Мы вообще будем набирать очки в Лиге Европы? Очередной провал «Краснодара»

Задумка в стиле Сёмина от тренерского штаба «Краснодара»

После провального матча в Швейцарии Сергей Матвеев не стал менять расстановку команды. На игру с «Хетафе» «Краснодар» вышел с атакующей схемой 4-3-3. Тем не менее по сравнению с предыдущим матчем в ЛЕ в составе «быков» главный тренер сделал три перестановки.

Две из них были связаны с травмами Игнатьева и Вандерсона, вместо которых на поле с первых минут появились Намли и Берг. Бразилец и россиянин недавно присоединились в лазарете к другим ключевым футболистам команды – Кабелле, Газинскому и Классону. Так что, к игровым проблемам «быков» к октябрю прибавились и серьезные кадровые.

Ещё одна замена в стартовом составе была проведена по тактическим соображениям. Позицию центрального полузащитника вместо хавбека Камболова занял защитник Фьолусон. Скорее всего, таким образом наставники «Краснодара» хотели укрепить центр поля команды, который в игре с «Базелем» раз за разом проваливался. Неизвестно, вдохновлялись ли тренеры «быков» «Локомотивом» Сёмина, но соответствующее решение было очень похоже на задумку Юрия Павловича, который в Лиге Чемпионов ставил Мурило в опорную зону.

Ослабленный «Хетафе»

Ко второму туру группового этапа Лиги Европы испанцы тоже подходили не со всеми лидерами в обойме. Из-за тяжелого графика главный тренер «Хетафе» дал возможность проявить себя игрокам ротации, а некоторых ключевых футболистов оставил в Испании. В Россию с командой не полетели форварды Молина и Мата, а также полузащитник Арамбарри.

Провал в первом тайме и роковая ошибка Ольссона

Начало встречи вышло бессодержательным. Команды душили друг друга прессингом и с трудом выходили из обороны. Мяч безнадежно ходил в центре поля, лишь изредка долетая до ворот.



Первый опасный момент случился лишь на 20-й минуте игры. После подачи с углового футболисты «Хетафе» едва не забили гол. Гальего скинул мяч на оставшегося без опеки Тимора, который угодил в перекладину. В случае точного удара испанского полузащитника, Сафонов был бы бессилен.



К середине первого тайма гости завладели мячом и преимуществом. Всё больше времени они стали проводить на чужой половине, а «Краснодар» от бессилия начал искать успех в редких контратаках. Команда Матвеева толком не могла выйти из обороны – о позиционном нападении не было и речи.



В обороне у «быков» тоже было не всё гладко. Гости регулярно находили навесами головы своих форвардов, которые в верховой борьбе переигрывали защитников хозяев.

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Гол, пропущенный «Краснодаром» под конец первой половины встречи, стал закономерным отражением развития игры. Ольссон потерял мяч в центре поля, обрезав нескольких партнёров по команде, после чего Кеннеди продвинулся вперёд и отдал передачу Анхелю, который переиграл Сафонова один на один.

Нанести первый удар по воротам «быки» смогли только на 42-й минуте. Однако дальний выстрел Вильены по сравнению со следующим опасным моментом «Хетафе» выглядел лишь жалкой попыткой поправиться статистику.



Спустя несколько минут испанцы едва не забили второй мяч. У краснодарцев провалился левый фланг, откуда навесил Файр. Ньом отлично пробил с лёта, но попал в штангу.

Переход к 4-4-2 и блестящий Ари

В начале второго тайма Матвеев отказался от провалившейся идеи с Фьолусоном в центре поля и заменил исландца на Ари, который занял место в центре нападения, в паре с Бергом. Таким образом «Краснодар» перешёл к схеме 4-4-2.

Такая перестановка пошла хозяевам на пользу. У «быков» наконец начала ладиться игра в нападении. Если бы Берг был расторопнее, «Краснодар» мог бы вообще сравнять счёт уже на старте второй половины игры. Чичисола неудачно отбил мяч прямо перед собой, но, успев на добивание, шведский форвард не смог переиграть вратаря.

Тем обиднее, что как только у краснодарцев что-то стало получаться в атаке, они пропустили. На 61-й минуте Гарсия со стандарта забросил мяч в штрафную, где без опеки остался Анхель. Форвард гостей в касание пробил с лёта и попал точно в дальний угол ворот.



К счастью, вскоре команда Матвеева отквитала один мяч. Ари буквально из ничего смог создать для себя голевой момент. Нападающий на фланге накрутил защитника, ворвался в штрафную вдоль лицевой линии, отдал пас на Шапи, а затем забил гол после отскока.



И так прибавивший «Краснодар» стал ещё опаснее после удаления Тимора, который в центре поля сбил игрока хозяев. В конце матча «быки» смогли организовать отличную атаку в собственном стиле. С помощью быстрого короткого паса на ударную позицию в штрафной вывели Уткина. Тем не менее, полузащитник не смог как следует подстроиться под мяч и промахнулся после передачи от Ари.

В конце встречи нападающий, великолепно вошедший в игру, создал ещё один голевой шанс для своей команды. Головой Ари скинул мяч в штрафную на врывающегося Берга, однако швед не смог протолкнуть мяч мимо вратаря.

Во втором тайме хозяева в некоторых отрезках игры смотрелись даже лучше «Хетафе». Но сравнять счёт они так и не смогли.