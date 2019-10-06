«Ну всё, дела «Спартака» пошли в гору, Кононова уволили, антирекорда нет»

Жена главы селекционного отдела ЦСКА жёстко раскритиковала Гончаренко
kovfun-barrios:
— Варианта два:
1) У ЦСКА будет новый руководитель селекционного отдела.
2) У руководителя селекционного отдела будет новая жена.
Медведев — о травме Малкома: если её усугубить, карьера может быть под угрозой
UtkaSteve:
— Травма называется «не отдадим 5 миллионов бонусов «Барселоне».
Раритетное фото: юный Глушаков берёт автограф у капитана ЦСКА
armeez2019:
— Так вот оно чё, это Глушаков спецом разваливал игру «Спартака», так как был агентом Гинера!
Экс-полузащитник «Зенита» Маркизио принял решение завершить карьеру
blackdillon:
— Ждём прощальный матч в Питере! Тех, кто столько отдал клубу, нужно проводить достойно.
Куртуа после замены в матче с «Брюгге» не смог управлять автомобилем
7249:
— Конечно, когда тебя бьют в раздевалке за два пропущенных, за руль потом сесть непросто.
Экс-форвард «Ниццы» объяснил, почему украл часы у своего одноклубника
evgeny78:
— Скоро в «Ростов»?))
«Спартак» отправил Кононова в отставку
arnattfodd:
— Да как так-то? Ничего же не предвещало.
Рианчо: Карреру уволили, когда результаты были лучше, чем у Кононова
Thefeduntits:
— Уволили, когда Солнце было еще высоко.
Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов
cluchevka2018:
— Ну всё, дела пошли в гору, Кононова уволили, антирекорда нет.
Источник: представитель «Спартака» отправился в Штутгарт на переговоры с Тедеско
alex-s:
— Ну если 0:7 английскому клубу проигрывал, то, конечно, надо брать…
Крал: уже прошёл через ритуал для новичков «Спартака» — поход в баню
ak1lo:
— Так вот про каких чехов говорил Глушаков.
«Манчестер Сити» готовит замену Гвардиоле
unglyduckling:
— Все-таки Хосеп принял предложение «Спартака»!
- 6 октября 2019
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