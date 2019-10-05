«Баварию» остановил Адамян. Кто это вообще такой?

На этой неделе «Бавария» разгромила «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов со счетом 7:2, а затем уступила на своем поле «Хоффенхайму» – 1:2. Дубль на счету армянского форварда Саркиса Адамяна. На 52-й минуте хавбек «Баварии» Толиссо переборщил с дриблингом и потерял мяч. В результате армянин бил из пределов штрафной и попал в ближний угол ворот Нойера.

На 73-й минуте Левандовски сравнял счет после навеса Мюллера. После этого у «Баварии» было еще много моментов, но победный мяч остался за гостями. Адамян на 79-й минуте забил Нойеру в тот же угол, что и в начале второго тайма. В этом эпизоде нападающий «Хоффенхайма» быстро принял мяч и сразу пробил, пока его не успели накрыть. Примечательно, что оба раза Адамян попал между ног центральному защитнику Боатенгу.

Адамян пришел в «Хоффенхайм» этим летом, заключив контракт на три года. До этого сезона форвард выступал за «Ян» из второй Бундеслиги, где забил 15 мячей и отметился 8 голевыми передачами. По информации немецкого Kicker, «Хоффенхайм» заплатил 1,5 млн евро за 26-летнего нападающего сборной Армении (15 матчей, 1 гол).

Адамян родился в Ереване в 1993-м. Спустя пять лет его семья переехала в Германию. В 2013-м году он рассказал в интервью немецкому SVZ, что у его отца была обувная фабрика в Ереване. После того как бизнес начал загибаться, семья эмигрировала в Германию в 1998 году. На момент интервью (в 2013-м) отец Адамяна работал водителем грузовика, а мать – в пекарне. Саркис прошел школу «Нойбранденбурга» и «Ганзы». До дубля на «Альянц-Арене» Адамян не забивал в Бундеслиге.



Таблица Бундеслиги



Для «Баварии» поражение от «Хоффенхайма» стало первым в сезоне. На данный момент в таблице Бундеслиги лидируют сразу четыре команды. У «Баварии», «Фрайбурга», «Лейпцига» и «Байера» по 14 очков. При этом у «Шальке» и «Боруссии» Мёнхенгладбах на одно очко меньше, но игра в запасе.