Даже Марио потух. В ЦСКА стало слишком много незаменимых

Само по себе поражение ЦСКА от «Ростова» не повергло бы поклонников столичного клуба в уныние, если бы не ощущение обречённости и безнадёги от действий хозяев поля. «Армейцы» туго соображали, с трудом доставляли мяч из точки А в точку Б, зато с лёгкостью пускали соперников на убойные позиции. Полный и безоговорочный разгром лидера предотвратил капитан Акинфеев – пожалуй, единственный игрок стартового состава, которому сложно предъявить претензии. Но даже ему в одиночку вытащить команду в этот раз было не под силу. «Ростов» был объективно лучше и заслуженно победил.

ЦСКА, что с тобой не так? «Армейцы» еле избежали очередного разгрома «Ростов» Карпина играет очень круто!

По горячим следам выдвигались разные версии ещё одного провала красно-синих в течение одной недели (первый случился с «Эспаньолом»). Кто-то ругал Гогуа за безалаберность и несобранность. Кто-то пенял на «плюшевость» опорной зоны, по которой соперники гуляют чуть не с папиросой в зубах. Кто-то критиковал лучшего бомбардира команды за очередной невзрачный матч (0 ударов в створ, 0 острых передач) – и тоже был по-своему прав. Это всё справедливые, но частности. Игра на слякотной «Песчанке» выявила две глобальные проблемы, проистекающие одна из другой: острый дефицит кадров и, как неминуемое следствие, критический износ основной обоймы ЦСКА.

Виктор Гончаренко никогда не относился к категории тренеров-паникёров, на каждом углу кричащих о недостатке качественных исполнителей. Он привык работать с тем материалом, какой есть. Но даже у него, основательного и терпеливого белорусского мужика, не избалованного кадровым богатством, иной раз опускаются руки от досады. А как иначе трактовать пессимистичное: «Тяжело, когда надо идти вперёд, но некуда» после «Эспаньола»? Или поспешный уход с флеш-интервью, а затем и из конференц-зала после «Ростова»? Допускаю, что торопливость эта была вызвана нежеланием наговорить лишнего на эмоциях. В том числе о критике извне и изнутри.

«Всё? Спасибо». Пожалуй, самая короткая пресс-конференция в истории РПЛ Пресс-конференция главных тренеров ЦСКА и «Ростова» длилась около двух минут.

Ограниченность кадровых ресурсов для ЦСКА – давно не новость. Это ещё со времён «позднего» Слуцкого данность. Но если Леонид Викторович мог опереться на крепкие плечи матёрых бойцов вроде Игнашевича, Березуцких, Вернблума, то Виктор Михайлович вынужден решать задачи с «пионеротрядом» — по отношению к самой юной команде лиги это определение не выглядит преувеличением.

Пока ЦСКА играл в размеренном режиме, молодость состава скорее работала ему в плюс: на свежих эмоциях, задоре «армейцы» забили не один гол и набрали не одно очко. Но стоило команде ввязаться в изнурительный осенний марафон, с двумя дополнительными кубками в придачу (8 игр за 35 дней + сборные), как силы её покинули. Самым выразительным олицетворением этого, измождённого, ЦСКА, как ни странно, стал воскресный Марио Фернандес. Если даже этот железный человек и суперпрофи напоминает загнанного коня с потухшим взором, что говорить о других, менее выносливых и физически крепких парнях?

Визуальные впечатления подкрепляют цифры. Можно как угодно относиться к методике подсчёта баллов компании Instat, но проследить снижение/повышение игровой активности у того или иного исполнителя они позволяют. Индекс Instat являет собой не что иное, как совокупность совершённых футболистом на поле тактико-технических действий (ТТД). Так вот, у Марио этот показатель в матче с «Эспаньолом» опустился до аномально низкой для него отметки 257 – хуже было только в апрельской игре с «Оренбургом», испорченной для Фернандеса крайне противоречивым удалением. Против «Ростова» русский бразилец наработал на 279 пунктов – притом что с «Краснодаром» и «Уралом» уверенно преодолевал барьер в 300 баллов (316 и 339 соответственно).



О снижении наступательной эффективности Фернандеса говорит и количество ключевых передач, являющихся прямыми должностными обязанностями мастера его профиля. Вот раскладка по последним четырём матчам: 5 (80% точных), 4 (100%), 3 (33%), 2 (50%). Иными словами, в воскресенье лишь один потенциально голевой пас Фернандеса достиг адресата. Марио крайне редко бывает не в форме или не в духе, но, когда это случается, атакующий потенциал ЦСКА резко падает. Поэтому он сегодня и безальтернативен что в клубе, что в сборной. Все игры — по 90 минут.



Беда Гончаренко заключается в том, что таких «незаменимых» стало слишком много. Акинфеев, Влашич, Чалов – из этой же категории. Но если вратарю беспрерывность в выступлениях зачастую полезна, тем более столь опытному и классному, то его молодые коллеги иногда нуждаются в передышке и всегда – в реальной конкуренции. Отсутствие последней вредит как самим игрокам, так и команде.

Об этом нам ещё летом рассказывал Гончаренко в Минске: «Если бы у меня была такая возможность, несколько игр Чалов начал бы на скамейке. Тогда он по-другому начинает воспринимать игру. Когда в прошлом году проиграли «Динамо» 1:2, он вышел, забил, и у него пошла серия. Ему иногда нужно посмотреть футбол со стороны. В этом случае он выходит и сразу улучшает игру».



И ещё цитата оттуда же: «Для того чтобы вырос Чалов, с ним должен быть Эрнандес. Для того чтобы прогрессировал Обляков, с ним должен быть Дзагоев. Из всех линий у нас только вратарская не нуждается в усилении, и лишь оборона укомплектована опытными мастерами – тут и Набабкин, и Щенников, и Магнуссон, проделавший путь в «Бристоле» и «Ювентусе». Это была наиболее сбалансированная линия, хотя и пропускала весной больше обычного. Облякову, Ахметову, Чалову сложно подниматься самостоятельно, своей молодёжной компанией – важно присутствие рядом зрелых одноклубников».

«Возможно, я перетянул в ЦСКА гайки весной». В гостях у Гончаренко Главный тренер ЦСКА – о прогрессе Чалова, супе Кононова и реальном Чернобыле.

С тех пор «зрелых одноклубников» у «армейской» молодёжи не прибавилось. А с травмами Щенникова, Васина, Набабкина, Дзагоева их количество в обойме сократилось до двух человек – Акинфеева да Марио. Где уж тут ротацию проводить – на стартовый состав народа наскрести бы! На некоторых игроков во второй половине 2019-го выпала такая нагрузка, какой они прежде не испытывали. И не только физическая – моральная тоже. И кого-то она придавила.

Гончаренко и рад бы подменить Чалова – некем! Нисимура пока выглядит топ-форвардом лишь на фоне «Алании» из ПФЛ. Н'Диайе за молодёжку наколотил целый гол. Один. А больше нападающих в ближайшем резерве нет – только в дальнем, у Андрея Аксёнова в дубле.



Та же картина справа в защите: Фернандес, а за ним – Елеев, юноша 18 лет от роду.

Вот и выходит: половина осени ещё не прошла, а у Влашича с Фернандесом уже по 16 игр (со сборными), у Чалова – 17. И жизненно необходимого отдыха не предвидится: Николе с Марио в национальные команды ехать, Фёдору – в молодёжную.



Стоит ли удивляться тому, что самым светлым (образно) пятном в игре ЦСКА вчера был смуглый малыш Лукас Сантос? Он элементарно ещё не успел «наесться» футболом так, как партнёры. Поэтому прежде чем ругать Гончаренко, полюбопытствуйте, кто у него в запасе сидит. Намедни, не считая вышедших на замену, там мёрзли: Помазун, Тороп, Елеев, Карпов, Тикнизян, Марадишвили, Нисимура и травмированный Магнуссон. Нормальная «лавка» для участника трёх турниров и кандидата в чемпионы? По-моему, ответ очевиден.