Вратарь молодёжной сборной России забил гол! Да ещё и победный!

Главным героем игры 12-го тура зоны «Юг» ПФЛ между третьей командой «Краснодара» и «Интером» из Черкесска стал голкипер молодёжной сборной России Денис Адамов. В концовке матча при счёте 2:2 Адамов прибежал в штрафную соперника на подачу углового и забил решающий мяч головой! Хорошо выбрал позицию, пробил на зависть любому полевому игроку. Гол вратаря принёс молодым «быкам» всего лишь третью победу в 12 играх чемпионата, прервав восьмиматчевую безвыигрышную серию. Радость хозяев была особенно бурной ещё и из-за того, что они заканчивали встречу вдесятером. Перед этим туром краснодарцы занимали 14 место, опережая только «Урожай» и «Спартак-Владикавказ».

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Любопытно, что для Адамова это первый матч в ПФЛ в нынешнем сезоне. Вообще 21-летний голкипер выступает за фарм-клуб «Краснодара» в ФНЛ. Сыграл в нынешнем чемпионате 10 матчей и пропустил 14 мячей. Кроме того, Денис пять раз попадал в заявку первой команды – трижды на игры РПЛ, по разу на встречи Кубка России с «Нижним Новгородом» и Лиги Европы с «Базелем».

Мы вообще будем набирать очки в Лиге Европы? Очередной провал «Краснодара» «Краснодар» потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы. С «Хетафе» «быки» слишком поздно вошли в игру.

На днях Адамов получил очередной вызов в молодёжную сборную на отборочные матчи Евро-2021 с Польшей (11 октября) и Эстонией (15 октября). Его конкуренты – Александр Максименко из «Спартака» и Матвей Сафонов из «Краснодара». Пока Адамов проигрывает конкуренцию одноклубнику, хотя, говорят, что несколько лет назад его оценивали как минимум не ниже Сафонова. Единственный матч за основу «быков» Денис провёл в сентябре 2017-го в Кубке России в Томске с «Томью» (1:2). Зато теперь тренеры нашей «молодёжки» знают, что Адамова можно использовать в нападении, если он уступает конкурентам на своей позиции.