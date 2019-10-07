5 лучших вратарей 12-го тура РПЛ. Версия Владимира Габулова

Экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, а сейчас президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов выбирает пятёрку лучших голкиперов лиги по итогам 12-го тура. Здесь можно ознакомиться с критериями для оценки. А в 12-м туре место в тройке нашлось лишь для одного представителя команд из пятёрки чемпионата.



А теперь – слово Владимиру.

Тур огорчил большим количеством вратарских ляпов и результативных ошибок. Какая-то напасть нашла на голкиперов с самого начала выходных. Хотя потом появились хорошие матчи и яркие спасения. Я бы хотел отметить игру вратарей, команды которых проиграли, но сами они смотрелись хорошо. Это Игорь Акинфеев и Сослан Джанаев. Игорь совершил несколько классных спасений во втором тайме — если бы не он, ЦСКА проиграл бы гораздо крупнее. А Джанаев отразил пенальти и ещё несколько раз выручал «Сочи». Но в пятёрку они не попали, потому что их команды в итоге не смогли набрать очки. Можно отметить и Климовича с Рыжиковым, которые сыграли на ноль, но каких-то спасений у них не было — «Динамо» и «Сочи» практически не дали вратарям соперников шансов проявить себя.

Символическая сборная 12-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева Без Крыховяка и Фернандеса, но с Байрамяном и Оздоевым.

5. Маринато Гильерме. Вратарь «Локо» ошибся при первом голе — выбрал неправильную позицию, благодаря чему «Арсенал» счёт сравнял. Но он взял себя в руки и во втором тайме совершил ключевое спасение при счёте 2:1 на 71-й минуте. Ткачёв бил с лёту с острого угла, мяч летел в дальний угол, но кончиками пальцев Гильерме сумел перевести его на угловой. «Арсенал» мог забить, но благодаря вратарю «Локомотив» довёл матч до победы.

4. Михаил Кержаков. Может показаться, что «Зенит» очень легко справился с «Уралом», но это не так. Подходы у «Урала» были — они вообще в атаке играют неплохо. Начало второго тайма было за хозяевами, и при счёте 2:1 Михаил здорово поймал мяч после удара Ильина, который нападающий наносил из-за спин защитников. Удар низом — сложный момент, но Кержаков сумел сложиться и поймать мяч. Сразу после этого «Зенит» забил третий гол, обеспечив себе победу. Этот эпизод был очень важным для «Зенита» и повлиял на результат игры.

В Екатеринбурге было очень весело. Забивал только «Зенит» — и в свои, и в чужие Команда Сергея Семака справилась с «Уралом» даже без Ракицкого и Барриоса.

3. Евгений Городов. У «Ахмата» был сложный матч на выезде, тем более команда давно не побеждала. Городов отыграл на ноль, во втором тайме несколько раз спас команду при скользком счёте. Евгений сыграл очень уверенно, благодаря его действиям «Ахмат» победил.



2. Юрий Дюпин. Со стороны может показаться, что он действовал немного суетливо и неуверенно, например, отбивал мячи перед собой. Но он заслужил второе место за сейв при счёте 2:1 на 78-й минуте, когда удар наносился из-за спин защитников. Юрий сначала отбил мяч ногой, а потом на линии справился с добиванием. Забей «Тамбов» — и «Рубин» не взял бы три очка.

ЦСКА, что с тобой не так? «Армейцы» еле избежали очередного разгрома «Ростов» Карпина играет очень круто!

1. Егор Бабурин. Он провёл очень качественный матч, сыграл надёжно. У него было несколько эффектных и эффективных спасений, которые принесли победу «Ростову». Игра шла открыто, обе команды много играли в атаку, поэтому вратарям часто приходилось вступать в игру. Бабурин вытащил 3-4 мяча во втором тайме, и это было непросто. Например, на 67-й минуте Егор успел сложиться и потащить удар Ахметова из нижнего угла. Или два момента с выстрелами Облякова в дальний угол, когда вратарь в прыжке успел выбросить дальнюю руку и себя, чтобы среагировать. Да, «Ростов» вёл 3:0, но ЦСКА создавал момент за моментом. Так что счёт мог поменяться, а гости — не взять три очка.