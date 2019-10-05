Курьёзный матч в Германии: команда победила, делая по передаче раз в две минуты

Пятничный матч второй Бундеслиги между «Штутгартом» и «Вееном» из Висбадена обещал стать одним из самых проходных в сезоне. «Штутгарт» летит к возвращению в высшую немецкую лигу, а «Веен» — дебютант из разряда списанных обратно вниз ещё до начала сезона. Лишь неделю назад команда одержала первую победу в сезоне, а главный тренер висбаденцев Рюдигер Рем в ответ на вопрос о том, станет ли ему теперь легче спать, отшутился: «Мое преимущество в том, что я всегда хорошо сплю».

40-летний Рем — ещё один молодой немецкий тренер из разряда сделавших себя самих — был центральной фигурой перед игрой со «Штутгартом», внося хоть какую-то интригу. Всё дело в том, что Рем — шваб (а это топ-характеристика для немецкого тренера), и он не мог не болеть за «Штутгарт» в юности. Дважды он был близок к тому, чтобы попасть во вторую команду «Штутгарта», но с этим так и не сложилось. Зато Рем регулярно попадал на фанатскую трибуну домашнего стадиона швабов. И даже более того: по его собственному признанию, до 16 лет он активно гонял за «Штутгарт» по выездам.

Его «Веен» вышел активно гонять «Штутгарт» с первых минут. Это явно было целью: пока фаворит дома лениво продирает глаза, пытаясь проснуться на встречу с аутсайдером, тот старается зацепиться за результат. На третьей минуте капитан висбаденцев Мануэль Шеффлер продавил в борьбе после подачи капитана «Штутгарта» Марка-Оливера Кемпфа и воткнул мяч в ворота. Это не разбудило хозяев: они почти моментально отыгрались и снова перешли в спящий режим. На 18-й минуте Борна Соса и бедняга Кемпф в простой ситуации потеряли мяч, а тот же Шеффлер, забивший восемь из 13 мячей «Веена» в сезоне, прошил ближний вратарский угол.

И дальше начались удивительные вещи.

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До конца тайма хозяева с трудом переваривал случившееся. «Штутгарт» почти не создавал подходов к воротам, хотя владение мячом уже к концу первого тайма приблизилось к 80%. Тренер швабов Тим Вальтер к тому же был ограничен в вариантах: одну замену ему пришлось делать уже на девятой минуте, а Соса, помимо психологической травмы от второго гола, имел ещё и болевые ощущения. Его пришлось менять в начале второго тайма.

К моменту этой замены «Штутгарт» плотно сел на ворота висбаденцев. Вот просто несколько цифр, объясняющих второй тайм:

— «Штутгарт» нанес 23 удара по воротам — раз в две минуты;



— швабы имели четыре явных голевых момента — и это статистика Opta, которая максимально привередливо подходит к определению явного момента;



— четырежды за 45 минут игроки «Штутгарта» попадали в каркас ворот;



— после удаления у «Веена», которое случилось на 76-й минуте, хозяева имели ровно 90% владения мячом. ДЕВЯНОСТО!



— за весь второй тайм игроки «Веена» сумели отдать всего 27 точных передач (из них почти половина — лонгболлы). В среднем точный пас случался у висбаденцев раз в две минуты;



— 25 раз «Веен» выносил мяч из штрафной. В первом тайме для сравнения — всего 11.

Потрясающая аномалия заключается в том, что «Штутгарт» так и не сумел сравнять счёт. В концовке вратарь «Веена» Хайнц Линднер был настолько вымотан, что просил выбивать мяч от ворот своих защитников — элемент игры, который привычно видеть в деревенском футболе, а не в профессиональной лиге. «После двух с половиной месяцев на банке это нормально, что 400 ударов от ворот забивают ноги», — объяснил Линднер после матча. На 85-й минуте он совершил главное спасение матча, потащив удар Марио Гомеса — да, Гомес действительно играет во второй Бундеслиге. В итоге 2:1 — «Веен» дожил до финального свистка.

10 зимних трансферов, которые уже начали работать Эти ребята не стали откладывать дело в долгий ящик.

Рем после матча был вне себя от восторга, хотя и отдал должное сопернику: «Они оказали на нас невероятное давление в концовке». Вальтер, с которым Рем знаком более 20 лет, объяснил все произошедшее просто: «Это был дерьмовый день».

С точки зрения статистики — не только дерьмовый, но и аномальный. Победить, выполнив за матч 45% своих передач, — крайне странное достижение.