Это самая трудная победа «Ливерпуля» в сезоне. Даже труднее, чем 4:3 в ЛЧ

Юрген Клопп создал команду, в которой нет очевидного героя. Алисон, ван Дейк, Салах – эти имена приходят на ум первыми, но лучшую стартовую серию в АПЛ клуб выдал без основного вратаря и на фоне голевой засухи Салаха (один гол в АПЛ с конца августа). Кто главный? В каждом матче по-разному. В том числе поэтому «Ливерпуль» так трудно нейтрализовать.

Брендан Роджерс, возможно, собирался играть на «Энфилде» в свой любимый смелый футбол с высоким прессингом и контролем мяча, но «Лестер» никто не спрашивал. Давление было таким мощным, что в первые 10 минут игры гости сделали всего восемь пасов на чужой половине поля – любых, и точных, и неточных.



По хорошему, «Ливерпуль» должен был забивать пару раз в первые полчаса. Милнер после навеса пробил из центра штрафной с отскоком (мяч полетел чуть выше), потом Фирмино после навеса пробил с линии вратарской пробил с отскоком – моменты у ворот Шмейхеля были не только частыми, но и похожими, как на конвейере.



Но «Лестер» упрямо не пропускал, хотя для этого требовались всё большие усилия Шмейхеля. Тотальное отсутствие остроты у чужих ворот компенсировалось приятным чувством, что «Ливерпуль» пока удаётся сдерживать. Давление хозяев было мощнейшим, вряд ли такой темп можно поддерживать все 90 минут.



Как иногда случается, «Лестер» справился с атаками хозяев, но потом привёз себе сам. Пас Милнера на Мане, безусловно был очень красивым, но Эванс не мог пропускать этот мяч. Это был в высшей степени перехватываемый пас, который не удалось перехватить только потому, что бывший защитник «Манчестер Юнайтед» на секунду задумался о том, какой ногой делать следующий шаг. Вот этой секунды ему и не хватило, чтобы дотянуться до мяча. Так «Лестер» сам себе усложнил жизнь на второй тайм.

Видео доступно на «Чемпионате».

Думаю, в футболе найдётся немного занятий более неприятных, чем пытаться отыграться у «Ливерпуля». Если защищаться всей командой, используя форварда только как тактическую фигуру, чтобы время от времени получать передышку и отодвигать игру от штрафной – шансы есть. Но если пытаться атаковать всерьёз, чтобы забить, и после неудачной попытки начинать следующую – вот это значит напрашиваться на неприятности.



«Лестер» напрашивался, и «Ливерпуль» имел несколько шансов, чтобы убить игру. Во втором тайме гости даже владели мячом больше. При точности паса всего 78%, это был футбол с большим количеством потерь и смен владения. Лучший момент в матче не реализовал Салах (правда, он бил из офсайда, который не заметили).



В общем, дочитав текст до этого момента, не исключено, что у вас возник вопрос: а почему вообще «Лестер» идёт в зоне Лиги чемпионов? По этому матчу трудно понять.



У команды есть несколько сильных сторон, которые под постоянным давлением были совершенно незаметны. Обычно, атакующую смелость великолепно компенсирует Ндиди, который страхует центр поля не хуже, чем Канте в чемпионские времена. Но он получил предупреждение в середине первого тайма, после чего явно разнервничался. Несколько раз не успевал и был на грани удаления. В системе Роджерса это незаменимый игрок, поэтому ограничения, связанные с ранней жёлтой, ударили по переходу команды из атаку в оборону. Также важную роль играет Перейра: это дриблёр, который даёт альтернативу продвижению мяча через Тилеманса. Во втором тайме он ничего не смог поделать с Робертсоном.

Попытки разыгрывать мяч (главное оружие «Лестера») тоже были неудачными: «Ливерпуль» умело управлял темпом игры и включал высокий прессинг в ответ на любой намёк на позиционную атаку в исполнении гостей.



В общем, это было похоже на скучноватую, но чистую победу. Но «Лестер» всё-таки показал ещё одно качество, из-за которого команда забралась так высоко в турнирной таблице. Мэддисону и Варди не нужно много моментов. В плане реализации это такой анти-«Челси».



За весь матч гости нанесли по воротам Адриана два удара. Первый, издали, был суперопасным: мяч летел из-под множества ног, скрытый от вратаря и прошёл совсем рядом со штангой. Вторым Мэддисон сравнял счёт. И тоже нельзя сказать, что момент был голевым: Перес классно отрезал пасом ван Дейка, но выхода один на один не получилось, так как Ловрен подстраховал. Мэддисона это не смутило.

Видео доступно на «Чемпионате»

Мимоходом отмечу, что ван Дейк и пропустил мимо себя мяч, и потерял своего игрока, и двигаемся дальше. Счёт трудно назвать логичным, но для гостей его можно назвать заслуженным. Весь второй тайм «Лестер» держался и искал шанс выбраться из-под прессинга. Но в самой концовке случился эпизод, без которого, на мой взгляд, ни одна заявка на победу в чемпионате не бывает полноценной.

Лучший защитник мира стал ошибаться. Над ним все смеются Уже не первый неудачный матч ван Дейка с начала сезона.

Потенциальных чемпионов отличает от других классных команд не тактика, не лучший состав и не качество игры. Вернее, не только всё это – это тоже необходимые компоненты. Но нужно ещё кое-что. Сочетание готовности давить до последней секунды добавленного времени (и ещё немного) плюс необъяснимые ошибки соперника.

Если вы вспомните фантастический сезон «Ман Сити», в котором они побили чуть ли не все действующие рекорды АПЛ, то там хватало голов в добавленное время, в том числе, голов, которые невозможно объяснить ничем, кроме везения. Особенно отличался Стерлинг. Так вот, в нынешнем сезоне «Ливерпуль» забивает даже тогда, когда ничто не предвещает гол. В прошлом туре команда Клоппа больше часа не могла ничего сделать с «Шеффилдом». А потом вратарь «Шеффилда» сделал всё сам. Голевая атака была абсолютно неопасной, более того: Олбрайтон уже прервал потенциально ключевой пас, и контролировал мяч, а навстречу ему для подстраховки выдвинулся Шмейхель, чтобы забрать мяч в руки.

Видео доступно на «Чемпионате»

Всё, что требовалось в этой ситуации от игрока «Лестера»: не вести себя по-идиотски. Не так уж много, но Олбрайтон не справился. Редко в настолько умном матче увидишь настолько глупую ошибку.



В высшей степени символично, что пенальти забил Милнер. Помните, я начал текст со слов, что у «Ливерпуля» нет главного героя. Это правда, но у него есть игрок, который отвечает за здравый смысл и является воплощением профессионализма. Это Джеймс Милнер, которого фаны прозвали скучным. Не в насмешку – скорее, в знак уважения.

Рекорд ЛЧ, автогол в полуфинале и стирка. Почему Милнера называют скучным? Да, и при чём тут стирка?

Милнер скучно разбежался, не обратил внимания на попытки Шмейхеля сбить его с толку резкими движениями и скучно поймал вратаря на противоходе. Во втором матче в АПЛ, в котором он вышел в старте, у него гол и голевой пас. В первом (с «Саутгемптоном») был голевой пас. Кстати, Джеймс ещё играл в старте в Кубке лиги в матче с «Милтон Кинс» — забил и отдал голевой пас. Эй, это уже становится предсказуемым.



Матч уже перевыполнил норму нелогичного, но до конца случилось ещё кое-что необычное. Айосе Перес сошёл с ума. Пока неизвестно, что именно сказал ему Робертсон (английские фаны шутят, что это было что-то насчёт марки чая, который пьёт Перес), но в ответ испанец всерьёз захотел подраться.

Видео доступно на «Чемпионате»

Айосе полез одновременно на Робертсона, Милнера и ван Дейка – как минимум, он не трус. Он настолько рассердился, что от него досталось своему же – Тилемансу, который пытался его успокоить.



«Лестер» сумел превратить концовку в драму, хотя игра и близко не была ничейной – за это команда Роджерса заслуживает похвалу. А «Ливерпуль» вырвал победу несмотря на всё невезение – и во втором туре подряд забил победный гол благодаря помутнению у игрока соперников. Думаю, при такой игре это повод отметить давление, которое рано или поздно вынуждает соперников ошибаться. Короче говоря, характер.



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