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Видео, Хюсай чуть не сломал шею после падения в борьбе с Ансальди

Хюсай чуть не сломал шею
«Чемпионат»
Кошмарный момент с участием экс-игрока «Зенита». Он успел спасти соперника
Без переломов не обошлось, но всё могло закончиться трагедией.
Футбол / Италия 0

Матч седьмого тура чемпионата Италии между «Торино» и «Наполи» (0:0) едва не завершился трагедией. На 34-й минуте защитник команды из Неаполя Эльсеид Хюсай вступил в борьбу за мяч с бывшим футболистом «Зенита» Кристианом Ансальди, который сейчас выступает за «Торино». Выпрыгнув, албанец перевалился через аргентинского коллегу по амплуа и приземлился на шею. Ансальди пытался предотвратить ситуацию, но не смог удержать Хюсая.

Последствия

Кадры инцидента повергли в шок итальянских болельщиков. Защитника «Наполи» сразу же заменили и провели первичное обследование в раздевалке. После первых сообщений казалось, что обошлось без серьёзных последствий.

«У медицинского штаба всё под контролем. Хюсай получил сильный ушиб после падения и испытывал недостаток кислорода. Его осмотрели в раздевалке, но никаких серьёзных проблем не выявили​​", — говорится в сообщении итальянского филиала Sky Sports.

Однако позже игроку сделали рентген и выявили обратное. У Хюсая обнаружили осколочный перелом грудины. Сроки восстановления защитника пока неизвестны.

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