УЕФА, спасибо за еврокубки в 22:00, но больше не надо

Матчи, начинающиеся в 22:00 мск, – зло. Таковых на этой неделе три. «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» стартовали/стартуют в еврокубках именно в это время.



Неудобно детям, которые могут влюбиться в футбол такого уровня, ведь утром в школу. Неудобно родителям, которым рано вставать на работу. Даже для ТВ-аудитории 22:00 – это слишком поздно, а если говорить о зрителях на стадионе, то получается совсем печально. Если на метро (если оно есть в городе) ещё успеваешь, то на автобус и маршрутку уже не факт. Встречу «Локомотив» – «Атлетико» посетили 27 тыс. человек, но половина народу ушла до финального свистка. Трибуны были заполнены на 100% (кроме сектора «Атлетико»), а потом по ходу игры ты видишь такое:

Фото: «Чемпионат»

И тут дело не только в счёте, но и в том, что надо элементарно успеть на общественный транспорт, чтобы добраться до дома. Я хотел написать, что старт матча в 22:00 мск удобен хотя бы восточным регионам России, но нет. Даже во Владивостоке просыпаться в 5:00 – не самый приятный вариант.

Понятно, что по будням более комфортное время для зрителей – вечер. Но почему настолько поздно? Да, нужно учитывать время удобное для всей Европы, чтобы матчи проходили в одновременно, но где логика?



Матч «Локомотив» – «Атлетико» начинается в 22:00 мск.

Матч «Реал» – «Брюгге» начинается в 18:55 по Мадриду (19:55 мск).



Ну идиотизм же. В этой ситуации было бы всем удобнее отдать первый временной слот как раз российским командам. Матч «Зенит» – «Бенфика» точно так же можно было поменять с «Генк» – «Наполи». Такое решение напрашивается, учитывая часовые пояса. Распределяя время старта игр, УЕФА стоило искать варианты, наиболее сбалансированные для всех участников. Всех – это в том числе России. Кстати, российская компания является одним из спонсоров турнира. Это не значит, что из-за «Газпрома» всё должно быть удобнее для нас, чем для других стран. Речь о том, что наша страна такой же полноправный участник турнира, как и остальные. При этом сейчас чувствуется уклон не в пользу клубов из Восточной Европы. Украинские «Шахтёр», «Динамо» и «Александрия» тоже не обходятся без домашних матчей в 22:00. Что это, если не издевательство?

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Тем более принцип, что все команды играют в одно время, уже нарушен. Даже в рамках одной группы! Сначала стартует «Реал» с «Брюгге», а через два часа «Галатасарай» с «ПСЖ». Хотя все четыре команды – из группы А. Решение сделать два временных слота скорее радует, чем огорчает. Так можно посмотреть больше матчей Лиги чемпионов в прямом эфире. Однако если раньше матчи начинались в 22:45, но российским клубам позволяли начать раньше, то теперь приходится играть в 22:00. «Зенит» до вчерашнего дня ещё никогда не начинал матчи так поздно. По просьбе клуба власти города продлили работу метро до 1:00 ночи, однако аншлаг на первом матче ЛЧ на «Газпром Арене» так и не случился.



В Краснодаре ситуация ещё тяжелее. Местный журналист «Чемпионата» Игорь Брагин напомнил, что стадион располагается в изолированном районе. Доступ в остальные части города есть только через две транспортные артерии, которые в дни матчей буквально парализует. Порой, чтобы выбраться с парковки стадиона на оперативный простор, нужно провести в пробке час-полтора. Трамваи и троллейбусы мимо стадиона не ходят. Если ты не на авто, то должен убиваться в маршрутках.



Мэрия и в Краснодаре продлевает работу общественного транспорта при поздних матчах. Но как бы ни добирались на матч и соответственно домой после матча, на дорогу по-любому придётся потратить от одного до двух часов (если не живёшь в Восточно-Кругликовском районе). Подавляющее большинство болельщиков приезжает на футбол на машине, потому что работа общественного транспорта в Краснодаре – проблема пострашнее позднего начала матчей в еврокубках.

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе на мой вопрос о позднем начале матча с «Атлетико» ответил: «Мы здесь ничего не можем сделать. Можем жаловаться сколько угодно, но это всё равно что жаловаться на дождь».

«Чемпионат» обратился в УЕФА за комментарием по поводу позднего начала матчей трёх российских клубов в еврокубках. Ответ получился весьма расплывчатым: «УЕФА учитывает многие факторы при определении времени начала матчей Лиги чемпионов, включая спортивную справедливость, опыт болельщиков, коммерческие предпочтения и ограничения в работе. Время начала матчей УЕФА определяется соответствующими правилами соревнований – в данном случае статьёй 24 (3) регламента Лиги чемпионов. Больше комментариев у нас нет».

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Увы, в УЕФА не ответили на вопрос о том, получала ли организация жалобы на позднее начало матчей. Судя по последней строчке в ответе, уточняющие вопросы задавать бессмысленно. А если открыть статью 24 (3) регламента ЛЧ, то там прописаны две строчки:



«Каждый игровой день в групповом этапе, два матча во вторник и два в среду начинаются в 18:55 (CET). Исключения из этого правила могут быть сделаны».