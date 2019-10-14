«Спартак» возглавил немецкий авантюрист. В «Шальке» он усадил на лавку Хёведеса

Наняв на работу Доменико Тедеско, «Спартак» обрёк себя на непредсказуемый, но точно не скучный период. 34-летний немецкий специалист итальянского происхождения никогда профессионально не играл в футбол. Однако он помешан на тактике и любит принимать авантюрные решения. На обочине мирового футбола Доменико оказался так же стремительно, как и попал в элиту.
Как он стал тренером?
Тедеско – сын итальянских эмигрантов. Когда мальчику было два года, его семья переехала из родной страны в немецкий город Эслинген. В Германии у ребёнка проснулся интерес к футболу. В детстве маленький Доменико гонял мяч даже дома, однако профессиональным футболистом не стал. Тедеско удалось поиграть только за любительский клуб «Айхвальд» в 9-м дивизионе Германии.
В отличие от футбола, с образованием у парня никогда не было проблем. Ещё школьником Доменико выучил пять языков, а затем с лёгкостью поступил в университет.
Отучившись несколько лет, Тедеско получил дипломы бакалавра в области инжиниринга и магистра управления инновациями. Однако в будущем ни один из них ему так и не пригодился. Свою жизнь Доменико решил посвятить футболу, устроившись тренером в детскую команду родного клуба «Айхвальд».
Какие клубы тренировал Тедеско?
На своём поприще молодой специалист быстро прогрессировал. Уже в 23 года он начал работать с молодёжью соседнего «Штутгарта», а спустя пять лет возглавил команду U19. Благодаря отличным результатам своих футболистов (в среднем 2,06 очка за игру) ещё через два года Доменико перебрался в более перспективный «Хоффенхайм», в котором также стал главным тренером команды U17.
Параллельно с обучением молодых игроков Тедеско совершенствовался и сам. Новый клуб отправил его на тренерские курсы вместе с будущей звездой Бундеслиги Юлианом Нагельсманом. Последний стал самым известным выпускником набора, а Тедеско – лучшим по оценкам. Доменико заработал 1,0 по 6-балльной немецкой системе (где 1 – лучшая).
Первым профессиональным клубом в карьере молодого тренера стал безнадёжный на тот момент аутсайдер второй Бундеслиги «Эрцгебирге». Когда Тедеско возглавил команду, она занимал последнее место за 11 туров до конца чемпионата. Тем не менее в оставшихся матчах турнира с Доменико «Эрцгебирге» умудрился проиграть лишь трижды, сохранив прописку во второй Бундеслиге. После окончания сезона великолепную работу специалиста отметил даже Йоахим Лёв, а уже летом того же года Тедеско занял новую, невероятно амбициозную должность – в возрасте 31 года стал главным тренером «Шальке-04».
Как играл его «Шальке»?
Доменико Тедеско – настоящий тактический гик. В своём первом профессиональном клубе он заваливал футболистов видеоматериалами и буквально на пальцах объяснял им, как нужно играть, разжёвывая каждый эпизод. Благодаря такому подходу ему удалось не только увлечь своих подопечных тактикой, но и заставить их её полюбить.
В новом клубе немецкий специалист продолжил следовать главным принципам своей работы. Только серьёзные тактические наработки в «Шальке» он приправил ещё несколькими авантюрными и очень смелыми решениями.
Выбрав расстановку с тремя центральными защитниками (3-1-4-2), он усадил на лавку лидера команды Бенедикта Хёведеса, не обладающего качественным пасом, а капитанскую повязку отдал вратарю Ральфу Ферманну. Кроме того, Тедеско смог по-настоящему раскрыть талант Макса Майера, убрав его с позиции инсайда и опустив в опорную зону. Так молодой полузащитник стал главным звеном «Шальке» при построении атак. Также при Доменико серьёзно прибавили Коноплянка и нападающий Франко Ди Санто.
Благодаря молодому специалисту клуб из Гельзенкирхена стал отлично действовать в обороне (37 пропущенных мячей за сезон в Бундеслиге, меньше было только у «Баварии») и великолепно пользоваться стандартами (16 голов со штрафных и угловых).
Сам специалист не связывал футбол своей команды с каким-либо стилем, утверждая, что главная цель «Шальке» – правильная реакция на игру соперника в четырёх переходных фазах (владение мячом, игра без мяча, переход к владению мячом и переход к игре без мяча). По мнению специалиста, при подготовке перехода должны учитываться следующие вопросы:
– Как высоко должны располагаться крайние защитники?
– Как использовать опорников, когда им стоит выдернуться вперёд?
– Близко или далеко от мяча должны располагаться игроки?
Подробнее об игре того «Шальке» здесь.
Подобный подход позволил Тедеско занять второе место в Бундеслиге в своём первом сезоне в элите немецкого футбола. Тогда команда Доменико уступила чемпионство «Баварии», отстав от мюнхенцев на 21 очко, но зато оторвалась от ближайшего преследователя «Хоффенхайма» на 8.
К сожалению для немецкого специалиста, второй сезон у руля команды обернулся для него полнейшим провалом. При Тедеско не смог заиграть ни один из новичков «Шальке», купленных летом, а к марту 2019 года клуб из Гельзенкирхена занимал лишь 14-ю строчку в Бундеслиге, набрав всего 23 очка. Проиграв в 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» 0:7, «Шальке» потерпел пятое подряд поражение во всех турнирах с общим счётом 4:21. В каждой из игр команда немецкого специалиста пропускала не меньше трёх мячей. Неудивительно, что после разгрома от «горожан» Доменико был уволен с поста главного тренера «Шальке».
Что он делал после увольнения?
Тедеско находился в статусе безработного полгода. В мае он на несколько дней прилетал в Турин, чтобы ознакомиться с системой итальянского футбола. Тогда специалист посещал тренировочную базу «Ювентуса», беседовал с Массимилиано Аллегри, наблюдал за матчем «старой синьоры» с «Аталантой».
До сих пор Доменико был без клуба из-за того, что практически никто не проявлял интерес к его услугам. Помимо «Спартака» над кандидатурой Тедеско раздумывала лишь «Сампдория».
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