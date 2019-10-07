Умяров – самое светлое пятно в «Спартаке». Он должен наигрываться новым тренером

Воскресный матч в Краснодаре сложно, да и бессмысленно анализировать с точки зрения системности, поскольку на поле встретились команды с обилием игровых проблем, а одна ещё и предстала в виде, в котором, скорее всего, мы её больше не увидим. Многочисленные дорогостоящие новички отдыхали по причине травм и переутомлений, прежний тренерский штаб ещё не успел уехать и пытался выиграть любой ценой и хоть как-то сохранить лицо, в результате мы лицезрели на поле не столько командный футбол, сколько редкие вспышки индивидуальных действий отдельных исполнителей.

«Спартаку» не должно быть стыдно. Горячая игра в Краснодаре с двумя удалениями Уход Кононова не вылечил команду. Поражение в Краснодаре стало пятым подряд.

Выделить со знаком «плюс» для «Спартака» во всём этом великолепии можно было нескольких футболистов. Мельгарехо, который умудряется сохранять уровень (не самый высокий, зато стабильный) даже при отсутствии игровой практики. Ларссона, наконец-то проведшего солидный матч и показавшего хорошее движение. И, конечно же, Умярова. Наиль – самое светлое пятно в сегодняшнем «Спартаке».

Главный вопрос, который крутился в голове при просмотре действий воспитанника «Чертаново»: а точно ли «Спартак» поступил правильно, когда на финишном отрезке трансферного окна гонялся за опорными полузащитниками по всей Европе, суетился, предлагал тут и там громадные суммы, а в итоге купил Крала – талантливого, потенциально очень сильного футболиста, но имеющего на сегодня непонятный функционал и точно не подходящего на роль разрушителя? Команда нуждалась в своём Барриосе или хотя бы Оздоеве, а ей дали ещё одного игрока функционала «бокс-ту-бокс» с разыгрывающими и разгоняющими функциями.

Центр полузащиты «Спартака» — кошмар. Потрачена куча денег, но структуры нет Главные проблемы — при игре «Спартака» без мяча.

И сейчас 12 млн евро, отданные за Крала, выглядят как минимум огромной переплатой, поскольку ближайшие полгода «Спартак» мог бы выжить и без чешского новичка. Тот же Умяров запросто способен взять на себя роль разыгрывающего опорника, причём по некоторым характеристикам он выглядит даже сильнее партнёров. В игре против «Краснодара» Наиль в очередной раз продемонстрировал свои сильные стороны:



1) любовь к получению мяча, умение принимать передачи от центральных защитников в начальной стадии атаки как в центре, стоя спиной к чужим воротам, так и в полуфланге;



2) глубинный плеймейкинг, качественные решения под давлением, способность быстро двигать мяч между линиями низом, а также доставлять на фланги. Процент правильных и самых оптимальных решений высок;



3) сохранение мяча, минимизация потерь. Точность передач в игре с «Краснодаром» составила 88 процентов (43 из 49). Для футболиста, который очень много играл вперёд одним-двумя касаниями, это хорошие цифры;

4) понимание полуфланговых зон, умение забежать в свободное пространство и дать дополнительный адрес партнёру;



5) хлёсткий удар с подбора.



С оборонительными действиями дело обстояло не столь ярко, однако и с разрушением Умяров справился. И показал, что при правильной концентрации у него есть:



1) мобильность, качественная игра в отборах и на перехватах, выверенные действия, хорошая скорость, умение быстро сокращать расстояние до оппонента, что будет необходимо при прессинге;



2) контроль второго темпа за счёт выбора промежуточной позиции между центральными защитниками и зоной подбора.



Недостатки у Умярова, впрочем, тоже имеются: для нижнего опорника он всё-таки не даёт необходимый объём в оборонительных действиях, плюс не всегда чувствует риск при розыгрыше на своей половине, периодически может отдать очень рискованную передачу недалеко от собственной штрафной.

Однако всё это лечится временем, опытом, да и общекомандной системой. А главное: в «Спартаке» больше нет футболистов, которые способны так дирижировать конструктивными действиями из глубины и выполнять резкие передачи между линиями. Тот же Зобнин при всех его преимуществах по работе с мячом игрок более низкого уровня, и мяч он умеет классно двигать разве что за счёт самостоятельного дриблинга.

Кто бы ни стал новым главным тренером «Спартака», он должен в обязательном порядке ознакомиться с матчем в Краснодаре, изучить другие игры с участием Умярова – и попытаться встроить его в систему на постоянной основе. Наиль может быть полезен красно-белым не в перспективе, а прямо сегодня. А если его промариновать в резерве ещё полгода, можно замедлить рост футболиста или даже потерять его.



Использованы данные InStat.