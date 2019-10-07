«Передаю привет ребятам из Бутырки». Вторая часть интервью Мамаева жене

Павел Мамаев дал самое необычное интервью в жизни — своей жене. Сегодня Алана опубликовала его окончание на своём YouTube-канале.
— Спустя время как ты себя ощущаешь? Тебе более комфортно?
— Конечно, уже есть ясность во всём: с тобой, у меня есть новая команда. Когда мы записывали с тобой первое интервью, вокруг меня была куча всего, и это всё было неопределённо. Сейчас уже всё спокойнее, и дальше будет только лучше.
— Самые острые проблемы ты решил?
— Главное, что у нас состоялся диалог, мы поняли друг друга. Постепенно, по чуть-чуть, мы будем идти к тому, чтобы всё было ещё лучше.
— Как на первое интервью отреагировали твои знакомые?
— Мне несколько человек написали, что интервью хорошее, и всё.
— Мы приехали в Ростов, что мы будем делать дальше? Первое действие.
— Сейчас у нас идёт бытовой процесс: поиск жилья, школы, детского сада, обустройство нового жилья.
— Уже что-то есть на примете?
— Потихоньку, пока что со всем определяемся. В том числе и с квартирой. Надеюсь, что наш быт скоро будет закрытой темой и мы будем работать. Футбол, футбол и ещё раз футбол.
— Уже была первая тренировка?
— Да, она была вчера. Всё прошло очень эмоционально и тяжело для меня. Я хоть и устал, но был такой эмоциональный фон, что я был очень рад тому, что начал наконец-то тренироваться. Я очень долго ждал этого дня.
— Уже с первой командой?
— Пока нет, всё зависит от тренерского штаба. На данный момент мои занятия проходят с тренером по физической подготовке – Луисом.
— Как тебе новый клуб? Как встретили?
— Всё получилось очень круто! Я не ожидал такого. С первых дней переговоров руководство «Ростова» заставило меня задуматься о том, чтобы я принял это решение. Изначально я вообще об этом не думал. Атмосфера, которая исходила от руководства, команды и болельщиков, заставила ощутить мурашки на своей коже. В «Ростове» очень семейная атмосфера, ты можешь позвонить, попросить, и тебе всё сделают. И сделают не из-за контрактных взаимоотношений, а из-за доброты и человечности.
— Думаешь, это именно из-за твоей ситуации так?
— Нет, сколько я интересовался, думаю, что такое отношение ко всем футболистам. Именно поэтому клуб и находится в лидирующей группе.
— Нет идеи провести какую-то автограф-сессию для болельщиков?
— Клуб сказал, что это в любом случае будет и, как я понял из разговора, не один раз. С удовольствием это сделаю.
— Когда это ждать?
— Опять же, всё зависит не от меня, а от тренерского штаба. Играть я всё равно смогу только со следующего года, а тренировки с основной командой зависят от показателей, которые я буду показывать на индивидуальных тренировках.
— Ты же уже прошёл медобследование.
— На удивление медобследование показало, что показатели все в норме. Все суставы и связки целы и здоровы, сейчас их нужно укрепить и ввести в норму.
— А что насчёт зрения? Говорят, что после тюрьмы оно ухудшается.
— Оно у меня стопроцентное (смеётся). Доктор сказал, что точно отличное.
— Что говорит тренер, какие у него на тебя надежды?
— Когда меня сюда приглашали, сказали, что тренер выразил желания видеть меня в команде. Для меня этого достаточно. Все ждут от меня здесь того, что я умею. Самое главное для меня – приносить пользу клубу, и я буду к этому идти.
— Когда ты начнёшь полноценно тренироваться и принимать участие в двусторонних играх?
— Повторюсь, это решает тренерский штаб, а на их решения влияют мои показатели. Главная задача, которую мне поставил тренер, – провести как можно больше тренировок без пауз.
— У тебя нет какого-то психологического барьера? Может, к тебе как-то по-другому относятся?
— Нет, вообще всё хорошо. Насколько это было возможно, я играл в футбол в лагере, я понимаю свой уровень. Сейчас от тренировок у меня много эмоций. Я не думаю о том, что это тяжело. В процессе занятий чувствую, что мне тяжело. У меня как у ребёнка, ждавшего какую-то игрушку и получившего её. Мне важен эмоциональный фон, тот факт, что я начал тренироваться.
— Ценность футбола теперь стала выше?
— Все ценности стали выше. Я поменял взгляды на многое.
— На что ещё?
— Какие-то семейные взаимоотношения, отношение к людям в целом. В какой-то степени, не могу сказать, что до конца, понял значение слова «друг». Очень много людей, которые что-то говорили в своё время про поддержку в любой ситуации, повели себя немного по-другому. На пальцах одной руки можно пересчитать людей, которые остались.
— Что сейчас для тебя самое важное в жизни?
— Семья и здоровье близких мне людей.
— Сейчас у тебя в приоритете семья, а футбол на втором месте?
— Нет такого, что он на втором месте. Футбол — это моя жизнь. Я не хочу расставлять приоритеты. Футбол делает меня по-настоящему счастливым.
— Чисто ментально: Павел Мамаев до истории и Павел Мамаев после?
— Говоря о футболе, не могу сказать, что это два разных человека, потому что я пока ещё не в большой игре. Перед арестом я был в одной из лучших форм. Чувствовал себя очень хорошо. На данный момент я хочу превзойти этот уровень. Страха никакого нет. Есть огромное желание играть.
— Ты общался со многими после выхода. Почему выбрал «Ростов»?
— В первую очередь меня поразила встреча с руководством и главным тренером. Не был готов эмоционально, что люди будут так заинтересованы. Это было настолько искренне, что я даже был в ступоре. Был очень удивлён. После первой встречи они заставили меня очень сильно задуматься, чтобы перейти не в «Ростов». После разговора я начал интересоваться командой, клубом. Понял, что клуб выстраивается очень серьёзного уровня, показатели в таблице очень хорошие. Я был на игре с «Динамо», «Ростов» выглядит очень сильно, состав очень серьёзный, руководители, амбициозный тренер, который и результат даёт, и ставит хорошую игру.
— Ты не хочешь сравнивать один клуб, в котором, можно сказать, мы прожили, с нынешним?
— Не хочу сравнивать. Безусловно, в каждом клубе присутствует своё руководство, тренер. У меня были «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар». Каждый клуб — это маленькая история. Сейчас новый шаг и для нашей семьи, и в футбольном плане. Это интересно. Шесть лет назад я переходил в «Краснодар», в команду, которую никто не знал. А сейчас «Краснодар» знают везде.
— У тебя не осталось никакой обиды на «Краснодар» из-за того, что они не поддержали тебя?
— Нет, никаких огорчений нет. Я благодарен руководству «Краснодара» за то, что они пригласили меня в своё время. Мы добились вместе многого. Когда я приходил, это был второй сезон команды в Премьер-Лиге.
— Я веду канал «Пластика», вместе с тобой помогаю людям. В комментариях все просят побольше Павла в кадре.
— Я тебя поддерживаю в этом направлении. В каких-то сюжетах я могу присутствовать. Я видел, сколько людей нуждается в помощи.
— Что-то хочешь сказать зрителям?
— Передаю привет всем ребятам, с которыми я познакомился за прошедший год и в Бутырке, и в колонии. Хочу пожелать их семьям терпения, чтобы они поддерживали своих мужей, детей, отцов. Это очень важно. Я никогда не забуду то время, то тёплое отношение к нам.
— Ты счастлив?
— Счастлив. Я тебя люблю.
- 7 октября 2019
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