Девушка Крала без ума от лошадей и России

Алекс Крал — один из новичков «Спартака» летнего трансферного окна. На поле в этом сезоне он вышел лишь три раза, правда, результативными действиями не отметился. Но его всё равно вызвали в сборную Чехии для участия в отборочных матчах чемпионата Европы. Игры для чехов будут определяющими: после пяти матчей Чехия занимает второе место в группе, опережая на одно очко Косово.

Перед отъездом Алекса в расположение сборной в Москву приехала Маркета Гавличкова — девушка полузащитника. Сейчас ему необходима поддержка, чтобы до конца освоиться в России. Ведь Алекс совсем недавно переехал в квартиру из гостиницы. В недавнем интервью он сказал, что Москва впечатлила его масштабами. Оказывается, полузащитник уже давно слушает русскую музыку — MiyaGi, StaFFорд63 и Мишу Koff’а. Любовь к России он пытается привить и своей девушке. Первым шагом стало приглашение её в Москву, чтобы лично убедить Маркету в величии российской столицы.

История знакомства Крала с Маркетой отличается от типичного начала отношений футболиста с девушкой. Они учились в одном классе, проводили много времени вместе, потом начали встречаться. Девушка учится в экономическом университете Праги, поэтому не может переехать в Москву. Но Маркета прилетела к Алексу в гости и даже посетила матч против «Оренбурга». Также Алекс продемонстрировал ей любимую всеми болельщиками Никольскую улицу, сфотографировавшись с голубями. Они обошли и другие традиционные туристические места: Красную площадь и ресторан в Москва-Сити.

Сама девушка профессионально занимается конным спортом, в её социальных сетях много фотографий с лошадьми. Маркета любит путешествовать, чаще всего выбирая горнолыжные курорты. Из зимних видов спорта она предпочитает сноубординг. В прошлом году вместе с друзьями Маркета покоряла вершины Планая (горнолыжный курорт в центральной Австрии).

Кто знает, может, после окончания университета она переедет в Москву?