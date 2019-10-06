Одним Блиндом стало больше. В знаменитой футбольной династии пополнение
Кенди сделала нынешнего капитана «Аякса» отцом, а бывшего – дедом.
Династия Блиндов славится своими футбольными успехами. Данни Блинд в молодости сенсационно выиграл с «Аяксом» Лигу чемпионов, а уже будучи тренером, возглавлял сборную Нидерландов (правда, недолго и не очень удачно). Сын Данни, Дейли, сейчас капитанит в «Аяксе», дошёл с ним до полуфинала ЛЧ, поиграл в «Манчестер Юнайтед». А на этой неделе Дейли стал отцом: супруга Кенди-Райе Флёр подарила ему сына. Мальчика назвали Дейсом. Кто знает, может, это следующий значимый футболист для Голландии и родного для Блиндов «Аякса».
Кенди — модель и танцовщица, летом они сыграли свадьбу.
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