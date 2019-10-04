Ворота ЦСКА поразил главный рекордсмен Китая. На родине его называют Марадоной

ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы, уступив «Эспаньолу». В начале второго тайма победный мяч в ворота «армейцев» забил вингер испанцев У Лэй. На 64-й минуте китайский нападающий убежал за спину Магнуссона, получил передачу от Варгаса, а затем одним касанием направил мяч в ворота. Таким образом У Лэй стал первым футболистом из Китая, который забил гол в основной сетке еврокубков.

Момент, конечно, исторический, но ничего удивительного в нём нет. Сейчас 27-летний нападающий – главная звезда китайского футбола. За свою карьеру он побил не один рекорд.

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У Лэй



Возраст: 27 лет.

Гражданство: Китай.

Амплуа: левый вингер (правый вингер, центральный нападающий).

Клуб: «Эспаньол»

Рост: 172 см.

Карьера: «Шанхай СИПГ» (2006 – 2019), «Эспаньол» (2019 – н.в)

Достижения: чемпион Суперлиги-2018, лучший бомбардир Суперлиги-18.

Самый молодой игрок, дебютировавший за профессиональный клуб в Китае

Лэй фанатеет от футбола с детства. Тренироваться мальчик начал в пять лет, после того, как отец подарил ему первый мяч. Семья У уважала интересы сына, поэтому его отдали в специальную школу, в которой он мог должное время уделять футболу.



Вскоре, упорство Лэя начало приносить результаты. В 2003 году парень отправился на просмотр в академию «Цзянсу Сунин» — главного клуба его родного города Нанкин. К сожалению для подростка, в новую команду У не приняли. Юному нападающему отказали из-за его маленького роста. Тем не менее парня заметил бывший китайский футболист Ли Хунбин. Он дал мальчику рекомендательное письмо и посоветовал попытать счастье в новой академии в Шанхае, основанной влиятельным тренером Сюем Генбао.



У воспользовался шансом и поехал в самый густонаселённый город мира, где после первой же тренировки его приняли в футбольную школу Генбао. Там он практически сразу же стал главной звездой, а в 2006 году игрок уже вошёл в состав профессионального клуба «Шанхай Ист Азия» (сейчас – «Шанхай СИПГ»), созданного усилиями Генбао.



За новую команду футболист дебютировал 2 сентября того же года, выйдя на замену в возрасте 14 лет и 287 дней в матче третьего дивизиона Китая против клуба «Юньнань Лицзян Дунба». Так, юный нападающий поставил первый рекорд в своей карьере, став самым молодым игроком, появившемся на поле в составе профессионального китайского клуба.

Нападающий «Эспаньола» У Лэй Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Лучший бомбардир в истории китайской Суперлиги

Уже тогда Лэй был настолько хорош, что Генбао не скупился на комплименты в его адрес.



«База в Чунмине (район Шанхая. – Прим. «Чемпионата») стоила мне более 30 миллионов юаней. Однако У Лэй может вернуть мне все инвестиции. Он «китайский Марадона», — говорил основатель академии.



В итоге Генбао оказался прав. Лэй стремительно прогрессировал и много забивал. У был настолько хорош, что не мерк даже на фоне звёздных одноклубников Халка и Оскара. К 2018 году, отличившись в Суперлиге в 89-й раз, он стал лучшим бомбардиром в истории турнира, а после окончания розыгрыша чемпионата Китая-2018 получил заслуженное звание лучшего игрока сезона.



Китайские болельщики полюбили Лэя за отличную игру и преданность. Прежде, чем перейти в «Эспаньол», футболист прошёл со своим клубом длинный 12-летний путь от третьего дивизиона Китая до чемпионства в Суперлиге, отклонив несколько предложений из Европы. А достижение У – 102 забитых мяча в главном национальном чемпионате до сих пор никто не превзошёл. Лишь в августе 2019 года соответствующий рекорд смог повторить бывший одноклубник Лэя нападающий Элкесон.

У наших клубов нет идей. Второй состав аутсайдера Примеры выглядит качественнее Это полноценный кризис, пора признать.

Первый китайский футболист, появившийся в стартовом составе клуба Ла Лиги

«Эспаньол» приобрел нападающего у «Шанхай СИПГ» в январе 2019 года. Трансфер игрока обошёлся испанскому клубу всего лишь в 2 миллиона евро.



Подписав китайского вингера «Эспаньол» не только пополнил состав хорошим футболистом, но и обеспечил себе серьёзный приток болельщиков. Новость о переезде главной китайской звезды в Испанию получила широкую огласку на родине Лэя. Около 350 миллионов его соотечественников посмотрели презентацию У в новом клубе, а после трансфера игрока количество подписчиков официальных страниц «Эспаньола» в соцсетях увеличилось на 20 тысяч человек.

К радости китайских фанатов У дебютировал в Ла Лиге уже в начале февраля, выйдя на замену в матче с «Вильярреалом», а спустя неделю впервые появился в стартовом составе каталонского клуба – в гостевой игре с «Валенсией». Таким образом на «Месталье» полузащитник установил очередной рекорд. Лэй стал первый китайцем, который вышел на поле в стартовом составе клуба в Ла Лиге.

Первый китайский футболист, забивший гол в Ла Лиге

В начале марта У покорилось ещё более значимое достижение. В домашней встрече с «Вальядолидом» Лэй забил свой дебютный мяч за клуб. В середине второго тайма он открылся на грани офсайда, получил мяч и, оказавшись один на один с голкипером, переиграл его, установив окончательный счёт матча – 3:1. Так, вингер стал первым китайцем, который забил гол в Ла Лиге.



С тех пор У за каталонцев отличился ещё 4 раза – дважды в чемпионате Испании, а также по разу в квалификации и групповом этапе Лиги Европы. Пока что в Европе Лэй далёк от статистики, которую он показывал на родине, но для соотечественников он всё равно остается «китайским Марадоной».