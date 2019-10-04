Зимой Жамалетдинов от обиды разнёс ЦСКА в интервью. Сейчас он в дубле «Леха»

Зимой польский «Лех» арендовал у ЦСКА нападающего Тимура Жамалетдинова. Почти сразу после переезда в Польшу Жамалетдинов дал интервью изданию Przeglad Sportowy, в котором прошёлся по ЦСКА. А после публикации сказал, что ничего подобного не говорил и его не так поняли.

«Это полный бред!» Жамалетдинов винит журналиста в искажении интервью Мы поговорили с Тимуром Жамалетдиновым, его агентом и польским журналистом, который брал интервью.

Вот две главные цитаты, которые тогда не понравились болельщикам:



О Чалове: «Мы с Чаловым выделялись, но он не был лучше меня. Однако Леонид Слуцкий дал ему шанс в основной команде ЦСКА. Я не совсем понял это. Позже я узнал, что у Чалова был тренер, у которого были хорошие отношения со Слуцким. Возможно, это сыграло решающую роль. Слуцкий на каждом шагу показывал, что он не ценит меня как футболиста и не любит как человека».

О Березуцких и Игнашевиче: «Они специфичные люди. Для них не имело значения, насколько молодой игрок и какой у него опыт. Они многого требовали от всех. Если ты провёл неудачный матч, они могли быть очень строгими. Много раз случалось так, что тренер с пониманием относился к этому, но у них были проблемы с этим. Они всё время ждали от тебя совершенства и результатов. Когда они закончили свою карьеру, я не расстроился из-за их ухода из команды».

Контракт Жамалетдинова был рассчитан на полгода, но летом аренду продлили. В том сезоне Тимур сыграл в семи играх, забил один гол и в сумме провёл на поле 187 минут. А в этом за основу выходил всего дважды. Мы попросили польских журналистов рассказать, в чём причина отсутствия игровой практики у Тимура.

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Матеуш Сквиравски, журналист крупнейшего спортивного издания Wirtualna Polska

Главная проблема Жамалетдинова – Кристиан Гюткьер, первый выбор на позицию форварда и лучший иностранный нападающий в истории «Леха». У Тимура просто нет шансов посадить его на скамейку. Сейчас Жамалетдинов третий форвард в команде – после Гюткьера и Павла Томчика, в котором клуб также видит большой потенциал.



Тимур неплохо играл за вторую команду в третьей лиге, но за основу регулярно не выходил – либо сидел в запасе, либо вообще не попадал в заявку. Не знаю, что должно произойти, чтобы это изменилось – возможно, хет-трик против «Легии» подарит ему новую жизнь.

Когда он только перешёл, у него были проблемы в общении с командой. Он не знает польского, игроки не знают русского. Сейчас, правда, Тимур немного выучил язык и отношения с одноклубниками стали чуть лучше.

После этого сезона он, возможно, вернётся в ЦСКА — на данный момент «Лех» не хочет его выкупать. К сожалению, этот трансфер получился провальным. Когда его покупали, клуб думал, что Тимур очень талантлив, и хотел его протестировать. Может, у него и правда большой потенциал – кто знает. В сборной Польши есть Левандовски, Милик, но номер один всё равно Леви. Так же и в «Лехе» с Гюткьером.

Куба Радовски, журналист Przegląd Sportowy, который делал интервью с Тимуром

«Был очень удивлён, когда Тимур сказал все эти вещи про ЦСКА. Ещё больше меня удивила его реакция на опубликованный материал: он тогда сказал, что такого не говорил и мы его неправильно поняли.

Тренер «Леха» Дирауш Журав обычно его защищал и говорил, что у него большой потенциал. Но две недели назад перед игрой с «Ягеллонией» он сказал, что форма Жамалетдинова недостаточно хороша, чтобы включать его в состав основной команды. Тимур пару раз был в запасе, но и то только из-за травмы Томчика. Сейчас главный нападающий Гюткьер. Второй – молодой талант Томчик, который родом из Познани и живёт недалеко от стадиона. Болельщики Павла любят и надеются, что тренер будет доверять ему и давать больше шансов играть. Тимур же в команде лишь третий номер.

Ещё один момент: игроки «Леха» говорят, что главная проблема Жамалетдинова в команде, что он ни с кем не общается. Тимур очень стеснительный и молчаливый. Он ничего не говорит в раздевалки и никак не интегрирован в коллектив, поэтому ему очень сложно быть частью команды. Когда мы делали с ним интервью, я также заметил, что он жутко стеснялся: за время он почти ни разу не посмотрел в глаза и был довольно закрыт.



В общем, основная проблема Жамалетдинова – это его форма. В этом сезоне он сыграл в четырёх матчах за вторую команду, в одной забил два мяча, а в остальных выглядел очень слабо. Вторая – его стеснительность и обособленность от команды".

Александр Маньяков, агент:

«У Жамалетдинова сейчас высокая конкуренция в «Лехе». Там играет сильный датчанин Гютькаер — у него солидный послужной список, везде забивал, где играл. Когда он был в Дании, я за ним приезжал, хотел привезти в Россию, но он поехал в Германию. Второй конкурент — поляк из молодёжной сборной. Так что линия нападения серьёзная.



Проблемы с адаптацией Тимура преувеличены. Тут скорее вопрос в том, что планка была высокая. В ЦСКА он был в обойме, ждали большего. С самого Жамалетдинова тоже нельзя снимать ответственность. Когда молодые игроки говорят, что хотят в Европу, они немного не понимают, что это реально другой мир. Если не говоришь на языке, то пока не выучишь, будет сложно. Социум — главное для любого человека. Да и что бы не говорили про Россию, у нас к молодым футболистам относятся трепетно, ветераны поддерживают».