меркам советского футбола возрасте – 29 лет. Пару сезонов Дмитрий на приличном уровне в Примере выдал. Задержаться дольше помешали травмы.
— Мы жили в закрытой стране, но играли в сильном чемпионате, очень сильном, — рассказал Галямин корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову. – Он входил в тройку по таблице коэффициентов, но мы варились в собственном соку, а Испания была новым вызовом с новыми возможностями. Там был более профессиональный подход к футболу, а мы в СССР были наполовину любителями. С точки зрения требований и всего в остального в Испании всё было по-другому, нужно было адаптироваться. За прошедшие почти 30 лет ЦСКА изменился гораздо больше «Эспаньола». Испанцы как были середняками чемпионата, так и остались. Посещаемость осталась та же, стадион заполняется только на матчах против «Барсы» и «Реала». Болельщики любят домашнюю атмосферу, которую сами и создают. Позитив, что сейчас играют на новом шикарном стадионе. ЦСКА же сделал гигантские шаги во всех направлениях, сегодня ЦСКА — фаворит с футбольной точки зрения.
Андрей Мох, защитник
Годы в ЦСКА: 1984-86, 1988.
Годы в «Эспаньоле»: 1991-93.
Среди всех «эспаньольских армейцев» он считался наименее статусным, игроком без ярко выраженных талантов. Сибирский характер и трудолюбие позволили Моху сделать неплохую карьеру в Испании. В памяти поклонников «Эспаньола» Андрей остался автором одного, но незабываемого хита – спасительного для команды гола в Сан-Себастьяне.
Игорь Корнеев, полузащитник
Годы в ЦСКА: 1986-1991.
Годы в «Эспаньоле»: 1991-94.
Корнеев уезжал в Испанию звездой советского/российского футбола (тогда это определение только входило у нас в обиход) – лучшим игроком только-только развалившейся страны. Он и взлетел выше всех соотечественников – аж до «Барселоны». Правда, на «Камп Ноу» задержался всего на сезон, а заканчивал карьеру в Нидерландах.
Дмитрий Кузнецов
Годы в ЦСКА: 1984-1991.
Годы в «Эспаньоле»: 1992-95.
Помимо универсализма и владения обеими ногами Кузнецова отличал исключительный бойцовский дух. Достаточно сказать, что первый гол за «Эспаньол» демобилизованный капитан ЦСКА забил с переломом плюсневой кости.
— Я вернулся из Америки – со сборной играли в Майами и Детройте, — вспоминал Кузнецов в интервью «Чемпионату». — Звонок: зайди в клуб. Удивился: отпуск, как-никак. Приехал в офис. Иньяки Уркихо, агент, выкладывает: «Корнеев сломался, Клементе, тренер «Эспаньола», посмотрев видео, ткнул пальцем в тебя: «Этого мне привезите». Ну я и полетел – мало того что не отдохнувший, так ещё и травмированный. 16 декабря с Димкой Быстровым играли у него во дворе на Ленинском. Оступился – хрусь! – звук, будто карандаш сломался. Нога на глазах распухла. Оказалось, пятая плюсневая, стрессовый перелом – от усталости или смены грунта. Мы в коробке, на снегу бегали. Испанцы посмотрели снимки: «Мы с тобой не будем ничего подписывать». Однако подписали. Каждый выход на поле – 11 тысяч долларов. Если остаёмся в высшей лиге – а «Эспаньол» болтался на последнем месте – ещё по 14 тысяч сверху. Так я на радостях в первом же матче гол забил – мадридскому «Атлетико»! На следующий день вызвали в клуб – подписывай контракт на три года. Естественно, подписал.
«Эспаньолу» Кузнецов обошёлся в 1 млн долларов – приличные деньги по тем временам. Только до продавца от этой суммы лишь пятая часть дошла.
— Меня в суд вызывали в Испании, через три или четыре года после переезда. Я уже в «Алавесе» играл. Нарисовался агент мой, Уркихо. Инструктирует: «Ты молчишь – я отвечаю». Приехали, спрашивают: «Какой контракт вы подписывали?». «Я, — говорю, — подписывал только личный договор с «Эспаньолом». А кто подписывал соглашение между клубами, не знаю. Ищите там». Ничего не нашли. Деньги пошли и… пропали по дороге! Из миллиона 200 тысяч только попали по назначению.
Историческую победу ЦСКА – над «Барселоной» на «Камп Ноу» «испанские армейцы» лицезрели с трибуны. И не скрывали эмоций.
— Перед игрой заглянули в раздевалку к нашим, — подтверждает Дмитрий. — По дороге встретили Стоичкова, Гвардиолу – уже знали друг друга. Пожелали, как водится, удачи: «Suerte, suerte». После матча опять столкнулись, они с обидой: «Ничего себе, удачи пожелали нам…». Через четыре дня у нас дерби. В «Барсе» злые все, как собаки. 5:0 нас порвали…
- 3 октября 2019
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