«Спартак» встанет с колен. Но не сейчас». Прогнозы на 12-й тур РПЛ

11-й тур нашего конкурса не подарил рекордов или антирекордов, но принёс немало интересных изменений в турнирную таблицу.

Читатели во второй раз подряд выступили не слишком удачно: Денис Шкуренко из Нижнего Новгорода набрал только 7 очков, предсказав разницу в игре «Краснодар» – «Арсенал» и исходы встреч «Крылья Советов» – «Тамбов», «Ростов» – «Динамо», «Урал» – ЦСКА, «Сочи» – «Ахмат».

Руслан Нигматуллин угадал счёт матча «Сочи» — «Ахмат», разницу в игре «Рубин» — «Уфа», а также исход матчей «Крылья Советов» — «Тамбов», «Ростов» — «Динамо» и «Краснодар» — «Арсенал». Это 11 очков.

Таким образом, команда специалистов догнала в таблице читателей.

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А лучший результат тура показал наш обозреватель Григорий Телингатер: он угадал счёт матчей «Крылья Советов» – «Тамбов» и «Краснодар» – «Арсенал», разницу в игре «Локомотив» – «Зенит» и исход встречи «Ростов» – «Динамо». Итог — 14 баллов.

Таблица после 11-го тура

Читатели — 108

Специалисты — 108

Журналисты — 101

Прогноз специалиста

Ринат Билялетдинов, заслуженный тренер России

«Уфа» — «Ахмат» — 0:0

Для «Уфы» очень чувствительна потеря Сильвестра Игбуна. У «Ахмата» разбалансированы атакующие командные действия, всё сводится к индивидуальным действиям игроков. У грозненцев не восстановилась системность, которая была несколько лет назад. Возможно, это связано с проблемами кадрового ресурса. «Уфа» хорошо играет дома, но не каждый матч соперник будет забивать в свои ворота.

«Оренбург» — «Динамо» — 2:1

«Динамо» потеряло уверенность в своих силах, появился элемент растерянности. Вроде и укомплектована команда, но по какой-то причине футболисты не могут показать свои лучшие качества. «Оренбург» четыре тура не мог набрать очков, но после победы над «Спартаком» стал прибавлять. Сейчас эти две команды движутся на встречных курсах.



«Рубин» — «Тамбов» — 0:0

У казанской команды утрачена свежесть. Наверное, по этой причине грузинские легионеры не проявляют себя так ярко, как в начале чемпионата. «Рубин» в поиске своей игры, а «Тамбов» будет биться.



«Сочи» — «Крылья Советов» — 1:2

Возможно, повторится сценарий игры «Крыльев» против «Урала». У самарцев укомплектованная команда, есть бомбардир в лице Александра Соболева. Были проблемы с нервозностью, когда команда пропускала в концовках матчей и не набирала очки, но сейчас игра стабилизировалась. «Крыльям» по силам одержать гостевую победу. «Сочи» в минувшем туре смогли обыграть «Ахмат», но грозненцы всё-таки ещё не в оптимальных кондициях.

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«Урал» — «Зенит» — 0:2

У «Урала» есть проблемы с обороной. Они достаточно много пропускают, и эта проблема не разрешается. Не думаю, что оборона хозяев в течение всего матча сможет выдержать натиск атаки «Зенита». А забить они вряд ли сумеют.

«Локомотив» — «Арсенал» 1:0

Классическая победа «железнодорожников». В игре «Арсенала» на данный момент не присутствует сверхскоростей. Вскрыть оборону «Локомотива» гости не смогут. «Локомотив», неудачно сыграв с «Атлетико», сделает выводы и доведёт дело до победы. Потеря Жемалетдинова не станет критичной, глубина состава позволит его заменить.



ЦСКА – «Ростов» — 2:2

У «Ростова» есть бомбардир – Эльдор Шомуродов, а Роман Ерёменко всегда отдаст хороший пас. Эта связка способна прорвать оборону «армейцев», в которой периодически образуются дыры. Они могут забить около двух мячей. Но есть у ростовчан и изъяны в защите, поэтому пропустят они тоже два.



«Краснодар» — «Спартак» — 2:1

«Быки» обозлены и скользят вниз. Краснодарцы имеют большие кадровые потери, а игроки не набрали нужных кондиций. Хозяева отчаянно бьются, они должны остановить своё падение. В матче с «Хетафе» было видно, что команда желает отыграться и, возможно, матч со «Спартаком» станет продолжением того матча. У «Спартака» не ясна ситуация с главным тренером, вообще непонятно, каким будет стартовый состав. Так что хозяева победят.

Новому тренеру «Спартака» стоит попробовать сменить схему. Будет интересно Пришло время строить футбол, исходя из сильных сторон состава и конкретных исполнителей.

Прогноз журналиста

Павел Левкович, корреспондент «Чемпионата»:

«Уфа» — «Ахмат» — 0:0

В Грозный прилетел Шалимов со своим новым штабом, но за такой короткий срок придумать что-то новое, уверен, он не успел. А «Уфа»… просто «Уфа». Самый унылый матч тура и нули на табло.



«Оренбург» — «Динамо» — 2:1

Оренбуржцы уволили Олега Кононова, а теперь могут уволить и Дмитрия Хохлова. Настоящая команда-киллер.



«Рубин» — «Тамбов» — 1:0

Когда-то же должна прерваться серия казанцев, пусть это будет в домашнем матче при своих болельщиках.



«Сочи» — «Крылья Советов» — 1:2

Сочинцы начинают постепенно набирать ход, но атака «Крыльев» с Соболевым во главе смотрится очень хорошо. Поговаривают, что Божовича могут снять и, если это так, то каждый матч для него сейчас как последний. Победят «Крылья», а Соболев пополнит свой голевой счёт.

Ищи дурака. Кто ещё пойдёт тренером в «Спартак» до Черчесова? И кем он там станет: иудой, физруком, псом?

«Урал» — «Зенит» — 0:3

Этот матч станет для «Зенита» лёгкой прогулкой по Екатеринбургу. Единственное, что может доставить им проблемы – быстрый гол «Урала», но очень сильно в этом сомневаюсь.



«Локомотив» — «Арсенал» — 2:0

«Локомотив» очень хорош, ну прям очень хорош! Да ещё и Алексей Миранчук вернулся в общую группу. На классе, спокойно и без лишних нервов победят «железнодорожники».



ЦСКА – «Ростов» — 0:3

Гений Карпин вынесет «детский сад» Гончаренко, но, может быть, на один гол ЦСКА наиграет. Кто и каким авансом поднял ЦСКА на промежуточное первое место в РПЛ? Загадка. Этот матч всё расставит на свои места. Ну и, конечно, Шомуродов забьёт очередной гол в ворота соперника.



«Краснодар» — «Спартак» — 2:0

Ой, сколько уже мы слышали сказок, что мгновенная смена тренера помогает команде и подталкивает её к победе в следующем матче. Проблема была не только в Олеге Георгиевиче, всё гораздо глубже, чем видится на первый взгляд. А вот «Краснодар» избавлен от давления прессы и болельщиков, они будут биться без оглядки на что-либо. Победа «Краснодара» и продолжающийся мрак «Спартака».

«Хочу стоять рядом с Месси и КриРо». Его гол решил судьбу Кононова в «Спартаке» Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович, забивший победный гол в матче со «Спартаком», дал откровенное интервью «Чемпионату».

Прогноз читателя

Сергей Бычков, Пермь:

«Уфа» — «Ахмат» — 1:1

У «Ахмата» дела не клеятся, но смена тренера даст определённый мотивирующий импульс.



«Оренбург» — «Динамо» — 2:1

«Оренбург» хорошо смотрелся в матче со «Спартаком», плюс своё поле. «Динамо» опять проиграет.



«Рубин» — «Тамбов» — 1:0

Встреча из подвала турнирной таблицы. Поставлю на хозяев.

«Сочи» — «Крылья Советов» — 2:2

Думаю, у болельщиков есть шанс увидеть результативный матч, в котором команды не выявят победителя.



«Урал» — «Зенит» — 0:2

«Зенит» на ходу и в хорошем настроении после победы в Лиге чемпионов. Проблем у команды Сергея Семака не должно возникнуть.



«Локомотив» — «Арсенал» — 3:0

«Локомотив», наоборот, захочет исправиться за поражение в главном клубном турнире Европы.



ЦСКА – «Ростов» — 2:3

«Ростов» крайне симпатичен и много забивает. В упорной борьбе поставлю на подопечных Валерия Карпина.



«Краснодар» — «Спартак» — 3:0

Рано или поздно «Спартак» встанет с колен. Но явно не в гостевом матче с «Краснодаром». На данный момент это команды разного уровня.