Вальдес вернулся в «Барсу» тренером. Со всеми поругался и ушёл

Виктор Вальдес провёл в «Барселоне» 14 лет – и это только во взрослой команде, а до того он прошёл всю клубную структуру. Вратарь с бесшабашным стилем игры был бессменным первым номером во времена Хосепа Гвардиолы, выиграл с «Барселоной» всё и навсегда вошёл в историю клуба.

Старт карьеры тренера: первая сенсация

Неудивительно, что, когда Вальдес решил стать тренером, он попал в родной клуб. Это случилось не сразу: сначала он потренировался на любителях и проработал год в клубе «Мораталас» в пригороде Мадрида. Тренировал детей. Его подписание стало главным событием в истории «Мораталаса», но экс-вратарь не собирался отдыхать и за год выиграл с локальной детской командой два региональных соревнования в Испании. Победа над академией «Реала» стала сенсацией и мгновенно превратила его в восходящую тренерскую звезду. После этого он посчитал, что готов к «Барселоне».



14 июня Виктор закончил обучение и вместе с Хави получил тренерский диплом категории Pro. А 19 июля подписал контракт с «Барселоной» в качестве тренера команды «Хувениль-А». Это возрастная категория до 19 лет – самая важная в клубе, после основы и дубля. Кстати, каталонское издание Mundo Deportivo сообщило, что Виктору был предложен выбор: он мог сам решить, возглавить ему молодёжку или дубль, и он выбрал молодёжку.

Хави стал тренером. Он хочет, чтобы соперники вообще никогда не владели мячом Тики-така в квадрате.

С тех пор не прошло и четырёх месяцев, но Вальдес уже уволен. Что пошло не так?



Кажется, всё.

Вальдес в «Барселоне»: первые проблемы

Для начала ему не понравился стадион, где играет команда «Хувениль-А». И отчасти его можно понять: «Стадион Йохана Круиффа» был открыт летом и предназначался исключительно для молодёжной команды. Но в итоге ей там играть нельзя: ареной пользуются «Барселона-В» и женская команда. Также там проводятся матчи Юношеской лиги УЕФА, и только в рамках этого турнира молодёжному составу «Барсы» разрешено пользоваться полем. Вальдес был недоволен, причём он выразил недовольство не один раз, а продолжал делать это всё время, находясь у руля команды. «В первый день, когда я увидел эту арену, она меня очаровала. Я думал, она будет нашим домом. Но моим ребятам не разрешили там играть», — жаловался Вальдес совсем недавно.



Также он отказался приглашать в команду игроков из «Барсы-В», хотя по регламенту мог делать это на матчи Юношеской лиги УЕФА. «Они не мои враги. Просто я считаю неправильным, чтобы мои ребята усердно тренировались, а потом на важные матчи оставались в запасе. У них своя команда, у нас своя». По информации того же Mundo Deportivo, конфликт возник из-за нежелания ставить в основу Илайша Морибу, в которого клуб инвестировал значительные средства.

Самое главное – тактические разногласия. Все молодёжные команды «Барселоны» играют по одной схеме: 4-3-3, той же, что и основа. Это необходимо, чтобы облегчить переход воспитанников в главную команду. Но у Вальдеса другие взгляды на тактику. Он считает схему второстепенной и варьирует её от матча к матчу. В последнее время перешёл на 4-4-2. Среди его принципов не контроль мяча и короткий пас, а другие ценности. Среди них: получать удовольствие от игры, относиться к ней со страстью и быть храбрым.



Тактика Вальдеса действительно противоречит принципам, на которых воспитывает свою молодёжь «Барселона». Зато у него есть чутьё на таланты: с первых тренировок он заметил одного подростка и стал уделять ему особенное внимание. Купил новые бутсы («он понятия не имел, какими должны быть бутсы, в старых ему было больно играть») и постоянно рассказывал о нём всем в клубе. Эрнесто Вальверде даже подключил паренька к основной команде на несколько игр. Ансу Фати в них произвёл впечатление и задержался в основе.



А у Вальдеса тем временем только прибавилось проблем. В конце августа он отказался выводить свою команду на матч за третье место в товарищеском турнире в Голландии. Звучит дико, но тренера можно понять: проиграв в полуфинале, команда должна была сыграть за третье место уже через час. Вальдес сказал, что часа на восстановление недостаточно молодым игрокам и сообщил ПСВ (организаторам турнира) об отказе играть.



В своём дебютном официальном матче молодёжного чемпионата Испании Виктор был удалён. Удаление тренера в молодёжном турнире – не самая частая вещь. Тренеру не понравились решения арбитра, и он начал нецензурно на него кричать. За слова vete la mierda Вальдес получил двухматчевую дисквалификацию.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Конфликт с руководством «Барселоны»

Дисквалификация усугубила конфликт с руководством «Барселоны». Его обособленная манера (в частности, Вальдес проигнорировал пару послематчевых интервью и не пришёл на ужин с директорами) не укрепляла его положение в клубе. Добавились сложные отношение с Клюйвертом. Они начали портиться после того, как Патрик проигнорировал рекомендации Виктора по потенциальным новичкам (тренер хотел привести пару ребят из своего «Мораталаса», но не вышло), а после отказа от ужина испортились окончательно.



Вальдес 30 сентября был временно отстранён от управления командой, его вызвали к руководству. По итогам разговора он провёл ещё один матч в качестве тренера. «Барселона» дома проиграла молодёжке «Интера» — 0:3. Официально об увольнении было сообщено 7 октября, но газета Diario Sport сообщила о том, что тренер уже собрал свои вещи и покинул офис ещё 4-го. Красиво попрощаться с одним из самых узнаваемых игроков легендарной команды Гвардиолы «Барселоне» не удалось.