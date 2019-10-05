Златан подарил себе на день рождения крутую тачку. Такой нет даже у Роналду

3 октября самый эксцентричный футболист современности Златан Ибрагимович отпраздновал очередной день рождения. Шведу исполнилось 38 лет. Несмотря на возраст, форвард всё такой же дерзкий и по-спортивному злой. Также футболист продолжает безгранично любить себя.

Все знают о привычке Ибрагимовича говорить о себе в третьем лице. Так вот, Златан сделал Златану роскошный подарок на день рождения. Машина Ferrari SP2 стоимостью в €1,5 млн теперь принадлежит шведу. В «Инстаграме» Ибрагимович так и подписал фотографию с новым автомобилем: «С днем рождения, Златан!».

Ferrari SP2

Шведский форвард, который сейчас выступает в MLS за «Лос-Анджелес Гэлакси», как-то сравнил себя с остальными игроками лиги. Ибрагимович – это «Феррари», который находится среди «Фиатов». Теперь же его альтер эго всегда будет рядом.



Ferrari SP2 – эксклюзивная модель концерна. Всего их выпущено 499 штук. Родстер был презентован только в прошлом году. Мощность автомобиля – чуть более 800 лошадиных сил. До 100 км/ч эта модель разгоняется за три секунды, а её максимальная скорость – 299 км/ч.

Роналду завидовать не будет

Однако в этом плане Златану есть куда расти. Законодателем моды на дорогие автомобили сейчас является португалец Криштиану Роналду.

В начале марта на фестивале в Женеве представили Bugatti La Voiture Noire – самый дорогой автомобиль в мире. Роналду потратил на машину €16,5 млн. Но получит он её только в 2021 году, так как готовой модели ещё не существует в природе.



Несмотря на это, португалец может спокойно ждать свой новый автомобиль, ведь в его автопарке достаточно дорогих машин. В разное время Роналду приобретал Lamborghini Aventator, Mercedes Clase C Sport Coupe, Rolls-Royce Phantom, Ujn Ferrari 599 GTO, Lamborghini Aventador LP700 — 4, Aston Martin DB9, McLaren MP4 12C и Bentley Continental GTC Speed.