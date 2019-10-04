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Артём Дзюба сравнялся с Андреем Аршавиным по голам за карьеру

Дзюба и Аршавин
«Чемпионат»
Дзюба догнал Аршавина по голам. Но до Кержакова ещё далеко
ЦСКА уступил в Лиге Европы «Эспаньолу», а «Краснодар» не устоял перед «Хетафе». Эти и другие события дня — в дайджесте четверга.
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в матче группового этапа Лиги Европы

В матче 2-го тура группы H Лиги Европы московский ЦСКА принимал «Эспаньол» из Барселоны. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Эспаньола» У Лэй, отправивший мяч в ворота российской команды на 64-й минуте после передачи полузащитника Матиаса Варгаса. В концовке отличился форвард гостей Виктор Кампусано.

В другом матче 2-го тура группы H Лиги Европы «Ференцварош» принимал «Лудогорец». Встреча состоялась в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В составе болгарского клуба отличились нападающий Йоди Лукоки и защитник Рафаэл Форстер, оформивший дубль.

Лига Европы. Группа H. 2-й тур
03 октября 2019, четверг. 19:55 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
0 : 2
Эспаньол
Барселона, Испания
0:1 Лэй – 64'   0:2 Кампусано – 90+5'
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«Краснодар» потерпел поражение в матче Лиги Европы с «Хетафе»

В матче 2-го тура группы С Лиги Европы «Краснодар» принимал «Хетафе». Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый мяч забил нападающий Родригес Анхель на 35-й минуте. В середине второго тайма Анхель оформил дубль. Спустя восемь минут разницу в счёте сократил форвард Ари. В концовке матча испанская команда осталась в меньшинстве из-за удаления полузащитника Давида Тимора, но «быки» не сумели уйти от поражения.

В другом матче 2-го тура группы С Лиги Европы «Трабзонспор» принимал «Базель». Встреча прошла в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» и завершилась со счётом 2:2.

В составе турецкого клуба отличились хавбеки Абдулкадир Пармак и Хосе Эрнесто Соса. Авторами голов швейцарской команды стали защитник Сильван Видмер и нападающий Ноа Окафор.

Лига Европы. Группа C. 2-й тур
03 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
1 : 2
Хетафе
Хетафе, Испания
0:1 Анхель – 35'   0:2 Анхель – 61'   1:2 Ари – 69'
Удаления: нет / Тимор – 81'
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Дзюба сравнялся с Аршавиным по голам за карьеру

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отличился в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой», тем самым доведя общее количество забитых мячей до 158.

В рейтинге «Клуба 100» Артём теперь делит 6-е место с бывшим нападающим сине-бело-голубых Андреем Аршавиным, на его счету также 158 голов. Лидирует завершивший карьеру Александр Кержаков (233).

Кроме того, по мячам, забитым в еврокубках, Дзюбе (21 гол) удалось опередить одноклубника Александра Кокорина (20). Среди российских игроков в этом рейтинге также лидирует Кержаков (30).

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Отличная игра в исполнении чемпионов России.

Зобнин получил травму на тренировке «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин может пропустить матч с «Краснодаром» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, 25-летний футболист получил мышечное повреждение в заключительной части сегодняшней тренировки. Сроки восстановления хавбека станут ясны после дополнительного обследования.

Матч «Краснодар» – «Спартак» состоится 6 октября в Краснодаре на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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Дзюба вошёл в сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба попал в символическую сборную 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Форвард помог «Зениту» одержать победу в матче с «Бенфикой» (3:1). Дзюба стал автором первого забитого мяча в ворота португальской команды. Российский форвард отличился на 21-й минуте матче.

Полностью сборная недели выглядит следующим образом:

Вратарь: Андрей Пятов («Шахтёр»).
Защитники: Франческо Лоди («Атлетико»), Карлос Куэста («Генк»), Неманья Милунович («Црвена Звезда»), Хаун Куадрадо («Ювентус»).
Полузащитники: Серж Гнабри («Бавария»), Томас Парти («Атлетико»), Марко Марин («Црвена Звезда»), Лионель Месси («Барселона»).
Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Луис Суарес («Барселона»).

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«Бавария» выкупит контракт Коутиньо у «Барселоны»

Мюнхенская «Бавария» намерена выкупить права на бразильского нападающего «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

Как информирует источник, руководство мюнхенского клуба осталось довольно игрой Коутиньо на старте сезона и готово выкупить его трансфер у «Барселоны» за € 120 млн евро, которые прописаны в арендном соглашении игрока.

Напомним, Коутиньо перешёл в «Баварию» из «Барселоны» в летнее трансферное окно на правах аренды. Соглашение мюнхенцев с бразильским форвардом рассчитано до конца нынешнего сезона.

В составе «Баварии» Коутиньо провёл 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

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