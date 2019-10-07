Соболева вызвали в сборную. Он не ожидал

Помогла травма Смолова. Четыре победы лидеров РПЛ, первый мяч Месси в сезоне и другие события дня — в футбольном дайджесте воскресенья.

«Барселона» разгромила «Севилью», матч каталонцы завершали вдевятером



«Барселона» разгромила «Севилью» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 4:0.

Начало разгрому гостей на 27-й минуте положил Луис Суарес. Ассистировал уругвайцу Нелсон Семеду. Через пять минут забитым мячом с паса Артура Рамоса отметился Артуро Видаль. Третий мяч в ворота «Севильи» провёл Усман Дембеле. Второй ассист в свой актив записал Артур. Точку в матче на 78-й минуте ударом со штрафного установил Лионель Месси, для которого этот гол стал первым в сезоне.



Матч «Барселона» завершала вдевятером. В течение одной минуты с поля были удалены Рональд Араухо и Дембеле. Первый получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Второй был удалён после повторного предупреждения.

Гол Игуаина принёс «Ювентусу» победу в матче с «Интером»



В матче 7-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» уступил туринскому «Ювентусу» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Джанлука Рокки. В роли ассистентов выступили Филиппо Мели и Чиро Карбоне.



Счёт был открыт в начале матча. На 4-й минуте автором забитого мяча стал Пауло Дибала, которому ассистировал Миралем Пьянич. Вскоре «Интер» отыгрался благодаря голу Лаутаро Мартинеса, который реализовал пенальти. На 80-й минуте победу «Ювентусу» принёс Гонсало Игуаин с передачи Родриго Бентанкура.

«Ювентус» по-прежнему сильнейший в Италии. Доказано в Милане! Чемпион справился с «Интером» и без гола Роналду.

Глушаков: подумываю открыть сеть бань, вход для жён — бесплатный! (фото)



Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков сходил в баню вместе с защитником «Торпедо» Романом Шишкиным и игроком обороны «Химок» Михаилом Тихоновым.



«Отлично попарились. Заодно посмотрели футбол. Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане и показали как держать веники. Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани». Вход для жён обязательно сделаю бесплатный!» — написал Глушаков в своём «инстаграме».

Девочка, которую сбил гендиректор «Черноморца», не получила серьёзных травм



Девочка, которую на своём автомобиле сбил на пешеходном переходе генеральный директор «Черноморца» Виталий Бут, не получила серьёзных травм. Об этом сообщает gorod-novoross.ru.



Согласно информации источника, пострадавшая получила не сильный удар. Девочка отделалась лишь ушибами и лёгким испугом. После происшествия ей была оказана необходимая помощь в травмпункте.

Напомним, совершив наезд на девочку, Бут на своём Range Rover скрылся с места инцидента. Позже он был задержан. При этом перед задержанием Бут зацепил Mercedes в одном из дворов неподалёку.



В настоящее время Бут также является депутатом Новороссийской думы.

Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребёнка на пешеходном переходе и скрылся

Массовая драка игроков в матче чемпионата Гватемалы привела к 8 удалениям (видео)



В матче 12-го тура чемпионата Гватемалы между «Мунисипалем» и «Шелаху» случилась массовая драка с участием почти всех футболистов, находящихся на поле.



Как сообщает Publi News, потасовка началась после словесной перепалки игроков. По итогам массовой драки главный арбитр встречи Амнер Эскобар принял решение удалить 6 футболистов и главных тренеров. При этом у «Мунисипаля» были удалены два игрока, а у «Шелаху» — 4.

Матч между «Мунисипалем» и «Шелаху» завершился победой первой команды со счётом 2:0. Второй мяч хозяева забили уже после того, как команды остались в усечённых составах.



После матча главные тренеры «Мунисипаля» и «Шелаху» извинились за случившееся.

«Спартак» потерпел пятое подряд поражение в РПЛ



Московский «Спартак» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги проиграл «Краснодару» со счётом 1:2. Это поражение стало для красно-белых пятым подряд в чемпионате России.



Спартаковцы пропустили гол уже на 3-й минуте, отличился Маркус Берг с передачи Магомеда-Шапи Сулейманова. Вскоре преимущество краснодарского клуба увеличил Сергей Петров с паса Ари. «Спартак» ответил одним голом, отличился Джордан Ларссон, которому ассистировал Резиуан Мирзов.

«Спартаку» не должно быть стыдно. Горячая игра в Краснодаре с двумя удалениями Уход Кононова не вылечил команду. Поражение в Краснодаре стало пятым подряд.

«Ростов» обыграл ЦСКА в гостевом матче РПЛ



В матче 12-го тура чемпионата России «Ростов» обыграл ЦСКА со счётом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч арбитр Василий Казарцев. В качестве его ассистентов выступили Валерий Данченко и Рашид Абусуев.



Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором забитого мяча стал Хорен Байрамян, которому ассистировал Матиас Норманн. В концовке тайма преимущество ростовского клуба увеличил Байрамян, оформивший дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Эльдор Шомуродов. На 61-й минуте счёт до крупного довёл Шомуродов с передачи Байрамяна. В компенсированное время «армейцы» сократили разрыв в счёте, с пенальти отличился Никола Влашич.

ЦСКА, что с тобой не так? «Армейцы» еле избежали очередного разгрома «Ростов» Карпина играет очень круто!

«Всё? Спасибо». Пожалуй, самая короткая пресс-конференция в истории РПЛ Пресс-конференция главных тренеров ЦСКА и «Ростова» длилась около двух минут.

Соболев: дома сидел, кушал, а тут позвонил Черчесов и вызвал в сборную России



Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал о вызове в сборную России. Вероятно, в национальной команде 22-летний игрок заменит форварда московского «Локомотива» Фёдора Смолова, который получил травму.



«Эмоции от вызова в сборную у меня только положительные. Не сказать, что ждал вызова, тем более список уже был. Для меня это стало неожиданностью.



Я дома сидел, кушал, и тут вдруг звонит Черчесов. Спрашивает, как у меня настроение, и говорит, что скоро у меня вылет», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Кажется, мы теряем тот «Арсенал». Ему нужны перемены Где та команда, которая реанимировала карьеру Дзюбы и решала судьбу титула РПЛ?!

«Зенит» вернулся на первое место в таблице РПЛ, обыграв «Урал»

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Зенит». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



Первый мяч забил защитник «Зенита» Бранислав Иванович на 3-й минуте. До перерыва преимущество сине-бело-голубых увеличил хавбек Магомед Оздоев. В начале второго тайма полузащитник питерской команды Олег Шатов сократил разницу в счёте, отправив мяч в свои ворота. Через пять минут отличился нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

В Екатеринбурге было очень весело. Забивал только «Зенит» — и в свои, и в чужие Команда Сергея Семака справилась с «Уралом» даже без Ракицкого и Барриоса.

Нидерланды отказались от названия «Голландия» из-за ассоциации с наркотиками



Правительство Нидерландов решило отказаться от названия «Голландия», сообщает издание Adformatie.



Власти Нидерландов хотят обновить имидж страны, поскольку Голландия ассоциируется у туристов в основном с наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме, где находятся множество публичных домов.



Правительство решило строить новый образ страны вокруг названия «Нидерланды». Оно будет активно продвигаться на международных мероприятиях, включая песенный конкурс Евровидение — 2020.



Национальная команда Нидерландов по футболу тоже откажется от привычного названия. Ребрендинг коснётся и спортсменов, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. При этом оранжевый останется фирменным цветом страны.