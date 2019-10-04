ЦСКА уступил в Лиге Европы «Эспаньолу», а «Краснодар» не устоял перед «Хетафе». Эти и другие события дня — в дайджесте четверга.

Дзюба догнал Аршавина по голам. Но до Кержакова ещё далеко

ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в матче группового этапа Лиги Европы



В матче 2-го тура группы H Лиги Европы московский ЦСКА принимал «Эспаньол» из Барселоны. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Эспаньола» У Лэй, отправивший мяч в ворота российской команды на 64-й минуте после передачи полузащитника Матиаса Варгаса. В концовке отличился форвард гостей Виктор Кампусано.



В другом матче 2-го тура группы H Лиги Европы «Ференцварош» принимал «Лудогорец». Встреча состоялась в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.



В составе болгарского клуба отличились нападающий Йоди Лукоки и защитник Рафаэл Форстер, оформивший дубль.

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«Краснодар» потерпел поражение в матче Лиги Европы с «Хетафе»



В матче 2-го тура группы С Лиги Европы «Краснодар» принимал «Хетафе». Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Первый мяч забил нападающий Родригес Анхель на 35-й минуте. В середине второго тайма Анхель оформил дубль. Спустя восемь минут разницу в счёте сократил форвард Ари. В концовке матча испанская команда осталась в меньшинстве из-за удаления полузащитника Давида Тимора, но «быки» не сумели уйти от поражения.



В другом матче 2-го тура группы С Лиги Европы «Трабзонспор» принимал «Базель». Встреча прошла в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» и завершилась со счётом 2:2.



В составе турецкого клуба отличились хавбеки Абдулкадир Пармак и Хосе Эрнесто Соса. Авторами голов швейцарской команды стали защитник Сильван Видмер и нападающий Ноа Окафор.

Мы вообще будем набирать очки в Лиге Европы? Очередной провал «Краснодара» «Краснодар» потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы. С «Хетафе» «быки» слишком поздно вошли в игру.

Дзюба сравнялся с Аршавиным по голам за карьеру



Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отличился в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой», тем самым доведя общее количество забитых мячей до 158.



В рейтинге «Клуба 100» Артём теперь делит 6-е место с бывшим нападающим сине-бело-голубых Андреем Аршавиным, на его счету также 158 голов. Лидирует завершивший карьеру Александр Кержаков (233).

Кроме того, по мячам, забитым в еврокубках, Дзюбе (21 гол) удалось опередить одноклубника Александра Кокорина (20). Среди российских игроков в этом рейтинге также лидирует Кержаков (30).

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Зобнин получил травму на тренировке «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»



Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин может пропустить матч с «Краснодаром» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги.



Как сообщает пресс-служба красно-белых, 25-летний футболист получил мышечное повреждение в заключительной части сегодняшней тренировки. Сроки восстановления хавбека станут ясны после дополнительного обследования.



Матч «Краснодар» – «Спартак» состоится 6 октября в Краснодаре на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Говорят, Зобнин регрессирует. Это правда, но вина – на тренерах «Спартака» Одну проблему точно давно пора устранить.

Дзюба вошёл в сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored



Нападающий «Зенита» Артём Дзюба попал в символическую сборную 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов по версии авторитетного статистического портала WhoScored.



Форвард помог «Зениту» одержать победу в матче с «Бенфикой» (3:1). Дзюба стал автором первого забитого мяча в ворота португальской команды. Российский форвард отличился на 21-й минуте матче.



Полностью сборная недели выглядит следующим образом:



Вратарь: Андрей Пятов («Шахтёр»).

Защитники: Франческо Лоди («Атлетико»), Карлос Куэста («Генк»), Неманья Милунович («Црвена Звезда»), Хаун Куадрадо («Ювентус»).

Полузащитники: Серж Гнабри («Бавария»), Томас Парти («Атлетико»), Марко Марин («Црвена Звезда»), Лионель Месси («Барселона»).

Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Луис Суарес («Барселона»).

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«Бавария» выкупит контракт Коутиньо у «Барселоны»



Мюнхенская «Бавария» намерена выкупить права на бразильского нападающего «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

Как информирует источник, руководство мюнхенского клуба осталось довольно игрой Коутиньо на старте сезона и готово выкупить его трансфер у «Барселоны» за € 120 млн евро, которые прописаны в арендном соглашении игрока.

Напомним, Коутиньо перешёл в «Баварию» из «Барселоны» в летнее трансферное окно на правах аренды. Соглашение мюнхенцев с бразильским форвардом рассчитано до конца нынешнего сезона.



В составе «Баварии» Коутиньо провёл 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.