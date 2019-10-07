«Передаю привет ребятам из Бутырки». Вторая часть интервью Мамаева жене

Павел Мамаев дал самое необычное интервью в жизни — своей жене. Сегодня Алана опубликовала его окончание на своём YouTube-канале.

— Спустя время как ты себя ощущаешь? Тебе более комфортно?

— Конечно, уже есть ясность во всём: с тобой, у меня есть новая команда. Когда мы записывали с тобой первое интервью, вокруг меня была куча всего, и это всё было неопределённо. Сейчас уже всё спокойнее, и дальше будет только лучше.

Мамаев рассказал жене правду про тюрьму. Первое интервью на свободе Алана Мамаева взяла эксклюзив у мужа.

— Самые острые проблемы ты решил?

— Главное, что у нас состоялся диалог, мы поняли друг друга. Постепенно, по чуть-чуть, мы будем идти к тому, чтобы всё было ещё лучше.

— Как на первое интервью отреагировали твои знакомые?

— Мне несколько человек написали, что интервью хорошее, и всё.



— Мы приехали в Ростов, что мы будем делать дальше? Первое действие.

— Сейчас у нас идёт бытовой процесс: поиск жилья, школы, детского сада, обустройство нового жилья.



— Уже что-то есть на примете?

— Потихоньку, пока что со всем определяемся. В том числе и с квартирой. Надеюсь, что наш быт скоро будет закрытой темой и мы будем работать. Футбол, футбол и ещё раз футбол.



— Уже была первая тренировка?

— Да, она была вчера. Всё прошло очень эмоционально и тяжело для меня. Я хоть и устал, но был такой эмоциональный фон, что я был очень рад тому, что начал наконец-то тренироваться. Я очень долго ждал этого дня.



— Уже с первой командой?

— Пока нет, всё зависит от тренерского штаба. На данный момент мои занятия проходят с тренером по физической подготовке – Луисом.



— Как тебе новый клуб? Как встретили?

— Всё получилось очень круто! Я не ожидал такого. С первых дней переговоров руководство «Ростова» заставило меня задуматься о том, чтобы я принял это решение. Изначально я вообще об этом не думал. Атмосфера, которая исходила от руководства, команды и болельщиков, заставила ощутить мурашки на своей коже. В «Ростове» очень семейная атмосфера, ты можешь позвонить, попросить, и тебе всё сделают. И сделают не из-за контрактных взаимоотношений, а из-за доброты и человечности.

ЦСКА, что с тобой не так? «Армейцы» еле избежали очередного разгрома «Ростов» Карпина играет очень круто!

— Думаешь, это именно из-за твоей ситуации так?

— Нет, сколько я интересовался, думаю, что такое отношение ко всем футболистам. Именно поэтому клуб и находится в лидирующей группе.



— Нет идеи провести какую-то автограф-сессию для болельщиков?

— Клуб сказал, что это в любом случае будет и, как я понял из разговора, не один раз. С удовольствием это сделаю.



— Когда это ждать?

— Опять же, всё зависит не от меня, а от тренерского штаба. Играть я всё равно смогу только со следующего года, а тренировки с основной командой зависят от показателей, которые я буду показывать на индивидуальных тренировках.



— Ты же уже прошёл медобследование.

— На удивление медобследование показало, что показатели все в норме. Все суставы и связки целы и здоровы, сейчас их нужно укрепить и ввести в норму.



— А что насчёт зрения? Говорят, что после тюрьмы оно ухудшается.

— Оно у меня стопроцентное (смеётся). Доктор сказал, что точно отличное.



— Что говорит тренер, какие у него на тебя надежды?

— Когда меня сюда приглашали, сказали, что тренер выразил желания видеть меня в команде. Для меня этого достаточно. Все ждут от меня здесь того, что я умею. Самое главное для меня – приносить пользу клубу, и я буду к этому идти.



— Когда ты начнёшь полноценно тренироваться и принимать участие в двусторонних играх?

— Повторюсь, это решает тренерский штаб, а на их решения влияют мои показатели. Главная задача, которую мне поставил тренер, – провести как можно больше тренировок без пауз.

— У тебя нет какого-то психологического барьера? Может, к тебе как-то по-другому относятся?

— Нет, вообще всё хорошо. Насколько это было возможно, я играл в футбол в лагере, я понимаю свой уровень. Сейчас от тренировок у меня много эмоций. Я не думаю о том, что это тяжело. В процессе занятий чувствую, что мне тяжело. У меня как у ребёнка, ждавшего какую-то игрушку и получившего её. Мне важен эмоциональный фон, тот факт, что я начал тренироваться.



— Ценность футбола теперь стала выше?

— Все ценности стали выше. Я поменял взгляды на многое.



— На что ещё?

— Какие-то семейные взаимоотношения, отношение к людям в целом. В какой-то степени, не могу сказать, что до конца, понял значение слова «друг». Очень много людей, которые что-то говорили в своё время про поддержку в любой ситуации, повели себя немного по-другому. На пальцах одной руки можно пересчитать людей, которые остались.



— Что сейчас для тебя самое важное в жизни?

— Семья и здоровье близких мне людей.



— Сейчас у тебя в приоритете семья, а футбол на втором месте?

— Нет такого, что он на втором месте. Футбол — это моя жизнь. Я не хочу расставлять приоритеты. Футбол делает меня по-настоящему счастливым.



— Чисто ментально: Павел Мамаев до истории и Павел Мамаев после?

— Говоря о футболе, не могу сказать, что это два разных человека, потому что я пока ещё не в большой игре. Перед арестом я был в одной из лучших форм. Чувствовал себя очень хорошо. На данный момент я хочу превзойти этот уровень. Страха никакого нет. Есть огромное желание играть.



— Ты общался со многими после выхода. Почему выбрал «Ростов»?

— В первую очередь меня поразила встреча с руководством и главным тренером. Не был готов эмоционально, что люди будут так заинтересованы. Это было настолько искренне, что я даже был в ступоре. Был очень удивлён. После первой встречи они заставили меня очень сильно задуматься, чтобы перейти не в «Ростов». После разговора я начал интересоваться командой, клубом. Понял, что клуб выстраивается очень серьёзного уровня, показатели в таблице очень хорошие. Я был на игре с «Динамо», «Ростов» выглядит очень сильно, состав очень серьёзный, руководители, амбициозный тренер, который и результат даёт, и ставит хорошую игру.



— Ты не хочешь сравнивать один клуб, в котором, можно сказать, мы прожили, с нынешним?

— Не хочу сравнивать. Безусловно, в каждом клубе присутствует своё руководство, тренер. У меня были «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар». Каждый клуб — это маленькая история. Сейчас новый шаг и для нашей семьи, и в футбольном плане. Это интересно. Шесть лет назад я переходил в «Краснодар», в команду, которую никто не знал. А сейчас «Краснодар» знают везде.

— У тебя не осталось никакой обиды на «Краснодар» из-за того, что они не поддержали тебя?

— Нет, никаких огорчений нет. Я благодарен руководству «Краснодара» за то, что они пригласили меня в своё время. Мы добились вместе многого. Когда я приходил, это был второй сезон команды в Премьер-Лиге.



— Я веду канал «Пластика», вместе с тобой помогаю людям. В комментариях все просят побольше Павла в кадре.

— Я тебя поддерживаю в этом направлении. В каких-то сюжетах я могу присутствовать. Я видел, сколько людей нуждается в помощи.



— Что-то хочешь сказать зрителям?

— Передаю привет всем ребятам, с которыми я познакомился за прошедший год и в Бутырке, и в колонии. Хочу пожелать их семьям терпения, чтобы они поддерживали своих мужей, детей, отцов. Это очень важно. Я никогда не забуду то время, то тёплое отношение к нам.



— Ты счастлив?

— Счастлив. Я тебя люблю.