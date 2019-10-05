«МЮ» хочет купить нападающего из РПЛ. Уже ближайшей зимой

Карьера Александра Соболева может резко пойти вверх. Об этой и других новостях – в нашем обзоре дня.

«Манчестер Юнайтед» намерен зимой купить форварда «Крыльев Советов» Соболева



Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев входит в список трансферных целей «Манчестер Юнайтед». В услугах 22-летнего россиянина лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер, сообщает The Sun.



Манкунианцы попытаются приобрести Соболева уже в ближайшее зимнее трансферное окно. Издание считает, что руководство «Крыльев Советов» согласится продать игрока за £ 15 млн (€ 16,8 млн). В услугах российского форварда заинтересованы также клубы из Турции.

В нынешнем сезоне Соболев забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи в 11 матчах Российской Премьер-Лиги. Его контракт с самарским клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года.



«Манчестер Юнайтед», набрав 9 очков в 7 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Соболев заранее отказал «Зениту» и ЦСКА. Хотя его туда ещё не звали «Зенит» обыграл «Бенфику» и проиграл ей тоже, «Ливерпуль» устроил шоу на «Энфилде». Эти и другие события дня — в дайджесте вторника.

Генеральный директор «Крыльев» прокомментировал интерес «МЮ» к Соболеву



Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» к форварду команды Александру Соболеву.



«Реален ли интерес «Манчестер Юнайтед» к Соболеву? Парень растёт, прогрессирует, он полностью сосредоточен на футболе, так что в жизни всё возможно», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



В нынешнем сезоне Соболев забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи в 11 матчах Российской Премьер-Лиги. Его контракт с самарским клубом рассчитан до 31 декабря 2021 года. «Крылья Советов» в турнирной таблице РПЛ занимает 12-е место. В активе команды 11 очков.



«Манчестер Юнайтед», набрав 9 очков в 7 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Игроки бельгийского клуба попали в секс-скандал с изнасилованием на клубной базе



Игроки бельгийского клуба «Эспойр Майнройс» попали в скандал после того как в социальных сетях было опубликовано видео с непристойным содержанием, сообщает The Sun.



В ролике показано, как в клубной столовой в присутствии футболистов по полу ползала голая девушка. В другом эпизоде она уже занималась сексом с одним из игроков в клубной раздевалке. Семья девушки уже подала иск против футболистов. По словам матери пострадавшей, есть доказательства, что её дочь находилась под воздействием каких-то веществ.



Клуб отреагировал на скандал отстранением от тренировок одного из футболистов на месяц. Ещё один игрок был переведён в дубль. Президент «Эспойр Майнройс» Джозеф Гайяр сложившуюся ситуацию прокомментировал так: «Пока мы знаем только, что на видео присутствуют некоторые из наших игроков, но мы точно не знаем, что произошло. Мы собираемся разобраться во всей этой истории, которая на сегодняшней день достигла огромных масштабов».

Опубликован перечень проступков игроков «Реала», за которые они штрафуются



Издание Deportes Cuatro опубликовало перечень проступков игроков мадридского «Реала», за которые они будут штрафоваться.



Согласно этим документам, игроки «Реала» должны появляться в тренировочном комплексе клуба за 45 минут до начала занятия. Опоздание на пять минут обойдётся футболисту в € 250, на 15 минут — € 500, на более длительное время — € 1000 и больше. Отсутствие на тренировке по неуважительной причине наказывается штрафом в размере € 3000 евро.



В раздевалке и автобусе игроков «Реала» обязывают включить в своих мобильных телефонах беззвучный режим. За первое нарушение этого правила нужно заплатить € 250. Далее размер штрафа увеличивается до € 500–1000.



Один раз в неделю каждый футболист клуба должен пройти взвешивание. За нарушение — штраф € 250. Если вес игрока превышает допустимую норму, ему придётся заплатить до € 1000.



Кроме того, в документах указано, что игроки должны предупредить своего тренера и клуб, если собираются покинуть Мадрид в выходной день. Интервью и коммерческую деятельность тоже нужно предварительно согласовывать с представителями «Реала». Штрафы за нарушение этих правил достигают € 1000.

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«Барселона» определилась с приоритетным кандидатом на замену Вальверде



«Барселона» определилась с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Эрнесто Вальверде, сообщает TNT Sport со ссылкой на журналиста Фернандо Чиза.



Согласно информации источника, руководство каталонского клуба может отправить в отставку 55-летнего специалиста, если в ближайшее время результаты команды не улучшатся. Главным кандидатом ему на замену на «Камп Ноу» определили Марсело Гальярдо, который сейчас возглавляет «Ривер Плейт». Чемпион Испании уже контактировал с аргентинским тренером, но тот ответил, что до конца года сосредоточен на выступлениях своей команды.



В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает четвёртое место. В активе сине-гранатовых 13 очков после 7 туров.

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Полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов пропустит около трёх недель из-за травмы



Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, получивший травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2), пропустит около трёх недель.



«У Жемалетдинова по данным МРТ диагностировано частичное повреждение одной из мышц задней поверхности бедра. Ориентировочные сроки восстановления составляют около трёх недель. В сборную, понятно, он не едет, а будет восстанавливаться в медицинском центре команды в Баковке. Команда желает ему скорейшего выздоровления», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «железнодорожников».

23-летний футболист 1 октября был впервые вызван в сборную России, которой предстоят матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра.

Названы игроки, которые заменят в сборной травмированных Зобнина и Жемалетдинова



Пресс-служба сборной России в «Твиттере» огласила имена футболистов, вошедших в заявку команды вместо получивших травмы полузащитников Романа Зобнина («Спартак») и Рифата Жемалетдинова («Локомотив»).



По решению тренерского штаба национальной команды в расположение сборной для подготовки к матчам отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Кипром были вызваны Владислав Игнатьев из «Локомотива» и Павел Могилевец из «Рубина».



Матч сборной России с Шотландией состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 21:45 мск. Встреча с Кипром пройдёт 13 октября в Никосии на арене «GSP» и начнётся в 19:00 мск.