Наняв на работу Доменико Тедеско, «Спартак» обрёк себя на непредсказуемый, но точно не скучный период. 34-летний немецкий специалист итальянского происхождения никогда профессионально не играл в футбол. Однако он помешан на тактике и любит принимать авантюрные решения. На обочине мирового футбола Доменико оказался так же стремительно, как и попал в элиту.

Сколько продержались в «Спартаке» прежние иностранные тренеры Не очень обнадёживающая статистика для Доменико Тедеско.

Как он стал тренером?

Тедеско – сын итальянских эмигрантов. Когда мальчику было два года, его семья переехала из родной страны в немецкий город Эслинген. В Германии у ребёнка проснулся интерес к футболу. В детстве маленький Доменико гонял мяч даже дома, однако профессиональным футболистом не стал. Тедеско удалось поиграть только за любительский клуб «Айхвальд» в 9-м дивизионе Германии.



В отличие от футбола, с образованием у парня никогда не было проблем. Ещё школьником Доменико выучил пять языков, а затем с лёгкостью поступил в университет.



Отучившись несколько лет, Тедеско получил дипломы бакалавра в области инжиниринга и магистра управления инновациями. Однако в будущем ни один из них ему так и не пригодился. Свою жизнь Доменико решил посвятить футболу, устроившись тренером в детскую команду родного клуба «Айхвальд».

Тедеско может быть хорошим выбором для “Спартака”. Но ему нужно расширение штаба Три позиции крайне важны прямо сейчас.

Какие клубы тренировал Тедеско?

На своём поприще молодой специалист быстро прогрессировал. Уже в 23 года он начал работать с молодёжью соседнего «Штутгарта», а спустя пять лет возглавил команду U19. Благодаря отличным результатам своих футболистов (в среднем 2,06 очка за игру) ещё через два года Доменико перебрался в более перспективный «Хоффенхайм», в котором также стал главным тренером команды U17.



Параллельно с обучением молодых игроков Тедеско совершенствовался и сам. Новый клуб отправил его на тренерские курсы вместе с будущей звездой Бундеслиги Юлианом Нагельсманом. Последний стал самым известным выпускником набора, а Тедеско – лучшим по оценкам. Доменико заработал 1,0 по 6-балльной немецкой системе (где 1 – лучшая).

Первым профессиональным клубом в карьере молодого тренера стал безнадёжный на тот момент аутсайдер второй Бундеслиги «Эрцгебирге». Когда Тедеско возглавил команду, она занимал последнее место за 11 туров до конца чемпионата. Тем не менее в оставшихся матчах турнира с Доменико «Эрцгебирге» умудрился проиграть лишь трижды, сохранив прописку во второй Бундеслиге. После окончания сезона великолепную работу специалиста отметил даже Йоахим Лёв, а уже летом того же года Тедеско занял новую, невероятно амбициозную должность – в возрасте 31 года стал главным тренером «Шальке-04».

Умяров – самое светлое пятно в «Спартаке». Он должен наигрываться новым тренером Не в далёком будущем и не в ближайшем, а прямо сейчас.

Как играл его «Шальке»?

Доменико Тедеско – настоящий тактический гик. В своём первом профессиональном клубе он заваливал футболистов видеоматериалами и буквально на пальцах объяснял им, как нужно играть, разжёвывая каждый эпизод. Благодаря такому подходу ему удалось не только увлечь своих подопечных тактикой, но и заставить их её полюбить.



В новом клубе немецкий специалист продолжил следовать главным принципам своей работы. Только серьёзные тактические наработки в «Шальке» он приправил ещё несколькими авантюрными и очень смелыми решениями.

Выбрав расстановку с тремя центральными защитниками (3-1-4-2), он усадил на лавку лидера команды Бенедикта Хёведеса, не обладающего качественным пасом, а капитанскую повязку отдал вратарю Ральфу Ферманну. Кроме того, Тедеско смог по-настоящему раскрыть талант Макса Майера, убрав его с позиции инсайда и опустив в опорную зону. Так молодой полузащитник стал главным звеном «Шальке» при построении атак. Также при Доменико серьёзно прибавили Коноплянка и нападающий Франко Ди Санто.

Благодаря молодому специалисту клуб из Гельзенкирхена стал отлично действовать в обороне (37 пропущенных мячей за сезон в Бундеслиге, меньше было только у «Баварии») и великолепно пользоваться стандартами (16 голов со штрафных и угловых).



Сам специалист не связывал футбол своей команды с каким-либо стилем, утверждая, что главная цель «Шальке» – правильная реакция на игру соперника в четырёх переходных фазах (владение мячом, игра без мяча, переход к владению мячом и переход к игре без мяча). По мнению специалиста, при подготовке перехода должны учитываться следующие вопросы:



– Как высоко должны располагаться крайние защитники?



– Как использовать опорников, когда им стоит выдернуться вперёд?



– Близко или далеко от мяча должны располагаться игроки?



Подробнее об игре того «Шальке» здесь.



Подобный подход позволил Тедеско занять второе место в Бундеслиге в своём первом сезоне в элите немецкого футбола. Тогда команда Доменико уступила чемпионство «Баварии», отстав от мюнхенцев на 21 очко, но зато оторвалась от ближайшего преследователя «Хоффенхайма» на 8.

К сожалению для немецкого специалиста, второй сезон у руля команды обернулся для него полнейшим провалом. При Тедеско не смог заиграть ни один из новичков «Шальке», купленных летом, а к марту 2019 года клуб из Гельзенкирхена занимал лишь 14-ю строчку в Бундеслиге, набрав всего 23 очка. Проиграв в 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» 0:7, «Шальке» потерпел пятое подряд поражение во всех турнирах с общим счётом 4:21. В каждой из игр команда немецкого специалиста пропускала не меньше трёх мячей. Неудивительно, что после разгрома от «горожан» Доменико был уволен с поста главного тренера «Шальке».

Что он делал после увольнения?

Тедеско находился в статусе безработного полгода. В мае он на несколько дней прилетал в Турин, чтобы ознакомиться с системой итальянского футбола. Тогда специалист посещал тренировочную базу «Ювентуса», беседовал с Массимилиано Аллегри, наблюдал за матчем «старой синьоры» с «Аталантой».



До сих пор Доменико был без клуба из-за того, что практически никто не проявлял интерес к его услугам. Помимо «Спартака» над кандидатурой Тедеско раздумывала лишь «Сампдория».