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Фотография, на которой Марадона против наркотиков, Платини против коррупции

Марадона, Пеле и Платини
«Чемпионат»
Марадона против наркотиков, Платини против коррупции. История легендарного фото
На самом деле это наполовину фейк.
Футбол 0

В социальных сетях набрала популярность фотография, сделанная в 1988 году. На ней запечатлены Марадона в майке с надписью «Нет наркотикам», а Платини в майке с надписью «Нет коррупции».

Ирония в том, что аргентинец к тому моменту уже употреблял наркотики (по собственному признанию, он к ним пристрастился, выступая за «Барселону»), а Платини был отстранён от футбольной деятельности на 8 лет по решению ФИФА и в этом году был доставлен в Антикоррупционное управление полиции в связи с переводом на его имя 2 млн швейцарских франков и возможной связи с получением Россией и Катаром права провести чемпионаты мира.

Кадр был сделан во время прощального матча Мишеля Платини между сборной Франции и сборной мира. Игра проходила во французском городе Нанси. За одноименную команду Платини провел 7 лет. В этом благотворительном матче за сборную мира от СССР сыграли Дасаев, Заваров и Беланов. Ту встречу показывали более чем в 70 странах мира. Советское телевидение помимо прямой трансляции ещё и повторило матч в записи на следующий день. Игра получилась во многом шуточной. Достаточно сказать, что Платини в какой-то момент взял у арбитра жёлтую карточку и сам показал её бельгийскому вратарю Пфаффу.

Последние дни пользователи социальных сетей стали выкладывать забавное фото, сделанное перед тем матчем, оставляя комментарии на английском, немецком, португальском, русском и других языках.

Несмотря на то что фото стало вирусным и собрало 100 тыс. лайков, оно лишь наполовину правдиво. На самом деле у обоих футболистов было написано «Нет наркотикам», просто на разных языках – испанском и французском. Увы, это была бы слишком символичная история, чтобы оказаться правдой.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: twitter.com/minimal1023

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