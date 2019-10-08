В «Динамо» зовут тренера с долгом к российскому футболу. Ему 74 года

Агент Луческу: мы готовы принять предложение «Динамо», Мирча жаждет реванша

Агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы румынского тренера Мирчи Луческу, рассказал о возможном назначении специалиста на пост главного тренера московского «Динамо».

«Переговоры, наверное, слишком громко сказано. «Динамо» просто обозначило свой интерес со стороны клуба к Мирче Луческу, а мы в свою очередь высказали свою заинтересованность. Поговорили о целях клуба, их стратегии, не более. О дедлайне в переговорах пока речи не идёт. «Динамо» заинтересовало Луческу как проект. У него остался должок в российском футболе, он жаждет реванша, в хорошем смысле слова. То, что случилось в «Зените», — это неординарный казус в его богатой тренерской карьере. Мирча наблюдал за «Динамо» последние месяцы, и решение о переговорах пришло не два дня назад.



Руководство «Динамо» в лице ВТБ заявило об амбициозном проекте ещё весной. Они говорили, что будут вкладывать и усилия, и деньги в развитие клуба. Мы понимали, что если будут перемены в клубе, то мы сможем конкурировать за место главного тренера в «Динамо», если это потребуется. Луческу отлично знает русский язык, знает менталитет российского игрока. У него, конечно, не возникнет проблем. Мирча закончил карьеру в «Динамо» как игрок и начал карьеру как тренер в «Динамо», только бухарестском. Он бы и закончил свою тренерскую карьеру на мажорной ноте, но уже в московском «Динамо».



Очень трудно оценить шансы назначения Мирчи в «Динамо», так как мы не знаем, с кем ещё клуб ведёт переговоры. Нам обозначили цели, и мы готовы принять предложение «Динамо». Что касается возраста, то пример Юрия Сёмина показывает, что возраст не даёт повода для беспокойства. Луческу полон сил и готов работать. Будем ждать от «Динамо» окончательного решения», — сказал Запорожану в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» 8 октября



Как стало известно «Чемпионату», завтра, 8 октября, Доменико Тедеско подпишет контракт с московским «Спартаком». Сегодня в офисе красно-белых тренер и клуб согласовали условия соглашения и добавили последние детали контракта.



На посту главного тренера московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, который ранее был отправлен в отставку.



34-летний Тедеско тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год. В сезоне-2017/18 клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге. 15 марта 2019 года Тедеско был уволен после поражения в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:7).

Тедеско может быть хорошим выбором для “Спартака”. Но ему нужно расширение штаба Три позиции крайне важны прямо сейчас.

Силвиньо уволен из «Лиона»



«Лион» на своём официальном сайте объявил о запуске процедуры, которая приведёт к расторжению контракта с главным тренером команды Силвиньо.



В ходе этой процедуры тренировочным процессом команды будет руководить Жеральд Батикл, ассистент Силвиньо, за действиями которого будет наблюдать спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано.



В матче 9-го тура французской Лиги 1 «Лион» проиграл «Сент-Этьену» (0:1), пропустив на 90-й минуте. Лионский клуб набрал 9 очков в 9 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 21 очко в 9 матчах. В следующем туре «Лион» сыграет с «Дижоном», встреча пройдёт 19 октября.

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«Барселона» не выплатила «Бордо» за Малкома € 30,3 млн



Испанская «Барселона» должна другим клубам за трансферы футболистов более € 260 млн, в списке сделок значится и футболист «Зенита» Малком, сообщает AS.



Отмечается, что каталонцы должны погасить € 79,4 млн в краткосрочной перспективе. Самым крупным кредитором испанцев называется «Ливерпуль». В «Барселоне» должны английскому клубу € 94,6 млн. Сумма накопилась за трансфер Филиппе Коутиньо, которого летом арендовала «Бавария».



Также «Барселона» должна «Бордо» € 30,3 млн по сделке бразильского нападающего Малкома, ныне выступающего за «Зенит». Форвард перешёл в каталонский клуб в 2018 году за € 41 млн.

«Зенит» может сменить всю полузащиту после «Спартака». Что там с Малкомом? Впереди у чемпиона России сложный график – 7 матчей за 23 дня.

Скопинцев после фола Джикии получил травму и пройдёт обследование в Германии



Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:1) получил травму. Это произошло на 93-й минуте встречи, когда защитник красно-белых Георгий Джикия сфолил на игроке «быков».

«Очередная потеря в составе «горожан». Дмитрий Скопинцев после матча «Краснодар» — «Спартак» отправился в Германию, где медики должны диагностировать степень его повреждения и принять решение о необходимости оперативного вмешательства», — написала пресс-служба «Краснодара» в «Твиттере».

«Краснодар», набрав 26 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Локомотиву» и «Ростову» и опережая «Зенит» по дополнительным показателям. «Спартак» с 14 очками в активе располагается на 12-й строчке.

«Спартаку» не должно быть стыдно. Горячая игра в Краснодаре с двумя удалениями Уход Кононова не вылечил команду. Поражение в Краснодаре стало пятым подряд.

Агент рассказал о несостоявшемся переходе Ляказетта в «Зенит»



Агент Дмитрий Чельцов рассказал о несостоявшемся переходе нападающего лондонского «Арсенала» Александра Ляказетта в «Зенит».



«Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта ответил: «Ты смеёшься? У него выкуп 68 миллионов. Согласен, это много, но можно торговаться. Скорее всего, миллионов на 50–55 договорились бы. Зарплата у него 15 грязными. Минус налоги, получается 7–8.



Через несколько дней после отказа «Зенит» купил Малкома за 50 млн с зарплатой 7–8 миллионов евро в год. Плюс-минус как могло быть у Ляказетта. Не знаю, кто сильнее: один крайний полузащитник, другой нападающий. Малком моложе, но Ляказетт – легенда «Лиона» и игрок основы «Арсенала», а не запасной в «Барселоне», который сидел под Месси», — приводит слова Чельцова «Спорт Бизнес Online».