Увольнение Кононова, кандидаты на его место и финиш карьеры Маркизио – в лучших комментариях наших читателей.

«Ну всё, дела «Спартака» пошли в гору, Кононова уволили, антирекорда нет»

Жена главы селекционного отдела ЦСКА жёстко раскритиковала Гончаренко



kovfun-barrios:

— Варианта два:

1) У ЦСКА будет новый руководитель селекционного отдела.

2) У руководителя селекционного отдела будет новая жена.

Медведев — о травме Малкома: если её усугубить, карьера может быть под угрозой



UtkaSteve:

— Травма называется «не отдадим 5 миллионов бонусов «Барселоне».



Раритетное фото: юный Глушаков берёт автограф у капитана ЦСКА



armeez2019:

— Так вот оно чё, это Глушаков спецом разваливал игру «Спартака», так как был агентом Гинера!



Экс-полузащитник «Зенита» Маркизио принял решение завершить карьеру



blackdillon:

— Ждём прощальный матч в Питере! Тех, кто столько отдал клубу, нужно проводить достойно.

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Куртуа после замены в матче с «Брюгге» не смог управлять автомобилем



7249:

— Конечно, когда тебя бьют в раздевалке за два пропущенных, за руль потом сесть непросто.



Экс-форвард «Ниццы» объяснил, почему украл часы у своего одноклубника



evgeny78:

— Скоро в «Ростов»?))

«Спартак» отправил Кононова в отставку



arnattfodd:

— Да как так-то? Ничего же не предвещало.



Рианчо: Карреру уволили, когда результаты были лучше, чем у Кононова



Thefeduntits:

— Уволили, когда Солнце было еще высоко.

«Я сыграл, как Жирков», — скажут в 37 Роналду и Месси» УДО Кокорина и Мамаева, феномен Жиркова и интервью Глушакова — в лучших комментариях недели.

Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов



cluchevka2018:

— Ну всё, дела пошли в гору, Кононова уволили, антирекорда нет.

Источник: представитель «Спартака» отправился в Штутгарт на переговоры с Тедеско



alex-s:

— Ну если 0:7 английскому клубу проигрывал, то, конечно, надо брать…



Крал: уже прошёл через ритуал для новичков «Спартака» — поход в баню



ak1lo:

— Так вот про каких чехов говорил Глушаков.



«Манчестер Сити» готовит замену Гвардиоле



unglyduckling:

— Все-таки Хосеп принял предложение «Спартака»!