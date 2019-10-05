Соболев – лучший бомбардир РПЛ. «МЮ», не спи!

Первый игровой день 12-го тура РПЛ получился богатым на крутые события. Всё самое интересное о субботних матчах российского чемпионата — в нашем обзоре.

Шалимов удачно дебютировал в «Ахмате»

Игорь Шалимов, сменивший на посту главного тренера «Ахмата» Рашида Рахимова, успешно дебютировал в новом клубе. В гостевом матче с «Уфой» грозненцы одержали победу со счётом 1:0.



Единственный мяч во встрече был забит уже на 9-й минуте. Оказавшись на левом фланге, центральный защитник «Ахмата» Анхель Уилкер сделал не то навес, не то удар, угодив прямо в дальний угол ворот. Ослеплённый солнцем Александр Беленов ошибся с выбором позиции и лишил себя шанса спасти свою команду от гола – мяч перелетел через него.



Добыв три очка, «Ахмат» наконец прервал ужасную 7-матчевую безвыигрышную серию, которая длилась с начала августа.

«Уфа» потребовала отставки Егорова

Сразу после окончания матча против «Ахмата» пресс-служба уфимского клуба в «Твиттере» опубликовала видео с двумя спорными моментами из игры.



На 40-й минуте Уциев повалил Вомбергара, а на 93-й Неделчяру упал после столкновения с Мусаловым. Оба эпизода случились в штрафной площади грозненцев, однако главный арбитр встречи Виталий Безбородов не поставил ни одного пенальти.



К видеоролику был прикреплен недвусмысленный хештэг #ЕгоровУходи.



Чуть позже в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов также призвал к отставке главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.



«Не очень хорошо, когда мы каждый раз говорим о судействе, но ошибки приобретают системный характер. Очень много спорных решений. Надо это как-то менять. Перемены назрели, хотелось бы, чтобы они произошли. В каждом туре случаются ошибки, мы постоянно это обсуждаем. Такого давно не было. Хотелось бы, чтобы это уже закончилось», — сказал Газизов.

«Динамо» опустилось в зону вылета

«Динамо» безнадёжно проиграло «Оренбургу» на выезде. Встреча 12-го тура РПЛ завершилась со счётом 2:0. Проблемы настигли команду Хохлова уже в конце первого тайма. За несколько минут до перерыва вторую жёлтую карточку получил Юсупов, а чуть позже из-за повреждения поле покинул Жоаозиньо.



Вдесятером динамовцы не справились с давлением хозяев во втором тайме, пропустив два гола. На 61-й минуте Кулишев замкнул головой навес Терехова с левого фланга, а на 88-й после подачи с углового удачно подставил ногу Радакович.

Это поражение стало для «Динамо» третьим подряд в РПЛ. В очередной раз потеряв очки, московский клуб опустился на 15-е место чемпионата России.

Хохлов отмучился. Отставка, которую ждали Москвичи опустились в зону вылета и подвели главного тренера под увольнение.

Хохлов покинул «Динамо»

Неудивительно, что после такого неутешительного результата главный тренер «Динамо» вновь подал в отставку. Руководство клуба не стало удерживать специалиста и удовлетворило его просьбу.



Известно, что следом за Хохловым клуб покинет и спортивный директор Роман Орещук. Об этом сообщил Sport24, а источники «Чемпионата» подтвердили информацию. Отставка главного тренера «Динамо» назревала давно. Клуб вылетел из Кубка России и показывал неудовлетворительные результаты в РПЛ. В нынешнем сезоне москвичи побеждали лишь дважды – в играх с «Уралом» и «Тамбовом», а за 12 матчей смогли забить лишь 8 мячей. Так что можно с уверенностью сказать – Хохлов наконец отмучился.

«Рубин» прервал 5-матчевую серию без побед

Команда Романа Шаронова удачно стартовала в РПЛ, однако в конце августа у неё случился спад. С тех пор «Рубин» в 5 матчах подряд не мог одержать победу. Наконец в игре 12-го тура неудачная серия казанцев прервалась. Дома они обыграли «Тамбов».



Хозяева отлично вошли в игру. Своё преимущество над соперником они воплотили в гол на 27-й минуте. Иван Коновалов подал со штрафного на дальнюю штангу, после чего мяч, ударившись о землю, залетел в ворота – к такому повороту событий вратарь гостей Гиорги Шелия был не готов.



Спустя пять минут «Рубин» удвоил преимущество. Получив мяч в штрафной площади, Зурико Давиташвили сместился слева в центр и пробил точно в угол. Несмотря на пропущенный гол во втором тайме, команда Шаронова сумела удержать победу и добыла очень важные три очка, поднявшись на 11 строчку РПЛ.

Мелкадзе снова забил

Воспитанник «Спартака», арендованный «Тамбовом», продолжает демонстрировать феноменальную для себя результативность в РПЛ. В игре с «Рубином» Георгий Мелкадзе забил уже третий мяч в нынешнем сезоне.



На 54-й минуте, находясь рядом с линией штрафной, он получил передачу от Осипенко, а затем убрал на замахе Уремовича и пробил точно в нижний дальний угол.



В конце встречи Мелкадзе даже мог сделать дубль. На 77-й минуте после подачи с углового он оторвался от защитника, выпрыгнул и нанёс удар головой. К сожалению для Георгия и его одноклубников, мяч попал в перекладину.

Мелкадзе следом за Ломовицким наконец забил в РПЛ. Причём сразу два гола! Чудеса в Премьер-Лиге.

Соболев обогнал Шомуродова в гонке бомбардиров

Одним из главных героев очередного тура РПЛ было суждено стать нападающему «Крыльев» Александру Соболеву. Будто вдохновившись новостями об интересе «Манчестер Юнайтед» к собственной персоне, он сделал дубль в выездном матче с «Сочи».

«МЮ» хочет купить нападающего из РПЛ. Уже ближайшей зимой Карьера Александра Соболева может резко пойти вверх. Об этой и других новостях – в нашем обзоре дня.

Первый мяч в ворота соперника Соболев забил уже в начале встречи. На 4-й минуте Александр в падении замкнул подачу Зиньковского со стандарта. На старте второго тайма нападающий получил возможность ещё раз отличиться. 22-летний форвард вызвался исполнить пенальти, заработанный Канунниковым. С одиннадцатиметровой отметки Соболев пробил в нижний левый угол, однако Сослан Джанаев справился с его ударом. Таким образом Александр не реализовал уже второй пенальти в нынешнем сезоне. Тем не менее вскоре нападающий реабилитировался. На 69-й минуте он вновь отличился после передачи Зиньковского.

Дубль форварда не только принёс «Крыльям» победу (0:2), но и позволил ему обойти Эльдора Шомуродова в гонке бомбардиров. Сейчас с 10 забитыми мячами Александр лидирует в соответствующем рейтинге.