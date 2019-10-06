Усманову и партнёрам пора строить новый «Арсенал». Этот становится скучным

В последний раз матч между этими командами принёс титул «Зениту». Тула стояла на ушах, а «Локо» официально простился с чемпионством. Теперь автор решающего гола в той игре сидит на скамейке недавнего соперника, а сам «Арсенал» стал командой куда менее интригующей. И всё-таки по инерции от этой вывески ещё ждёшь если не огня, то хотя бы бодрой и интересной игры.

Главное по игре

— Впервые в сезоне «Локомотив» сыграл с двумя нападающими в старте. Но даже так места на поле не нашлось Луке Джорджевичу. У черногорца пока печальная ситуация в «Локо» — как следует поиграть ему дали лишь в кубковой игре с «Балтикой», которая стала для его команды пока главным провалом сезона. «Выпускать на 15 минут — это не шанс», — говорил Лука, приходя к нам в редакцию этим летом. Согласны.

— Первые 10 минут — два гола. «Локо» явно сделал ставку на агрессивное начало, в итоге Смолов вылетел на слабый пас Левашова защитнику, забрал мяч и ушёл на фланг отдавать идеальную голевую на Эдера. «Арсенал» тут же забил в ответ. Кангва перекинул мяч над Гильерме, который даже не пытался выручить, — был уверен, что офсайд. На самом деле, вне игры не было и ассистент Лапочкина сработал идеально. Чорлука задержался.

— Миранчук вернулся, а Смолов сломался. Сёмин не стал торопиться с выходом Алексея на поле, но после травмы «девятки» вариантов не оставалось. Где-то на этих словах грустно вздохнул Джорджевич. Как оказалось, Юрий Палыч всё сделал правильно — брат уже к перерыву заработал пенальти и забил с него гол. А Смолов теперь вряд ли поедет в сборную. Говорят, его там заменит Соболев.

— Состав «Локомотива» на эту игру можно назвать экспериментальным. Отчасти это связано с дисквалификацией Крыховяка. С самого начала на фланге регулярно оказывался центральный полузащитник Коломейцев, а после перерыва Хёведеса сменил юный Станислав Магкеев — вышел в опорную зону. Мурило спустился в центр защиты, а вот у немца, вполне вероятно, не всё окей со здоровьем. Лига чемпионов теперь не скоро, беречь его сейчас смысла не было.

— Если первый тайм был более или менее равным, во втором «Локо» возил Тулу. Могли забивать ещё. У «Арсенала» запомнился только отчаянный наскок Ломовицкого на Гильерме, после которого был забит гол. Но там было явное нарушение, и мяч не засчитали.

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Слова

Юрий Сёмин:

— Нужно немного времени. Сейчас он сыграет за сборную Грузии, ему нужна игровая практика. Не стали сегодня рисковать, всё-таки играл только в Кубке. Травмы уже нет, ему просто нужно набрать кондиции. (Про Кверквелию).

— До тех кондиций, которые у него были, ещё далеко, но полчаса провёл очень приличные. Не знали, выйдет он или нет, но в экстремальной ситуации выпустили вместо Смолова. Он у нас штатный пенальтист, молодец — вышел и забил. (Про Миранчука).

— У нас всё время не получалось уложиться в лимит. Вместо Фёдора нужно было выпускать русского футболиста, так сложилась ситуация. (Про Джорджевича).

Игорь Черевченко:

— Очень приятно всегда сюда приезжать — будто к себе домой. Меня очень уважают болельщики «Локомотива». (Про чувства на РЖД Арене).

— Претензий нет. Незасчитанный гол Ломовицкого? Я с Гильерме поговорю, узнаю, что там было. (Про судейство).

— Это заслуга «Локомотива», они садились у штрафной и встречали наших игроков. Они не давали нам спокойно работать с мячом. (Про малое количество ударов).

Немного про «Арсенал»

Долгие годы «Арсенал» вызывал восторг. Не только из-за полного стадиона в Туле — там и по именам команда собиралась недурная. Но как-то слишком уж быстро её растащили. Обескураживающе быстро. Ушли Бакаев, Джорджевич и Мирзов — и кто появился вместо них?

Ломовицкий, Луценко, Чаушич.

Бауэр и Тудорие.

Черевченко может изощряться сколько угодно, но результат прежде всего определяет уровень исполнителей, и тут к «Арсеналу» появились вопросы. Помимо неравноценных (мягко скажем) замен наверняка не всё здорово с мотивацией у того же Беляева, мечтавшего возить «Байер» где-нибудь в Леверкузене, а не вот это всё.

Плюс-минус на том же уровне играет разве что убеждённый патриот Левашов, но в этой ситуации ему просто не суждено быть в топах футбольных новостей. Про киперов вообще говорят крайне редко, если их команда не даёт поводов к ней присмотреться. Вспомните пример Беленова, уехавшего в Уфу.

История спонсоров «Арсенала» крайне таинственна и окутана тайнами. Известно лишь то, что команда содержится за счёт частных средств спонсоров, и значительную часть из них составляют вложения российского олигарха Алишера Усманова.

Если ничего не путаю, Усманов уходил из Лондона из-за того, что акционеры были против его концепции развития клуба. С крупными тратами на трансферы, борьбой за трофеи. Усманов был уверен, что продолжать скупать недорогих ноунеймов — путь в никуда, который не приведёт к успехам. Но теперь тем же путём идёт другой «Арсенал» — тульский. Может быть, наступил момент показать бывшим коллегам из Лондона, как надо было? Прямо вот с зимы.

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