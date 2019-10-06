В Екатеринбурге было очень весело. Забивал только «Зенит» — и в свои, и в чужие

«Зенит» прилетел в Екатеринбург не только уставшим после еврокубковой недели, но ещё в слегка обескровленном состоянии. Из-за дисквалификаций команда Сергея Семака лишилась Ракицкого и Барриоса, что, казалось, может стать ощутимым ударом по всей центральной оси и снизить эффективность функционирования системы во всех стадиях. Ведь Ракицкий – это прекрасная левая нога и потрясающее начало атаки, а Барриос – надёжность опорной зоны, снижение нагрузки с центральных защитников и подстраховка убегающих вперёд партнёров.

Ход Семака – Лунёв в запасе

Решить проблему нехватки кадров тренерский штаб сине-бело-голубых попытался переходом на систему с тремя центральными защитниками. Трио составили мало играющий в последний год Маммана (слева), Иванович (в центре) и Осорио (справа), на флангах вышли Жирков и Караваев. Оздоев и Дуглас Сантос расположились в опорной зоне, Дриусси – чуть выше, а Азмун и Дзюба традиционно образовали дуэт нападающих.

А самый интересный ход Семака – это даже не перестроение на альтернативную модель, а рокировка на вратарской позиции. Много ошибавшийся в последнее время (да и вообще – в сезоне) Лунёв, который набедокурил даже в спокойном матче против «Бенфики», получил передышку. В воротах впервые с концовки прошлого сезона сыграл Кержаков. Любопытно, что шанс получил именно он, а не новичок Васютин.



Забегая вперёд, отработал Кержаков без каких-либо вопросов. В пропущенном голе не виноват, к тому же пропустил не от чужого, а от своего, а остальными немногочисленными ударами «Урала» справился. В том числе в начале второго тайма при скользком счёте 2:1.

Ещё одна потеря!

Семак планировал сыграть с тремя центральными защитниками, но планы разрушились слишком быстро. Уже на 13-й минуте Маммана, который год назад пережил тяжёлую травму колена, не очень удачно приземлился на газон после единоборства с Погребняком, и, похоже, его проблемный сустав слегка вывернулся. Аргентинцу было очень больно, но он, соскучившийся по игре, всё равно рвался в бой. Здесь стоит похвалить медицинский и тренерский штабы «Зенита»: они не поддались эмоциям, перестраховались, заменили защитника и выпустили Шатова.



«Зенит» перестроился на стандартный для себя модуль 4-4-2, трансформация получилась относительно безболезненной. Работу Барриоса взял на себя Оздоев, выполнивший огромный объём работы в средней линии и ставший, пожалуй, лучшим на поле.

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Два быстрых гола от чемпиона

К моменту травмы Мамманы «Зенит» уже вёл в счёте. Ранний гол стал одной из главных причин, почему матч вышел не таким уж сложным для петербуржцев. Пока «Урал» вкатывался и присматривался, гости отлично разыграли угловой: Дзюба вылетел на ближнюю штангу и сделал скидку во вратарскую на дальнюю, а там Иванович с пары метров внёс мяч в сетку. От этого удара «Урал» отходил очень долго, а когда, казалось, почти отошёл, тут же получил ещё один.

Автором второго гола стал Оздоев, который в том эпизоде сам же классно сыграл на подборе, выцарапал мяч на подходе к штрафной, разыграл классную короткую комбинацию с Шатовым и Азмуном и выскочил на пустые ворота. «Зенит» был незамысловат, но невероятно эффективен, а «Урал» даже с Погребняком и Бикфалви ничего до перерыва сделать не смог. Команда Парфёнова выглядела понурой и скучной. Единственный созданный момент (гол Бикфалви из офсайда) обезвредил Осорио своевременным шагом вперёд, заставившим ассистента арбитра поднять флажок.

И ещё два гола от чемпиона!

Вторая половина вышла куда более весёлой, и «Зенит» вновь забил дважды. Правда, сначала – в свои. «Урал» постарался хоть как-то уважить зрителей и взвинтить темп, выдал агрессивные минут 10-15, и на 58-й минуте после углового Шатов неловко подставил ногу и под давлением срезал мяч в ворота Кержакова.



Интрига воскресла, публика заулыбалась, «Урал» ещё больше задвигался и тут же создал ещё один момент – но почти сразу же всё вернулось на исходные позиции. «Зенит» снова забил, снова почти на ровном месте – вратарь Баклов напожарил на выходе, Азмун отправил мяч головой в пустые ворота. А ассистентом стал Оздоев.



Далее последовала осада ворот «Зенита» в исполнении «Урала», многочисленные неточные удары (по общему количеству хозяева в итоге даже переиграли соперника – 17:13), но исход уже было не изменить. Тенденция получила продолжение: «Урал» не умеет обыгрывать петербуржцев (ни одной победы за историю чемпионата России).



А «Зенит» возвращает себе первое место. Хотя уже сегодня его может снова потерять.