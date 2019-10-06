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Кононов, Маркизио, «Зенит», «Спартак» – лучшие комментарии читателей

Лучшие комментарии читателей
Андрей Панков
«Ну всё, дела «Спартака» пошли в гору, Кононова уволили, антирекорда нет»
Увольнение Кононова, кандидаты на его место и финиш карьеры Маркизио – в лучших комментариях наших читателей.
Футбол / РПЛ 0

Жена главы селекционного отдела ЦСКА жёстко раскритиковала Гончаренко

kovfun-barrios:
— Варианта два:
1) У ЦСКА будет новый руководитель селекционного отдела.
2) У руководителя селекционного отдела будет новая жена.

Медведев — о травме Малкома: если её усугубить, карьера может быть под угрозой

UtkaSteve:
— Травма называется «не отдадим 5 миллионов бонусов «Барселоне».

Раритетное фото: юный Глушаков берёт автограф у капитана ЦСКА

armeez2019:
— Так вот оно чё, это Глушаков спецом разваливал игру «Спартака», так как был агентом Гинера!

Экс-полузащитник «Зенита» Маркизио принял решение завершить карьеру

blackdillon:
— Ждём прощальный матч в Питере! Тех, кто столько отдал клубу, нужно проводить достойно.

«У жены Мамаева коробочка для помады дороже Сутормина!»
Таинственный трансфер Сутормина, интервью Тиля, страсти по Неймару — в комментариях читателей.

Куртуа после замены в матче с «Брюгге» не смог управлять автомобилем

7249:
— Конечно, когда тебя бьют в раздевалке за два пропущенных, за руль потом сесть непросто.

Экс-форвард «Ниццы» объяснил, почему украл часы у своего одноклубника

evgeny78:
— Скоро в «Ростов»?))

«Спартак» отправил Кононова в отставку

arnattfodd:
— Да как так-то? Ничего же не предвещало.

Рианчо: Карреру уволили, когда результаты были лучше, чем у Кононова

Thefeduntits:
— Уволили, когда Солнце было еще высоко.

«Я сыграл, как Жирков», — скажут в 37 Роналду и Месси»
УДО Кокорина и Мамаева, феномен Жиркова и интервью Глушакова — в лучших комментариях недели.

Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов

cluchevka2018:
— Ну всё, дела пошли в гору, Кононова уволили, антирекорда нет.

Источник: представитель «Спартака» отправился в Штутгарт на переговоры с Тедеско

alex-s:
— Ну если 0:7 английскому клубу проигрывал, то, конечно, надо брать…

Крал: уже прошёл через ритуал для новичков «Спартака» — поход в баню

ak1lo:
— Так вот про каких чехов говорил Глушаков.

«Манчестер Сити» готовит замену Гвардиоле

unglyduckling:
— Все-таки Хосеп принял предложение «Спартака»!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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